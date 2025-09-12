Presidente del CMB atribuye el éxito de Canelo a su increíble disciplina: sus vicios son los deportes

Saúl “Canelo” Álvarez de México celebra después de derrotar a John Ryder de Gran Bretaña en su pelea por el título de peso supermediano en el Estadio Akron en Guadalajara.

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), destacó que la disciplina y la constancia han sido las claves en la exitosa carrera boxística de 20 años de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien este sábado enfrentará a Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas en la cartelera principal de una función que será televisada por Netflix por todo el mundo (6 p.m. Hora del Pacífico).

El dirigente de 55 años, que ha tenido ciertos roces de polémica con Álvarez en el pasado, subrayó la influencia del boxeador jalisciense en el deporte y es una inspiración para aquellos que se dedican a seguir sus sueños. El directivo recordó que Canelo, originario de un pueblo llamado Juanacatlán, dejó sus estudios para dedicarse por completo al boxeo, primero soñando con una medalla olímpica y, al no concretarse, ingresando al profesionalismo hasta convertirse en múltiple campeón mundial y el atleta mexicano mejor pagado de la historia, y uno de los boxeadores más ricos.

“Cuidar su vida fuera del ring ha sido elemental. Cuando ganas tanto dinero y eres tan popular, las tentaciones son muchas, drogas, alcohol, fiestas, viajes. Lo que le pasa a la gran mayoría de los atletas. Canelo, en cambio, siempre ha tenido una firme visión del profesionalismo. Termina una pelea y a las dos semanas ya está en el gimnasio”, señaló Sulaimán en una entrevista desde Las Vegas.

El presidente del CMB también resaltó la importancia de Don Chepo Reynoso y su hijo Eddy, hoy considerado uno de los mejores entrenadores del mundo, en el desarrollo del campeón indiscutible en los pesos supermedianos.

Sulaimán recordó que la derrota ante Floyd Mayweather en 2013 cuando Canelo tenía solamente 23 años fue un punto de quiebre en la carrera de Álvarez.

“Pudo haber tomado el mal camino tras esa caída, porque ya había ganado una gran bolsa. Pero en vez de eso aprendió, maduró y usó esa derrota como motivación para llegar a donde está hoy”, afirmó.

Según Sulaimán, los “vicios” del Canelo se reducen a deportes como el golf y el tenis.

Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, sostiene un cinturón especialmente diseñado para la pelea entre Conor McGregor y Floyd Mayweather Jr., durante una rueda de prensa celebrada el miércoles 23 de agosto de 2017 en Las Vegas. (AP Photo/John Locher) (John Locher / Associated Press)

“Es un muchacho limpio, disciplinado y enfocado”, recalcó el directivo.

El dirigente también lamentó las críticas que recibe Álvarez en México, asegurando que en ocasiones son motivadas por envidia o intereses mediáticos.

“Si hablas mal del Canelo, tienes más rating. Algunos han hecho carrera de eso, pero no refleja la realidad. En Estados Unidos es un gran ídolo”, expresó. “Con algunos atletas hay envidia, con algunos comunicadores pues también esa envidia y ese entendimiento que les va a generar beneficio a sus números, porque el día de hoy el que no tiene redes sociales, el que no tiene likes y seguidores no vale”.

Sulaimán entregará al ganador de la contienda un anillo especial valuado en 100 mil dólares, diseñado por la misma empresa que fabrica los del Super Bowl. La pieza incluye brillantes y partes móviles que representan el estadio de los Raiders.

Respecto a las versiones que señalaban que los promotores de la velada del sábado no le permitirían a Sulaimán subir al ring durante la premiación, y aclaró que todo fue un malentendido con los promotores de TKO, encabezados por Dana White, presidente de UFC.

“El boxeo tiene reglas distintas a las artes marciales mixtas. Esta es una pelea por el título indiscutido y requiere coordinación de varios campeonatos y cinturones”, explicó el originario de la Ciudad de México.

White ha vuelto a incursionar a las peleas de alto perfil, desde que fue parte de la organización del duelo supermillonario entre Mayweather y Conor McGregor.

Sulaimán consideró que el ingreso al boxeo de inversionistas como el promotor Turki Al-Sheikh ha sido positivo. Destacó los eventos recientes en Riyadh Season, la adquisición de la revista The Ring y la atracción de nuevas audiencias jóvenes al deporte.

El presidente del CMB dijo que los duelos de YouTubers, como el de Jake Paul en Estados Unidos y SuperNova en México, así como el de otros influencers, son positivos porque atraen otras audiencias, aunque siempre y cuando sean con medidas de seguridad.

“Estamos comprometidos con la seguridad del boxeo. Un peleador deshidratado es más vulnerable a lesiones cerebrales. Por eso cambiamos los protocolos y seguimos invirtiendo en investigaciones médicas”, puntualizó.

Finalmente, Sulaimán habló sobre Julio César Chávez Jr., quien atraviesa un periodo delicado tras problemas legales y personales, tras ser deportado por los Estados Unidos.

“Yo lo quiero mucho. Es un gran muchacho que ha tenido dificultades con las adicciones, pero lleva más de un año limpio. Ojalá siga así y no caiga en provocaciones. Está en un momento frágil y necesita apoyo”, expresó Sulaimán.

