El Chelsea llega a un acuerdo verbal para fichar a Alyssa Thompson, del Angel City

El Chelsea llegó a un acuerdo verbal para fichar a la estrella del Angel City, Alyssa Thompson, centrocampista, pero el acuerdo debe confirmarse por escrito antes de que finalice el plazo de traspasos.

El Chelsea ha llegado a un acuerdo verbal con el Angel City para fichar a la extremo Alyssa Thompson en la segunda transferencia más cara de la historia del fútbol femenino, según informó el jueves The Athletic, citando fuentes anónimas.

Los dos equipos tienen hasta las 3 p. m., hora del Pacífico, cuando se cierra el mercado de fichajes de la Superliga Femenina, para formalizar el acuerdo por escrito.

Se dice que el traspaso tiene un valor de 1,3 millones de dólares, lo que igualaría lo que el Arsenal pagó al Liverpool por la canadiense Olivia Smith en julio. El traspaso más caro en el fútbol femenino es de 1,5 millones de dólares, que el Tigres de México recibió del Orlando Pride por Lizbeth Ovalle el mes pasado.

El Chelsea, el equipo femenino más exitoso del fútbol inglés, y el Angel City, el equipo femenino más valioso de Estados Unidos, llevan tiempo negociando el traspaso de Thompson. Thompson no jugó en la victoria del Angel City el domingo sobre el Bay FC mientras avanzaban las negociaciones. Pero entonces las conversaciones se estancaron.

Thompson, que ya había acordado un contrato de cinco años con el Chelsea, se despidió de sus compañeras de equipo el fin de semana pasado y estaba lista para volar a Londres el lunes y martes para cerrar el trato, pero finalmente decidió no abordar el avión. El miércoles sí voló y llegó temprano el jueves, hora local. Se someterá a un examen físico antes de que se complete la transferencia.

Si el acuerdo se lleva a cabo, Thompson se convertiría en la tercera jugadora en abandonar Angel City para fichar por la WSL en menos de una semana. Las mediocampistas Alanna Kennedy y Katie Zelem se unieron al London City Lionesses por una cantidad no revelada el 27 de agosto.

Thompson era estudiante de último año en la Harvard Westlake School cuando se convirtió en la jugadora más joven seleccionada en el draft de la NWSL, pasando a Angel City con la primera selección en enero de 2023. Ese verano se convirtió en la segunda jugadora más joven en participar en un partido de la Copa del Mundo con Estados Unidos.

Firmó un contrato de tres años por un valor estimado de un millón de dólares tras el draft de 2023 y, en enero pasado, acordó una extensión de tres años. Es la máxima goleadora de la historia del club, con 21 goles en todas las competiciones, y ocupa el sexto lugar en número de partidos disputados, con 74. Sus seis goles en 16 partidos esta temporada la sitúan en segundo lugar, solo por detrás de los ocho de Riley Tiernan, y también ha marcado tres goles y dado tres asistencias en 22 partidos con la selección nacional.

Para Thompson, de 20 años, dejar Angel City también significaría dejar a su hermana y compañera de cuarto Gisele, de 19 años, defensa de la selección nacional que fichó por Angel City en diciembre de 2023.

Para Angel City (6-7-5), perder a Thompson supondría un duro golpe para las esperanzas del equipo de clasificarse para los playoffs. El club, que ha ganado dos partidos consecutivos y está invicto en los últimos cuatro, se encuentra a un punto del octavo y último puesto de la liga para la postemporada, con ocho partidos por jugar, pero ya ha estado jugando sin la internacional escocesa Claire Emslie, que está de baja por maternidad; la defensa Savy King, que está de baja médica; y la campeona de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Sydney Leroux, que se ha alejado del fútbol para tratar un problema de salud mental.

El Angel City ha tenido una temporada ganadora y solo ha participado una vez en los playoffs desde que se unió a la NWSL hace cuatro años.