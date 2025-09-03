Boletos del Mundial 2026 tendrán precios variables: desde $60 hasta $6,730

El trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA se exhibe durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de 2018 en el Kremlin de Moscú, el 1 de diciembre de 2017.

La FIFA anunció este miércoles que la venta de entradas para la Copa Mundial 2026 arrancará la próxima semana con la primera fase de preventa por sorteo. Los boletos más baratos costarán $60 en la fase de grupos, mientras que una entrada para la final podría alcanzar los $6,730.

Los aficionados interesados deberán crear una cuenta FIFA ID en FIFA.com/tickets y registrar su interés para recibir información sobre fechas y procedimientos.

El plazo para inscribirse en el primer sorteo abrirá el miércoles 10 de septiembre a las 8 a.m. Hora del Pacífico y cerrará el viernes, 19 de septiembre, a la misma hora. Quienes tengan tarjeta Visa podrán participar en el sorteo durante ese periodo, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la FIFA.

Esta será la primera de tres ventanas de venta.

“El mensaje es: compra tus boletos con anticipación, especialmente si sabes dónde estarás porque vives en esa ciudad o eres aficionado de alguna de las tres naciones anfitrionas. Así ya sabes cuándo y dónde jugarán”, dijo Heimo Schirgi, director de operaciones del Mundial 2026.

La FIFA confirmó que usará un sistema de “precios variables”, es decir, las tarifas de los boletos cambiarán según la demanda. Tras el sorteo del Mundial, programado para el 5 de diciembre en Washington D.C., se esperan ajustes en los precios.

Después de la primera fase, la segunda oportunidad para adquirir entradas ocurrirá con un sorteo anticipado con inscripciones entre el 27 y el 31 de octubre. Los seleccionados recibirán notificaciones entre mediados de noviembre y principios de diciembre para adquirir entradas.

El trofeo de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se exhibe el jueves 16 de junio de 2022 en Nueva York. (Noah K. Murray / Associated Press)

La tercera fase se efectuará tras el sorteo final. Una vez definidos la mayoría de los emparejamientos de la fase de grupos, los aficionados podrán solicitar boletos para partidos específicos.

Cuando el torneo se aproxime, las entradas restantes estarán disponibles por orden de llegada.

