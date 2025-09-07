Callum Walsh: de trabajar en barcos pesqueros en Irlanda al gran escenario de Las Vegas

Callum Walsh sabe lo que significa ganarse la vida con las manos. Antes de lanzar ganchos y jabs en un cuadrilátero, el joven irlandés pasaba sus días levantando cargamentos en los barcos pesqueros del puerto de Cobh, bajo el frío viento del Atlántico en su natal Irlanda.

Tenía apenas 16 años, pero ya entendía lo que era el trabajo duro. Hoy, a los 24, sigue trabajando igual de fuerte, aunque su escenario ha cambiado, ahora lo hace bajo las luces brillantes del boxeo.

El próximo 13 de septiembre, en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Walsh (14-0, 11 KOs) tendrá la noche que siempre imaginó. Será la pelea coestelar en la función encabezada por Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford, una plataforma gigantesca para su joven carrera y que será transmitida por Netflix, donde arriesgará su invicto en un combate a 10 asaltos en peso superwelter ante otro joven hambriento, Fernando Vargas Jr. (17-0, 15 KOs), heredero del apellido ilustre del excampeón mundial.

Pero lejos de renegar de sus días en los muelles, Walsh los agradece.

“El entrenamiento es duro, sí, pero lo disfruto. Es mucho mejor que levantarme al amanecer para ir al puerto”, dijo Walsh sonriendo durante una entrevista telefónica.

Es esa ética que mostraba como cargador en los barcos pesqueros la que lo ha llevado a consolidarse como uno de los prospectos más prometedores del pugilismo mundial.

El zurdo irlandés no llega a esta cita con poca experiencia, pues ya ha peleado tres veces en el Madison Square Garden y llenó el año pasado el 3Arena de Dublín. Su estilo agresivo y veloz lo distingue, con un volumen de golpes que rara vez disminuye y una valentía que lo lleva a intercambiar sin retroceder.

El irlandés Callum Walsh llega para disputar un combate de boxeo en la categoría de peso superwélter contra el escocés Dean Sutherland el domingo 16 de marzo de 2025 en Nueva York. (AP Photo/Frank Franklin II) (Frank Franklin II / Associated Press)

“Estaré abriendo a una base de fans mucho más amplia. Habrá mucha gente viendo la pelea”, dijo Walsh, quien pretende que la gente quede satisfecha con la contienda, a diferencia del último show de Netflix en el que Jake Paul decepcionó a millones de televidentes al tener un rival muy limitado, Mike Tyson, de 58 años.

“Quiero mostrarles de qué se trata el boxeo real. Habrá mucha gente viendo por primera vez y quiero que se conviertan en fanáticos”, advirtió Walsh, un admirador de su compatriota Connor McGregor, estrella de UFC.

La preparación la realiza en el mítico Wild Card Gym de Los Ángeles, bajo la mirada de Freddie Roach. Ahí, el irlandés combina su sólida base amateur, con más de 150 combates, con la escuela ofensiva que caracteriza al histórico entrenador.

Fernando Vargas Jr. durante un evento en Los Ángeles. (Richard Shotwell / Richard Shotwell/invision/ap)

“No podía haber elegido mejor maestro”, afirmó Walsh.

Del otro lado de la esquina estará Vargas Jr., un zurdo con pegada, que apenas debutó en 2020 pero ya presume 17 victorias, 15 de ellas por nocaut. Sin embargo, las apuestas en Las Vegas favorecen al irlandés.

“Las Vegas no me importa. Las Vegas pierde todo el tiempo”, dijo Vargas Jr. en el podcast The PorterWay sobre no ser el favorito.

La pelea no será solo un duelo de invictos. Será también una vitrina gigantesca. El poderoso promotor de boxeo y responsable del duelo entre Canelo y Crawford, Turki Al-Sheikh, estará viendo a Walsh de cerca, al igual que Dana White, presidente de UFC y que ha puesto su mirada y sus intereses en el boxeo.

“Las luces no pueden brillar más fuerte que esa noche”, advirtió Tom Loeffler, promotor de Walsh.

Pero Walsh asegura que no siente presión. Ni por el escenario, ni por el récord.

“Todo el mundo puede perder en algún momento. Lo importante es enfrentar peleas reales y darle al público lo que quiere”, aseguró Walsh. A sus 24 años, sabe que aún hay camino por recorrer.

La historia del joven que dejó los barcos por el ring tendrá un nuevo capítulo este sábado en Las Vegas. De sus puños dependerá si logra impresionar al mundo y consolidar que ya no es un prospecto, sino una realidad.

