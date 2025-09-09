Columna: ¿Por qué Lamine Yamal es el futuro del fútbol?

El español Ferran Torres, abajo, es felicitado por Lamine Yamal tras marcar el cuarto gol de su equipo durante el partido de la fase de clasificación para la Copa del Mundo del Grupo E entre Turquía y España en el estadio Konya Buyuksehir, en Konya, Turquía, el domingo 7 de septiembre de 2025. (AP Photo/Khalil Hamra)

Todo está listo para que la Selección Española siga buscando romper el récord de la mayor cantidad de partidos sin perder en su historia, mismo que impuso el equipo dirigido por Vincente del Bosque con 29 juegos, por lo que en su enfrentamiento número 27, La Roja enfrentará a Turquía rumbo al Mundial de la FIFA 2026. Pero el futbolista que se lleva todos los receptores es el jugador del FC Barcelona, lo cuál nos hace preguntarnos: ¿Por qué Lamine Yamal es el futuro del futbol?

El joven de apenas 18 años de edad ya sabe lo que es probar las mayores glorias del fútbol mundial, ya que ha ganado todo en España con los Blaugranas, con La Roja pudo levantar el trofeo de la Euro en 2024 y el subcampeonato en 2025, y ha ganado sinfín de trofeos individuales.

¿Y qué hace que Lamine Yamal siga manteniendo sus pies en la tierra? Primeramente, pese a haber ganado ya tantas cosas, tiene un hambre increíble. Este sábado por la tarde asistí al entrenamiento de la Selección Española, y en apenas 15 minutos demostró ser un futbolista con mente ganadora.

El español Lamine Yamal reacciona tras fallar una ocasión de gol durante el partido de la fase de clasificación para la Copa del Mundo del Grupo E entre Turquía y España en el estadio Konya Buyuksehir, en Konya, Turquía, el domingo 7 de septiembre de 2025. (AP Photo/Khalil Hamra) (Khalil Hamra / Associated Press)

Fue uno de los primeros en salir a la cancha, esperando con ansias que el entrenador Luis de la Fuente le diera el visto bueno. Después quería pelear cualquier balón a sus propios compañeros, demostrando una energía única de su edad.

¿Pero cómo mantener los pies en la tierra? Rodri, compañero en la selección, habló en rueda de prensa y fue claro revelando que le ha dicho a Lamine “que se ponga al servicio de la selección”. El ahora jugador del Manchester City aseguró que ha visto muchos futbolistas con talento que “luego se pierden”, por lo que no es por nada que intenta guiar al barcelonista por el buen camino.

Rodri sabe que Yamal seguirá ganando trofeos en el futbol y fue claro al decir que quizás no sea este su año para ganar el Balón de Oro, pero que seguramente lo hará.

Por su parte, Luis de la Fuente, entrenador español, fue claro que aunque se le compara con figuras de su edad como Arda Güler, Lamine tiene su propio brillo y lo seguirá demostrando con su selección o su club.

Entonces, ¿por qué Lamine Yamal es el futuro del futbol?, porque el hambre de futbol que ha demostrado es increíble, porque cuenta con el apoyo de futbolistas veteranos que lo guiarán por el buen camino y sobre todo porque si aprende a poner a la selección y a su club por delante antes que él, entonces, no habrá nada que opaque su brillo.