Yamamoto se queda a un out de lograr un juego sin hits en la derrota de los Dodgers

Desde el umbral de la historia hasta las profundidades del horror.

El tipo de pesadilla inimaginable que ni siquiera estos Dodgers en declive parecían capaces de imaginar.

En un momento, Yoshinobu Yamamoto estaba a punto de lograr un juego sin hits, y solo necesitaba un out para inscribir su nombre en los libros de récords. Al siguiente, las camisetas naranjas de los Orioles de Baltimore corrían alrededor de las bases, y lo que parecía una noche de cuento de hadas se torció de repente.

El juego sin hits de Yamamoto fue interrumpido por Jackson Holliday, quien conectó un jonrón a la derecha que sacó a Yamamoto del juego. El verdadero problema llegó después, cuando Blake Treinen cedió una carrera mientras llenaba las bases, antes de que Emmanuel Rivera conectara un sencillo de dos carreras contra Tanner Scott para terminar el juego.

El marcador final fue Orioles 4, Dodgers 3.

Anuncio

Lo que sucedió fue casi imposible de comprender.

× How the ninth inning unfolded in the Dodgers’ 4-3 walk-off loss to the Baltimore Orioles on Saturday.

Es cierto que los Dodgers llevan ya un tiempo inventando nuevas formas de perder partidos. Pero ninguna ha sido tan dolorosa como esta.

Tras la salida de Yamamoto, Treinen se metió inmediatamente en un lío. Jeremiah Jackson bateó un doble a la izquierda. Gunnar Henderson fue golpeado por un lanzamiento. Otro lanzamiento de Treinen fue a parar al backstop. Y una base por bolas a Ryan Mountcastle llenó las bases.

Aunque Scott estaba empezando a calentar, el mánager Dave Roberts dejó a Treinen para enfrentarse a Colton Cowser. La jugada no funcionó, ya que Treinen concedió otra base por bolas que forzó una carrera.

En ese momento, Scott entró en el juego, una noche después de haber cedido un jonrón que prolongó la racha de derrotas de los Dodgers a cuatro partidos. Y en una cuenta de 1 y 1 contra Rivera, lanzó una bola rápida baja que fue bateada al centro.

Las carreras ganadoras llegaron a home. El público que llenaba el Camden Yards, presente para celebrar el 30.º aniversario del momento Ironman de Cal Ripken Jr., enloqueció. Los Dodgers abandonaron el campo lentamente, estoicos, atónitos.