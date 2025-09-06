Comunicaciones y Municipal prometen espectáculo en la segunda edición del clásico nacional en L.A.

Jugadores y representantes de los clubes Comunicaciones y Municipal en una rueda de prensa en Los Ángeles previo al encuentro del clásico nacional entre estas escuadras.

El clásico nacional guatemalteco llega por segunda vez a Los Ángeles cuando Comunicaciones y Municipal se enfrenten en una nueva edición de la Copa Guate BanRural en territorio internacional este domingo (5 p.m. PT) en el BMO Stadium, la casa del LAFC.

El primer clásico chapín en LA se celebró en 2024, y ahora los dos clubes más grandes de Guatemala regresan para revivir una vez más su histórica rivalidad ante el público chapín radicado en Estados Unidos.

Uno de los protagonistas, el uruguayo Darwin Torres, defensa de Municipal, habló sobre lo que significa este encuentro después de estar jugando durante dos años en Guatemala.

“En Sudamérica se puede decir que tenemos otra forma de vivirlo, pero no es muy alejado como lo vive el guatemalteco. Me he dado cuenta que Guatemala tiene un potencial tremendo. El fútbol guatemalteco se vive con mucha pasión, con mucha entrega, pero sobre todo, tiene mucha calidad el jugador guatemalteco”, expresó Torres a LA Times en Español tras la rueda de prensa el viernes.

Torres, que ya disputó el primer clásico internacional en 2024, recordó que la experiencia fue especial por la calidad del escenario.

“La verdad que jugar en ese tipo de cancha, en la primera edición, salió un partido muy bueno, muy rápido. Esperemos que este domingo sea igual para brindarle un buen espectáculo a la gente, pero sobre todo también disfrutar de jugar en un estadio como en el que vamos a jugar, con la afición nuestra en otro país”.

Comparando la rivalidad entre Cremas y Rojos con otras que vivió en su carrera, Torres recordó su tiempo en Uruguay.

“Jugué en Nacional de Uruguay. Entonces, los clásicos allá son con 50.000 personas. Pero lo que te puedo decir es que este clásico es muy parecido. Y yo creo que a veces hasta se vive más pasional todavía por la euforia y cómo lo vive el chapín”, recordó el defensa.

El defensor también mandó un mensaje de tranquilidad a los aficionados que planean asistir en medio de las redadas de inmigración que se han vivido en los últimos meses, particularmente en Los Ángeles.

“Pueden ir tranquilos a ver el estadio, que no va a suceder nada extraño. Que vayan a disfrutar de la fiesta guatemalteca que vamos a vivir el día domingo, y esperamos pasar un momento muy alegre, que sea una fiesta y que quede en la memoria para todos.”

Por su parte, Rafael Morales, referente de Comunicaciones, destacó la importancia de la organización y la seguridad para el evento.

“Nosotros creemos que la organización se ha preocupado porque este espectáculo llegue a todos los guatemaltecos de manera segura”, dijo Morales. “Nosotros como actores principales estamos comprometidos para traer un buen espectáculo, que la gente se vaya satisfecha.”

Sobre el recuerdo de la primera edición en 2024, Morales apuntó que espera que este sea mejor aún.

“Desde los días previos se vio una hora de nostalgia del guatemalteco, de poder vivir este partido tan importante. Hay mucha gente que ya no tiene la oportunidad de volver a vivirlo, y ahora se les trae esa posibilidad acá en Estados Unidos. A nosotros nos llena de compromiso, de poder llevar un espectáculo digno, un espectáculo que quede como recuerdo”, dijo Morales.

De cara al nuevo encuentro, el lateral crema no duda en lo que representa un clásico.

“Como son los clásicos, un partido muy aguerrido, dos instituciones que hay mucho que defender. Detrás de esto hay orgullo, hay honor y prestigio. Estoy completamente seguro que todos los jugadores que participarán en ese juego van a dar la vida”.

Morales también reflexionó sobre el estado de la infraestructura en el fútbol guatemalteco tras reconocer el estado de la cancha en la que jugarán este domingo.

“El chapín respira, suda el fútbol. Lastimosamente, la infraestructura del país ha estado estancada ya por muchos años. De ahí parte el problema. No hay manera de que las nuevas generaciones vengan con un fútbol más rápido si no tenemos las condiciones para practicarlo”.

Aunque el clásico desata muchas emociones entre los aficionados, Morales resaltó el calor del público en Estados Unidos.

“Aquí, el aficionado extraña mucho el fútbol guatemalteco y cuando uno viene, se siente un calor diferente, se siente uno más querido, más arropado. El chapín en Estados Unidos disfruta mucho más porque sabe que no lo tiene todos los fines de semana como el guatemalteco en Guatemala”.