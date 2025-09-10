El CMB revela un anillo exclusivo para el ganador de combate Canelo vs. Crawford

El CMB presentó una joya de más de $100 mil dólares que se entregará al ganador del combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford en Las Vegas.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford tendrán mucho que ganar cuando se enfrenten este sábado en el tan esperado combate en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Crawford quiere proteger su invicto y tomar los cuatro títulos que tiene en su poder Canelo. El mexicano buscará defender sus títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), AMB, FIB y del OMB. Las aspiraciones son altas para ambos, y en caso de que alguno de ellos logre el triunfo, se llevaría un premio muy especial del CMB.

El Consejo presentó el miércoles, en el Hall of Excellence del hotel Fontainebleau, un nuevo anillo de campeonato indiscutido como parte de la serie WBC Crown. La pieza fue diseñada y fabricada en colaboración con la joyería Jason of Beverly Hills, con la intención de reconocer a los campeones que alcancen la condición de indiscutidos en el boxeo.

El anillo fue concebido por Rasheen Farlow, socio estratégico del CMB en temas de marca y asociaciones culturales, y materializado por los artesanos de Jason of Beverly Hills.

La joya está elaborada en oro amarillo e incorpora cerca de 10 quilates de piedras preciosas, entre ellos 8.5 quilates de diamantes blancos y más de un quilate en piedras de colores. Su valor supera los $100 mil. En la parte superior destaca el logotipo del CMB rodeado por las palabras “World Champion” o Campeón Mundial, con incrustaciones en verde, el color representativo del organismo.

El diseño incluye detalles vinculados al boxeo profesional con piedras de colores que simbolizan los diferentes títulos del pugilismo, mientras que un mecanismo giratorio revela una representación del Allegiant Stadium con un ring en el centro y los nombres de Canelo y Crawford en cada zona de anotación. En los laterales figuran la fecha de la pelea, un par de guantes de boxeo, la palabra Undisputed, las letras “WBC” o CMB en diamantes y el año del evento.

La presentación del anillo marca la primera vez que el CMB incorpora este tipo de pieza a su tradición, que históricamente ha girado en torno al cinturón como símbolo de campeonato.

