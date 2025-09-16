Los Dodgers están desperdiciando su ventaja y sus esperanzas de llegar lejos en los playoffs, debido a un problema ya conocido

Adiós, adiós.

Hola, bullpen de los Dodgers.

Todo era tan familiar. Todo era tan irritante. La temporada 2025 se resumió en tres horas de rugidos, luego gritos y luego suspiros.

Los Dodgers, jadeantes y luchando, necesitaban ganar los tres partidos contra los Philadelphia Phillies esta semana para tener alguna posibilidad de pasar directamente a la primera ronda de los próximos playoffs.

El lanzador de los Dodgers Anthony Banda reacciona durante la primera entrada del partido perdido contra los Philadelphia Phillies en el Dodger Stadium el lunes.



(Carlin Stiehl / Los Angeles Times)

Un partido menos, y su bullpen ya les ha ahogado.

No van a conseguir el pase directo. No pudieron sobrevivir al primer golpe de Filadelfia. Fue la misma historia de siempre. Los continuamente molestos lanzadores de relevo de los Dodgers desperdiciaron una ventaja de dos carreras, arruinaron dos remontadas consecutivas y luego fueron derrotados por un doble robo en la décima entrada que llevó a la carrera ganadora en la victoria de los Phillies por 6-5.

En una escena que recordaba a los fracasos de octubre pasado, el público del Dodger Stadium presenció con tristeza cómo los Phillies salían bailando de su banquillo, se ponían camisetas de recuerdo y celebraban ruidosamente en el campo tras hacerse con el título de la División Este de la Liga Nacional.

En una escena que también recordaba a los fracasos de octubre pasado, a pocos pasos de la fiesta, el vestuario de los Dodgers estaba mortalmente silencioso.

Max Muncy fue preguntado sobre el bullpen, que los Phillies corren el lunes, incluyendo tres jonrones.

“Esa es una pregunta difícil”, dijo.

Intentó responderla de todos modos, diciendo: “Es frustrante desde la perspectiva del equipo, pero han hecho un gran trabajo para nosotros durante todo el año y seguirán haciéndolo”.

Lo siento, pero no hay forma de salir de este lío. Este no es un bullpen de campeonato. Ni siquiera es un bullpen ganador del banderín. Este bullpen ha estado sobrecargado de trabajo, superado y simplemente superado durante toda la temporada, y cuando la directiva de los Dodgers tuvo la oportunidad de arreglarlo en el plazo de traspasos, no hizo prácticamente nada.

Es culpa de todos. Es un fallo organizativo. Este bullpen va a ser su perdición. El lento declive comenzó oficialmente el lunes.

Impulsados por los malos lanzamientos de Anthony Banda, Jack Dreyer, Alex Vesia y Blake Treinen, los Dodgers sufrieron una derrota que bien podría haber acabado con sus esperanzas de defender el título.

Ahora, a cinco partidos y medio de los Phillies y con una docena de partidos por jugar, es prácticamente imposible que los Dodgers les superen y terminen con el segundo mejor récord de la Liga Nacional significa que, en lugar de tener una semana de descanso, se enfrentarán a una peligrosa serie de tres partidos por el comodín.

Si ganan la División Oeste a los Padres de San Diego —sin garantía alguna—, jugarán esos tres partidos en casa. Si terminan segundos en la División Oeste, jugarán esos tres partidos fuera de casa.

En cualquier caso, un equipo con un bullpen agotado, un receptor estrella con dolor en la mano y todo tipo de incertidumbres en torno a su rotación no obtendrá la ventaja de un descanso muy necesario.

“Obviamente, queremos el descanso”, declaró Freddie Freeman a los periodistas el pasado fin de semana.

Curiosamente, no es tan obvio para todo el mundo. A lo largo de las próximas dos semanas, sin duda habrá expertos que argumentarán que los Dodgers no quieren ni necesitan realmente una semana de descanso porque le roba al equipo su rutina y su ritmo.

No sean tontos.

Los Dodgers necesitaban desesperadamente ese descanso. Sabían que lo necesitaban. Sabían que tenían que dar descanso a los relevos, establecer una rotación liderada por Shohei Ohtani y dar tiempo a que se curara la mano derecha de Will Smith.

Sí, la semana de descanso les embrujó en 2022 y 2023, cuando la ofensiva perdió su arrogancia y los Dodgers fueron derrotados en dos sorprendentes series divisionales por los San Diego Padres y los Arizona Diamondbacks.

Pero, por otra parte, se ganaron el descanso el año pasado y ya sabe cómo terminó.

Necesitaban superar a los Phillies. Y tenían que empezar ese proceso esta semana, ya que el calendario restante de los Phillies incluye una racha final de seis partidos contra los Miami Marlins y los Minnesota Twins.

Dave Roberts, comprensiblemente, se mantiene al margen del debate sobre la exención y ha declarado a los medios de comunicación: «Vamos a intentar ganar tantos partidos como podamos. ... Lo que tenga que pasar, pasará. ... No creo que sea importante que yo diga lo importante que es. ... Solo quiero ganar partidos y ver cómo acaba todo».

Así es como se desarrolló el lunes:

Banda comienza el partido como abridor y Kyle Schwarber con un batazo al centro-derecha del campo.

Dreyer entra en el juego con una ventaja de dos carreras en la séptima entrada y un jonrón de dos carreras de alguien llamado Weston Wilson.

Vesia cede un jonrón de Bryce Harper en la octava entrada.

El lanzador de los Dodgers, Alex Vesia, lanza una bolsa de resina con frustración después de que el primera base de los Phillies, Bryce Harper, conectara un jonrón al comienzo de la octava entrada en el Dodger Stadium el lunes.



(Carlin Stiehl / Los Angeles Times)

Treinen no retiene a los corredores en base en la décima entrada, un doble robo, y JT Realmuto batea la bola con un elevado que acaba ganando el partido.

“Tenía a los jugadores que quería, y eso no siempre funciona”, dijo Roberts.

Parece que es demasiado tarde para que funcione.

“Intentando ver qué jugadores dan un paso al frente”, dijo Roberts. “Solo voy a intentar averiguar quién va a aprovechar la oportunidad”.

El lunes por la noche, la oportunidad los atrapó, arrastrándolos a una serie de tres partidos que podría costarles todo.

Es difícil vencer a un comodín con un bullpen que se derrumba.