Nate Landman noquea a los Texans en la victoria de los Rams en el primer partido de la temporada

Nate Landman debutó como jugador de los Rams el domingo.

Y el nuevo linebacker y capitán del equipo derrotó a los Houston Texans.

Con los Texans amenazando con anotar en los últimos minutos del primer partido, Landman demostró su habilidad al separar el balón de las manos del corredor de los Texans y forzar un fumble que fue recuperado por el liniero Braden Fiske.

La jugada selló la victoria de los Rams por 14-9 en el partido inaugural de la temporada ante 71,346 espectadores en el SoFi Stadium.

“Significa mucho”, dijo Landman, quien jugó tres temporadas con los Atlanta Falcons antes de firmar un contrato de un año con los Rams. “Trabajas, trabajas y trabajas para que ese momento llegue, y que ese momento se haga realidad y se manifieste es realmente genial”.

Landman fue uno de los varios jugadores clave de una defensa que limitó a los Texans a tres goles de campo.

El esquinero Cobie Durant interceptó un pase, el ala cerrada Byron Young, el liniero Tyler Davis y el safety Jaylen McCollough registraron capturas y Fiske realizó una jugada espectacular para recuperar el balón perdido por Dare Ogunbowale después de que Landman lo golpeara.

Esos esfuerzos facilitaron las cosas a una ofensiva que necesitará algunos ajustes para estar a la altura de las expectativas.

“Fue genial que Landman le diera ese golpe”, dijo el mariscal de campo Matthew Stafford.

Stafford, en su decimoséptima temporada en la NFL, no cometió ningún turnover y grabó su nombre aún más profundamente en el libro de récords de la NFL. Completó 21 de 29 pases para 245 yardas y un touchdown, y se convirtió en el décimo jugador en superar las 60,000 yardas.

Después de perderse todo el campamento de entrenamiento y varias semanas de prácticas de pretemporada debido a un problema en la espalda, su capacidad para comenzar y terminar el partido fue una victoria en sí misma.

El receptor Puka Nacua también demostró su característica determinación y dureza. A pesar de sufrir una lesión que requirió puntos de sutura en la cabeza, Nacua atrapó 10 pases para 130 yardas. El receptor Davante Adams atrapó cuatro pases para 51 yardas en su debut con los Rams.

El corredor Kyren Williams anotó un touchdown y el ala cerrada Davis Allen atrapó un pase de touchdown, lo que permitió a los Rams mejorar a 7-2 en partidos inaugurales bajo la dirección del entrenador Sean McVay, en su noveno año al frente del equipo.

“Nuestros chicos encontraron la manera”, dijo McVay sobre el esfuerzo general de su equipo, “y eso es lo que importa”.

El partido del domingo marcó el inicio de la décima temporada de los Rams en Los Ángeles desde su regreso de St. Louis.

Y el rendimiento de la defensa, salvo por una o dos penalizaciones inoportunas, se calificó con un casi 10.

El entrenador de los Rams, Sean McVay, choca las manos con el receptor abierto Puka Nacua durante la victoria de los Rams en el primer partido de la temporada.



(Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

La ofensiva de los Rams solo logró el touchdown de Williams en la primera mitad. Mientras tanto, Ka’imi Fairbairn anotó tres goles de campo para dar a los Texans una ventaja de 9-7.

Pero los Rams parecieron salir con una actitud diferente en la segunda mitad.

Los pases de Stafford a Adams y Xavier Smith prepararon el terreno para la recepción de touchdown de Allen que dio la ventaja a los Rams, y parecían encaminarse hacia una mayor ventaja cuando llegaron a la yarda 12 de los Texans con poco más de cuatro minutos por jugar.

Pero el ala cerrada Colby Parkinson perdió el balón tras una recepción corta, lo que puso toda la responsabilidad en la defensa de los Rams.

Cuando el pase del mariscal de campo C.J. Stroud en tercera oportunidad fue incompleto, los Rams parecían estar a punto de conseguir la victoria. Pero una penalización por golpear al pasador contra el liniero Kobie Turner mantuvo viva la jugada.

Stroud completó un pase a Ogunbowale y, en la siguiente jugada, conectaron otro. Pero esta vez Landman le quitó el balón a Ogunbowale.

McVay no se sorprendió.

Landman, quien provocó tres balones perdidos en cada una de las dos temporadas anteriores, ha tenido más derribos en los entrenamientos que cualquier otro jugador», dijo McVay.

“Tiene un gran instinto para ello”, dijo McVay, “así que es intencionado, y creo que ha contagiado al resto del grupo. Y lo consiguió en un momento crítico. Si hablamos de grandeza competitiva, eso fue lo que se vio”.

El pase de 24 yardas de Stafford a Nacua en el último minuto selló la victoria.

“Eso es fútbol complementario, ¿verdad?”, dijo Stafford. “Es como: ‘Oigan, cometemos un error, la defensa sale y juega por nosotros. Oigan, ¿saben qué? No vamos a volver a ponerlos en el campo, defensa, vamos a cerrar esto arrodillándonos’”.

“Esas son cosas en las que se puede construir”.

Los Rams se enfrentarán a los Tennessee Titans y a los actuales campeones de la Super Bowl, los Philadelphia Eagles, fuera de casa durante las dos próximas semanas.

“El cielo es el límite para esta defensa”, dijo Landman. “Ves a los chicos que tenemos en la línea delantera, la presión que somos capaces de ejercer sobre el mariscal de campo. Y si a eso le sumas la cobertura que hay detrás, hay mucho que esperar este año”.