A pesar de la derrota, los salvadoreños en Los Ángeles mantienen viva la esperanza mundialista

Sandor Tobar enseña la bandera de El Salvador, mientras que sus compañeros del grupo de Bichos Unidos, observa con nerviosismo el encuentro entre El Salvador ante Surinam el martes en Huntington Park.

La derrota por 2-1 de El Salvador ante Surinam en la segunda fecha de las eliminatorias de Concacaf no apagó la ilusión de la comunidad salvadoreña en Los Ángeles, que sigue soñando con ver a la Selecta en el Mundial de 2026.

Decenas de aficionados se reunieron en diferentes puntos de la ciudad para seguir el partido y alentar al equipo. Sin embargo, la esperanza se transformó en lamento cuando Dhoraso Klas marcó el gol del triunfo para Surinam al minuto 81, sellando la primera victoria de los caribeños sobre El Salvador desde 1968.

“Todavía tenemos tiempo para lograr el sueño. No hay que desanimarse; quedan cuatro partidos y podemos hacer historia”, expresó Sandor Tobar, miembro del grupo Bichos Unidos en Los Ángeles, que congregó a unos 30 aficionados en el restaurante Puerto de la Libertad en Huntington Park.

Originario de Soyapango y trabajador de construcción, Tobar señaló que los próximos encuentros como local, ante Panamá el 10 de octubre y Guatemala el 14 del mismo mes, serán decisivos.

“Va a estar difícil, pero como decimos nosotros: hay un 1 % de posibilidad y 99 % de fe. Eso es lo que cuenta”, añadió Tobar.

El Salvador no clasifica a un Mundial desde España 1982, siendo esa y México 1970 las únicas dos participaciones en su historia. En ambas ocasiones quedó eliminado en fase de grupos.

En este proceso, con Estados Unidos, México y Canadá ya clasificados como anfitriones, la Concacaf reparte tres boletos directos más dos repechajes. El Grupo A, donde compite El Salvador junto a Panamá, Guatemala y Surinam, otorga uno de esos boletos directos. Tras dos jornadas, Surinam lidera con cuatro puntos, seguido por El Salvador (3), Panamá (2) y Guatemala (1).

Styven Vásquez, de El Salvador, a la derecha, reacciona junto a Diego Flores, en el centro, y Harold Osorio tras vencer a Guatemala durante un partido de clasificación para la Copa del Mundo de 2026 en la ciudad de Guatemala, el jueves 4 de septiembre de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo) (Moises Castillo / Associated Press)

La próxima doble jornada será el 10 de octubre: Surinam recibirá a Guatemala y la Selecta a Panamá. Después, los salvadoreños se medirán en casa ante Guatemala, mientras Panamá enfrentará a Surinam.

“Cometimos errores que nos costaron caro, pero aún hay tiempo para mejorar. Le pedimos a la afición que siga creyendo en este grupo, que dará todo por la clasificación”, dijo tras el partido Harold Osorio, jugador de El Salvador.

Wilson Guzmán, también de Bichos Unidos, confesó con mucha pasión lo que significa apoyar a la Selecta.

“Lloré cuando metimos un gol. Estoy afónico de tanto gritar. Sí, sabemos que es una selección que sufre, pero somos resilientes y nos enorgullece cuando el equipo da la cara por el país”, comentó Guzmán.

Bichos Unidos cuenta con filiales en Houston, Nuevo México, Nueva York, Nueva Jersey y Maryland, y sigue de cerca cada partido de la Selecta en suelo estadounidense.

“Te juro que si mi país va al Mundial, gasto lo que tenga para estar ahí”, prometió Guzmán, originario de San Salvador.

La derrota dolió, pero incluso el técnico de El Salvador, Hernán ‘Bolillo’ Gómez, destacó la paridad en el grupo.

“Me duele mucho, pero creo que tenemos un equipo fuerte. Antes se pensaba que seríamos los últimos, pero ahora no sé quién va a clasificar”, dijo el entrenador colombiano.

En Los Ángeles, donde reside la mayor comunidad salvadoreña fuera del país, la ilusión mundialista se aferra al corazón de miles que sueñan con volver a cantar el himno en una Copa del Mundo.

