Keith Thurman se sube a una silla para encarar a Sebastián Fundora en el primer careo en Los Ángeles

Keith Thurman (der.) se subió a una silla para estar a la altura de Sebastián Fundora en la conferencia de prensa del miércoles en Los Ángeles. La pelea del 25 de octubre, en Las Vegas, tendrá en juego el título superwelter del CMB.

El primer cara a cara entre Sebastián Fundora y Keith Thurman dejó una imagen tan peculiar como reveladora, pues el excampeón welter tomó una silla, se subió en ella y así logró alcanzar la altura del campeón superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), quien con 6’6” impone una diferencia física notable sobre el floridano de 5’7”.

“Estoy por conquistar el Monte Everest. Lo llaman ‘La Torre Infernal’, pero yo ya he estado en el fuego. Yo vivo para esto, y estamos en la cima de este deporte”, dijo un confiado Thurman (31-1, 23 KOs).

Aunque el gesto arrancó sonrisas de los presentes en el auditorio en el que se llevó a cabo la conferencia de prensa el miércoles en Los Ángeles, puede leerse como un movimiento psicológico, un intento de Thurman por restar protagonismo al imponente físico de su rival y dejar claro que no se siente intimidado.

Fundora (25-3, 16 KOs) y Thurman se enfrentarán el próximo 25 de octubre en el Grand Garden Arena del MGM Grand en Las Vegas por el título superwelter del CMB. El combate se podrá ver por medio de Pago-por-evento de PBC en Prime Video.

Antes de esa acción de Thurman, Fundora había subrayado la magnitud de su rival destacando que fue “uno de los mejores libra por libra en su momento”, pero que ha llegado “el momento de un nuevo campeón”, y expresó su deseo de convertirse en “la cara de este deporte”. Afirmó que se considera actualmente el mejor en las 154 libras, que una victoria serviría para validar su trayectoria, y que su liderazgo en el cartel “Lado A” demuestra lo bendecido que se siente.

Thurman se mostró seguro y poético al prometer que nadie se negaría a enfrentarse a él una vez recupere el título del CMB. Aseguró que será una pelea vibrante, garantizando que el evento principal será “una batalla de campeones durante la cual no querrás parpadear para no perderte nada”. Atribuyó al pasado haber sido un obstáculo superado, afirmando que, tras superar múltiples contratiempos, está “donde pertenece”.

Además, Thurman expresó su agradecimiento por la oportunidad de disputar el campeonato, sugiriendo que parte de la posición que ocupa Fundora fue producto indirecto de un percance suyo, mencionó que una lesión en su bíceps lo alejó de enfrentar a Tim Tszyu, lo que permitió a Fundora tomarse esa oportunidad y emerger como campeón interino y luego como titular del CMB.

En cuanto al enfoque psicológico, Thurman insinuó que Fundora podría estar lidiando con secuelas de su derrota por nocaut en el séptimo asalto ante Brian Mendoza en abril de 2023. Aseguró que su estrategia consiste en “despertar ese [Trastorno de Estrés Postraumático] latente”, advirtiendo que un golpe devastador haría que Fundora retrocediera. Thurman afirmó que su experiencia pugilística y preparación estarán dirigidas a llevar al campeón a ese estado de pánico durante el combate.

En la coestelar, el campeón superpluma del CMB, O’Shqaie Foster, expondrá su título frente a Stephen Fulton Jr., excampeón unificado en las 122 libras y actual monarca pluma, quien buscará conquistar un campeonato en una tercera división. En otra pelea de gran interés, Jesús Ramos Jr. y Shane Mosley Jr. se enfrentarán por el campeonato interino de peso medio del CMB, mientras que Tony Harrison regresará a los encordados para medirse con Isaac Lucero en otro duelo pactado a 160 libras. Además, el invicto dominicano Luis Núñez (21-0, 14 KOs) también tendrá participación en la cartelera, en busca de seguir escalando posiciones en los rankings mundiales.