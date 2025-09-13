Crawford le da una cátedra de boxeo a Canelo y gana tercer título indiscutible en diferente división

Dando una cátedra de boxeo, Terence Crawford demostró ser un maestro del ring y venció a Saúl Álvarez para arrebatarle el título de campeón indiscutible de peso supermediano el sábado en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, ante 70,482 aficionados.

Al ganar por decisión unánime, Crawford conquistó los títulos mundiales del CMB, AMB, OMB y FIB en las 168 libras y se convirtió en el primer boxeador en ganar tres títulos de campeón indiscutible en la era de los cuatro cinturones, la cual inició en 2007. Los jueces le dieron la decisión a Crawford con puntuaciones de 116-112 y 115-113 (x2).

Antes de escuchar el resultado, Crawford se agachó y al escuchar el anuncio de su victoria lloró de emoción por varios segundos.

“No estoy aquí por coincidencia. Dios hizo esta noche para mí”, declaró el peleador de 37 años de Omaha, Nebraska, entre lágrimas.

Anuncio

“Gracias a todos los que me apoyaron, los que me odian. Todos hicieron un gran evento”, añadió Crawford.

Canelo (63-3-2, 39 KO), de 35 años, llegaba de una pelea fácil y poco atractiva ante William Scull en mayo pasado, pero el sábado se encontró a un oponente superior a él en casi todos los departamentos, especialmente en inteligencia boxística y talento.

Con títulos en cuatro divisiones distintas, Crawford (42-0, 31 KO) conquistó su quinta corona en una categoría completamente nueva para él al dominar al campeón mexicano en el contragolpe, combinaciones y hasta cuando tuvo que fajarse durante el combate. Crawford fue más veloz y certero ante un Canelo que buscó castigar el cuerpo pero que siempre parecía llegar tarde y estrellar su fuerza en los guantes de su rival.

Crawford tenía los títulos indiscutibles en peso superligero y welter, pero el sábado probablemente fue su mayor victoria en su carrera, pues subió dos divisiones para retar a Canelo.

“Una derrota no me define. Al estar yo aquí ya gané, porque tengo mi familia. En lo profesional he hecho muchas cosas, entrené muy bien. Quise tomar el riesgo y ponerme a prueba”, declaró Álvarez.

“Mi legado ya está ahí”, indicó el mexicano, quien no había perdido en la división de peso supermediano hasta el sábado por la noche.

Anuncio

“Crawford es un gran peleador, le doy todo el crédito”, expresó Canelo.

Terence Crawford, a la izquierda, golpea a Canelo Álvarez durante un combate de boxeo por el título indiscutible de peso supermediano en Las Vegas, el sábado 13 de septiembre de 2025. (AP Photo/David Becker) (David Becker / Associated Press)

Así vívimos la pelea:

Round 1: Terence toma el centro del ring desde el primer asalto. Canelo entonces presiona

y busca golpear al cuerpo. Crawford con una buena combinación. Un round cerrado, donde se vio bien el estadounidense.

Round 2: Canelo con una zurda que anuncia mucho.. Candelo castiga dos veces al cuerpo y Crawford responde con combinaciones. Crawford, que maneja ambos perfiles, es un rival muy inteligente y talentoso. La pelea aún no tiene intercambios. Por ahora es un juego de ajedrez la pelea. Canelo parece que se vio mejor por el castigo al cuerpo, pero fue otro round muy cerrado.

Round 3: Crawford es muy cuidadoso, pero es efectivo en el contragolpe por ahora, sin causar daño en el mexicano. Ambos apenas se tocan el rostro. Crawford es rápido pero se ve que el peso está afectando su velocidad. Sin embargo, Crawford maneja la distancia y es un maestro del ring. “Bud” se ha visto mejor en los primeros tres asaltos.

Round 4: Crawford está tomando confianza y golpea en el contragolpe al mexicano. Crawford está haciendo fallar a Canelo y tiene éxito con una tremenda izquierda. Crawford se está viendo como un maestro ante un Canelo que sigue fallando y que se ve lento. Canelo termina el round con una buena derecha. Crawford se lleva otro round, el más claro para él.

