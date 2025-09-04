Cómo, cuándo y dónde ver las eliminatorias mundialistas de Concacaf

El defensa guatemalteco Nicolás Samayoa (3) celebra con sus compañeros tras derrotar a Canadá en los penaltis durante el partido de cuartos de final de la Copa Oro de la CONCACAF, el domingo 29 de junio de 2025, en Minneapolis. (AP Photo/Abbie Parr)

La ronda final de las eliminatorias mundialistas de Concacaf dará inicio este jueves, 4 de septiembre, cuando Surinam reciba a Panamá, en un proceso clasificatorio que no incluye a México, Estados Unidos ni Canadá, ya con su lugar asegurado por ser anfitriones de la Copa del Mundo 2026.

En esta etapa, los ganadores de cada uno de los tres grupos obtendrán un pase directo al Mundial, mientras que los dos mejores segundos lugares disputarán el repechaje intercontinental en marzo de 2026. Con este formato, la confederación podría alcanzar hasta ocho boletos, contando los tres que ya pertenecen a los organizadores.

El duelo más atractivo de la jornada inaugural será el que enfrenten Guatemala y El Salvador en el Grupo A, en el Estadio Cementos Progreso de la capital guatemalteca. Será la quinta participación de Guatemala en una ronda final de Concacaf. El equipo dirigido por Luis Fernando Tena llega motivado tras alcanzar las semifinales de la pasada Copa Oro, con la proyección de jóvenes figuras como Olger Escobar.

Para El Salvador, esta será su octava aparición en una fase final de la confederación, con la ilusión de volver a una Copa del Mundo tras sus únicas participaciones en 1970 y 1982.

Guatemala sueña con debutar en un Mundial por primera vez, mientras que selecciones como Jamaica intentarán poner fin a una larga ausencia, ya que no clasifican desde Francia 1998.

Todos los partidos de la eliminatoria serán transmitidos por Paramount + . La fase final concluirá el 18 de noviembre.

Los partidos serán los siguientes:

Enrico Dueñas, de El Salvador, a la izquierda, lanza un tiro sobre José Martínez (3), Kervin Arriago (5), Jorge Benguche (11) y Deybi Flores (20) durante un partido de la Copa Oro de la CONCACAF el sábado 21 de junio de 2025 en Houston, Texas. (Foto AP/Michael Wyke) (Michael Wyke / Associated Press)

Jueves, 4 de septiembre

Surinam vs. Panamá, 2:30 p.m.,

Guatemala vs. El Salvador, 7 p.m.,

Viernes, 5 de septiembre

Bermuda vs. Jamaica, 3 p.m.

Haití vs. Honduras, 5 p.m.,

Trinidad y Tobago vs. Curacao, 5 p.m.,

Nicaragua vs. Costa Rica, 7 p.m.,

Lunes, 8 de septiembre

El Salvador vs. Surinam, 5:30 p.m.

Panamá vs. Guatemala, 6:30 p.m.

Martes, 9 de septiembre

Curacao vs. Bermuda, 5 p.m.

Jamaica vs. Trinidad y Tobago, 5 p.m.

Costa Rica vs. Haiti, 7 p.m.,

Honduras vs. Nicaragua, 7 p.m.