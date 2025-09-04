Cómo, cuándo y dónde ver las eliminatorias mundialistas de Concacaf
La ronda final de las eliminatorias mundialistas de Concacaf dará inicio este jueves, 4 de septiembre, cuando Surinam reciba a Panamá, en un proceso clasificatorio que no incluye a México, Estados Unidos ni Canadá, ya con su lugar asegurado por ser anfitriones de la Copa del Mundo 2026.
En esta etapa, los ganadores de cada uno de los tres grupos obtendrán un pase directo al Mundial, mientras que los dos mejores segundos lugares disputarán el repechaje intercontinental en marzo de 2026. Con este formato, la confederación podría alcanzar hasta ocho boletos, contando los tres que ya pertenecen a los organizadores.
El duelo más atractivo de la jornada inaugural será el que enfrenten Guatemala y El Salvador en el Grupo A, en el Estadio Cementos Progreso de la capital guatemalteca. Será la quinta participación de Guatemala en una ronda final de Concacaf. El equipo dirigido por Luis Fernando Tena llega motivado tras alcanzar las semifinales de la pasada Copa Oro, con la proyección de jóvenes figuras como Olger Escobar.
Para El Salvador, esta será su octava aparición en una fase final de la confederación, con la ilusión de volver a una Copa del Mundo tras sus únicas participaciones en 1970 y 1982.
Guatemala sueña con debutar en un Mundial por primera vez, mientras que selecciones como Jamaica intentarán poner fin a una larga ausencia, ya que no clasifican desde Francia 1998.
Todos los partidos de la eliminatoria serán transmitidos por Paramount + . La fase final concluirá el 18 de noviembre.
Los partidos serán los siguientes:
Jueves, 4 de septiembre
Surinam vs. Panamá, 2:30 p.m.,
Guatemala vs. El Salvador, 7 p.m.,
Viernes, 5 de septiembre
Bermuda vs. Jamaica, 3 p.m.
Haití vs. Honduras, 5 p.m.,
Trinidad y Tobago vs. Curacao, 5 p.m.,
Nicaragua vs. Costa Rica, 7 p.m.,
Lunes, 8 de septiembre
El Salvador vs. Surinam, 5:30 p.m.
Panamá vs. Guatemala, 6:30 p.m.
Martes, 9 de septiembre
Curacao vs. Bermuda, 5 p.m.
Jamaica vs. Trinidad y Tobago, 5 p.m.
Costa Rica vs. Haiti, 7 p.m.,
Honduras vs. Nicaragua, 7 p.m.