Round 5: La afición alienta a Canelo, que ha perdido casi todos los asaltos desde nuestro punto de vista. Crawford sigue haciendo una pelea inteligente, moviéndose sobre el ring, con una excelente defensa, aunque la gente lo abuchea. Round para Canelo.

Anuncio

Round 6: Crawford castiga con combinaciones. Crawford defendiendo bien los golpes al cuerpo. Canelo se ve frustrado por la velocidad de su rival. El mexicano conecta un buen golpe al cuerpo. Crawford se queja de un golpe bajo. Canelo se ve muy predecible. “Bud” se lleva otro round.

Round 7: Crawford con una diferencia muy grande de velocidad. Está conectando más golpes. Canelo está demostrando que ya no es el mismo en esta pelea ante un rival muy difente y cerebral a sus último oponentes.

Round 8: El estadounidense con una pelea muy digna de este escenario. El estadio despierta a favor de Canelo. El mexicano sigue estrellando sus golpes en los guantes de Crawford. Esta noche Canelo se ha topado con un peleador demasiado completo.

WHAT A START TO ROUND 9 BETWEEN CANELO AND TERENCE CRAWFORD.



WHAT A FIGHT. 🔥 #CaneloCrawford pic.twitter.com/vZtV6BbDC0 — Netflix Sports (@netflixsports) September 14, 2025

Round 9: Crawford faja con valentía ante Canelo y se lleva la mejor parte. El mejor round de intercambio entre los dos. Cabezazo accidental a la ceja de Crawford. Canelo se recupera después de ese cabezazo accidental y parece el más efectivo. El mexicano conecta con un derechazo. Excelente round en el que ambos conectan en el rostro del oponente. Crawford se sigue viendo bien, mientras entramos a los rounds de campeonato.

WHAT A START TO ROUND 9 BETWEEN CANELO AND TERENCE CRAWFORD.



WHAT A FIGHT. 🔥 #CaneloCrawford pic.twitter.com/vZtV6BbDC0 — Netflix Sports (@netflixsports) September 14, 2025

Anuncio

Round 10: Canelo a estas alturas necesita el KO para ganar. Canelo no ha podido penetrar la defensa de Crawford, mientras que el estadounidense es efectivo con la combinación. Está pelea parece irse de las manos al campeón indiscutible.

WHAT A START TO ROUND 9 BETWEEN CANELO AND TERENCE CRAWFORD.



WHAT A FIGHT. 🔥 #CaneloCrawford pic.twitter.com/vZtV6BbDC0 — Netflix Sports (@netflixsports) September 14, 2025

Round 11: Canelo recibe un golpe y se molesta consigo mismo. Crawford le ha dado una lección al Canelo esta noche ante 70,482 aficionados. Crawford está terminando con el mito del Canelo como campeón dominante e indiscutible.

Round 12: Crawford inicia con una buena combinación. La diferencia de velocidad y técnica es impresionante del estadounidense. Lo ha vencido al fajarse, en el contragolpe y en los ajustes. Ha sido una cátedra. Al final, Canelo luce muy cansado y se tambalea al recibir el castigo de Crawford. Esta pelea lo debe de ganar Crawford cómodamente.

Crawford gana la pelea por decisión unánime con puntuaciones de 116-112 y 115-113 (x2).

Saul Álvarez entra con México Lindo y Querido.

Saul Canelo Alvarez entra al ring del Allegiant Stadium. #Canelo pic.twitter.com/ywweksRufN — Eduard Cauich (@MayanTiger1) September 14, 2025

Terence Crawford entra con La Canción del Mariachi y sosteniendo una guitarra.

Así tiembla el Allegiant Stadium con la Canción del Mariachi en las entradas del #CaneloVsCrawford pic.twitter.com/z8apMo1Kff — Eduard Cauich (@MayanTiger1) September 14, 2025

Así se ve el estadio de los Raiders antes del combate de Saúl Álvarez y Terence Crawford. El mexicano y el estadounidense han llenado el Allegiant Stadium con boletos nada baratos.

