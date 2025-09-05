Leagues Cup sanciona a Luis Suárez con seis partidos tras escupir a empleado del Sounders en la final

El delantero del Inter Miami Luis Suárez, tercero por la izquierda, es separado de los jugadores y el cuerpo técnico del Seattle Sounders mientras el centrocampista del Sounders Kalani Kossa-Rienzi, en el centro a la derecha, sujeta a un miembro del cuerpo técnico durante una pelea tras la victoria del Sounders en la final de la Leagues Cup el domingo 31 de agosto de 2025 en Seattle.

La Leagues Cup anunció este viernes sanciones disciplinarias después de la final disputada el domingo en el Lumen Field, donde Seattle Sounders se impuso 3-0 al Inter Miami. Más allá del resultado, el protagonismo recayó en un incidente que dio la vuelta al mundo cuando Luis Suárez escupió al jefe de seguridad del estadio y otros jugadores, como Sergio Busquets lanzó un golpe a un jugador de Seattle, incrementando una imagen de villano que tiene el Inter Miami, pues consideran que Inter Miami recibe un obvio favoritismo y tiene mucha influencia en el fútbol estadounidense y de la zona.

El Comité Disciplinario confirmó que el delantero uruguayo fue suspendido por seis partidos, el mínimo que establece el reglamento en estos casos. El informe arbitral señaló que Suárez escupió en la cara a Gene Ramírez, jefe de seguridad de los Sounders. La sanción lo dejaría fuera, al menos, de la próxima edición de la Leagues Cup, siempre que el delantero siga jugando en Norteamérica. La MLS también podría imponer un castigo adicional por lo ocurrido el 31 de agosto.

La decisión tiene otros antecedentes en el fútbol estadounidense, como el de Clint Dempsey en 2015, quien fue suspendido seis partidos en la US Open Cup tras romper la libreta de un árbitro, además de tres juegos adicionales en la MLS.

El centrocampista del Seattle Sounders Obed Vargas, abajo a la izquierda, yace en el suelo tras ser empujado durante un altercado contra el Inter Miami, en el que participaron el delantero Luis Suárez y el centrocampista Sergio Busquets (5), después de que el Sounders ganara la final de la Leagues Cup el domingo 31 de agosto de 2025 en Seattle.

(Lindsey Wasson / Associated Press)

Suárez no fue el único castigado tras lo sucedido en la final. Busquets recibió dos partidos de suspensión por golpear en la cara al mexicano Obed Vargas. Tomás Avilés, también del Inter Miami, fue suspendido tres partidos por conducta violenta, además de Steven Lenhart, asistente técnico de Seattle, fue sancionado con cinco partidos también por conducta violenta.

Además, todos los involucrados deberán pagar multas económicas, de acuerdo con el reglamento del torneo.

