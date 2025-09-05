Justin Herbert se convierte en “Mr. Beast” ante los Chiefs en la victoria de los Chargers en Brasil

Los influencers de las redes sociales acudieron en masa el viernes al partido estrella entre los Chargers y los Kansas City Chiefs, el segundo partido de la temporada regular de la NFL que se juega en el hemisferio sur.

Se hicieron selfis, bailaron, intentaron superarse unos a otros con atuendos llamativos y se codearon para ser el centro de atención.

¿Y Justin Herbert? Era Mr. Beast.

El mariscal de campo de los Chargers destrozó a los Chiefs con precisión quirúrgica, lanzando para 318 yardas y tres pases de touchdown en una victoria por 27-21 sobre los campeones defensores de la AFC, una franquicia a la que los Chargers no habían vencido desde 2021.

Dos de esos pases de touchdown fueron para Quentin Johnston.

“Él me facilita mucho el trabajo”, dijo Herbert. “Simplemente hace jugadas”.

Siete de los ocho enfrentamientos anteriores entre estos rivales de la AFC Oeste se decidieron por un solo punto, y los Chiefs ganaron seis de ellos.

Con la ayuda de una defensa asfixiante, Herbert eclipsó al mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes, ante una audiencia mundial. Fue la primera vez que la NFL retransmitió un partido de la temporada regular de forma gratuita en YouTube, ya que los partidos anteriores se retransmitían en sitios web solo por suscripción o detrás de un muro de pago.

El safety de los Chargers, Derwin James Jr., celebra tras derrotar a los Chiefs en Brasil el viernes por la noche. (Doug Benc / Associated Press)

La liga estaba abriendo nuevos caminos, al igual que los Chargers, que habían perdido siete partidos consecutivos contra Kansas City y habían esperado meses para borrar el amargo sabor de boca que les dejó la derrota en la primera ronda de los playoffs contra Houston.

Pero ninguna ventaja es segura con los Chiefs, que lideraron la liga con 11 victorias tras remontadas la temporada pasada y habían ganado 17 partidos consecutivos por un solo punto, un récord en la NFL.

Incluso cuando Kansas City tuvo muchas dificultades en la primera mitad, los Chiefs demostraron su capacidad de reacción rápida cuando se movieron con la precisión de un equipo de boxes de NASCAR y consiguieron un gol de campo de 59 yardas cuando se acabó el tiempo.

Al igual que los Chargers querían dejar atrás su decepcionante actuación en los playoffs, los Chiefs querían salir de la nube negra de la aplastante derrota en el Super Bowl ante Filadelfia.

Kansas City no solo perdió el partido, sino que también perdió al veloz receptor Xavier Worthy en la tercera jugada del partido, cuando se retiró con una lesión en el hombro y una toalla sobre la cabeza. Se lesionó al chocar con su compañero Travis Kelce.

Antes del partido corrieron rumores de que la prometida de Kelce, la estrella del pop Taylor Swift, asistiría al partido. No hubo indicios de que estuviera presente.