Impresionante entrada para ver a #CaneloVsCrawford … con boletos nada baratos. pic.twitter.com/NedcHzCXGH — Eduard Cauich (@MayanTiger1) September 14, 2025

Resultados de la cartelera estelar:

En una pelea que no cumplió con las expectativas, el irlandés Callum Walsh (15-0, 11 KOs, originario de Cork) venció por decisión unánime a Fernando Vargas Jr. (17-1, 15 KOs, de Las Vegas, Nevada) en el combate coestelar de peso superwelter. Vargas Jr. había terminado 16 de sus 17 peleas antes del límite, pero la noche del sábado se vio como un boxeador muy limitado en ofensiva y defensiva. Sin arriesgar demasiado, Walsh, que apunta a ser el primer boxeador firmado por la promotora TKO, ganó con puntuaciones de 99-91 (x2) y 100-90.

THEY GO THE DISTANCE🔔 🥊



How did YOU score Callum Walsh vs Fernando Vargas Jr?!



[ Watch #CaneloCrawford LIVE NOW on @Netflix | #RiyadhSeasonCard ] pic.twitter.com/LKLvcWNbHH — Zuffa_Boxing (@Zuffa_Boxing) September 14, 2025

Anuncio

En lo que fue una de las mejores contiendas de la noche, el campeón interino supermedio del CMB, Christian Mbilli (29-0-1, 24 KOs, de Quebec, Canadá, nacido en Camerún) empató ante el clasificado número 3 de la AMB y número 7 del CMB, Lester Martínez (19-0-1, 16 KOs, de San Benito Petén, Guatemala), en una batalla de peso supermedio tras 10 asaltos. Los jueces entregaron tarjetas de 97-93 para Martínez, 96-94 para Mbili, y un tercero lo vio 95-95 para decretar un empate que la gente recibió con un aplauso.

El combate fue de dos peleadores de mucha agresividad y poca defensa. Mbilli atacó, ejerciendo mucha presión durante los 10 asaltos. Martínez conectó en varias ocasiones pero sin mucha fuerza, especialmente con uppercuts y golpes al rostro durante todo el combate. Pero el originario de Guatemala tuvo muchos lapsos de inactividad que Mbili aprovechó, y también careció de potencia. Los dos se conectaron y se llevaron los aplausos de la afición después de final del combate, en lo que debería ser la Pelea de la Noche.

THE CROWD ARE ON THEIR FEET 👏



How did you score Christian Mbilli vs Lester Martinez?!



[ Watch #CaneloCrawford LIVE NOW on @Netflix | #RiyadhSeasonCard ] pic.twitter.com/pUilXaYj6S — Zuffa_Boxing (@Zuffa_Boxing) September 14, 2025

En la pelea que abrió la cartelera principal, Mohammed Alakel (5-0, 1 KOs, de Riad, Arabia Saudita) venció por decisión unánime a Travis Crawford (7-5, 1 KO), de San Diego, California) en un combate de peso ligero. Los jueces entregaron tarjetas de 99-91 99-91 y 98-92, todas a favor de Alakel. El pugilista oriundo de Arabia Saudita no se lució, pero tampoco Crawford hizo lo suficiente para llevarse algunos asaltos importantes para poder inquietar a Alakel. La pelea fue bastante monótoma y no es extraño el porqué Alakel no tiene ningún nocaut en su carrera.

José Sulaimán, presidente del CMB, habla de lo que muchos alrededor de Canelo confirman: el mexicano ha sido éxitoso debido a su tremenda disciplina.

El Allegiant Stadium se va llenando poco a poco. El estadio de los Raiders de la NFL tienen capacidad para 72,000 personas.

Así se ve el Allegiant Stadium a dos horas del Canelo vs Crawford. pic.twitter.com/D4D7WaqgUR — Eduard Cauich (@MayanTiger1) September 14, 2025

Anuncio