Checo Pérez lanza la primera bola con Dodgers y se dice motivado para su regreso en 2026

El piloto de Fórmula 1 de Cadillac, Sergio Pérez, lanza la primera bola ceremonial antes del partido entre los Dodgers y los Philadelphia Phillies el miércoles 17 de septiembre de 2025 en Los Ángeles. (AP Photo/Mark J. Terrill)

El piloto de Fórmula Uno Sergio ‘Checo’ Pérez cambió el volante por la pelota de béisbol este miércoles en el Dodger Stadium, donde lanzó la primera bola ceremonial en el marco del Mes de la Herencia Mexicana y de la celebración del Día de la Independencia de México.

El piloto de 35 años lució relajado al mismo tiempo que varios aficionados corearon su nombre en Los Ángeles y lo aplaudieron. Checo disfruta de un periodo de descanso antes de preparar su regreso a las pistas en 2026, cuando debutará con el equipo Cadillac junto al finlandés Valtteri Bottas.

“Lo sigo poco la verdad, pero este tipo de invitaciones y la oportunidad de conocer lugares como este siempre son especiales”, confesó el seis veces ganador del Gran Premio, luego de reconocer que el béisbol no es su especialidad.

Antes del lanzamiento, Checo convivió con jugadores de los Dodgers, asistió a la práctica de bateo y participó en un intercambio de camisetas y cascos en el clubhouse campeón de las Grandes Ligas previo al duelo ante los Filis de Filadelfia.

Pérez anunció en agosto pasado su incorporación a Cadillac F1 para 2026, tras cuatro temporadas con Red Bull.

En Dodger Stadium adelantó parte de su plan de preparación ya que la próxima semana visitará la fábrica del equipo en Inglaterra, probará con un simulador y, en un mes, se subirá por primera vez al auto.

“Mientras podamos formar un equipo sólido donde cada quien tenga sus roles bien identificados, estoy seguro de que vamos a sorprender”, dijo el oriundo de Guadalajara.

Checo destacó que la clave será aprovechar la experiencia que ha adquirido en diferentes escuderías para impulsar el proyecto de Cadillac.

“Para mí será muy importante llevar todo mi aprendizaje y empujar al equipo lo más pronto posible”, dijo Pérez.

El mexicano también se dio un espacio para reflexionar sobre su trayectoria y admitió que los últimos años han sido “difíciles”, por lo que quiere volver a reencontrarse con la etapa en su vida en la que disfrutaba el deporte.

El piloto de Fórmula 1 de Cadillac, Sergio Pérez, habla en una rueda de prensa antes del partido de béisbol entre los Dodgers de Los Ángeles y los Phillies de Filadelfia, el miércoles 17 de septiembre de 2025, en Los Ángeles. (AP Photo/Mark J. Terrill) (Mark J. Terrill / Associated Press)

“Quiero regresar a disfrutarlo porque los últimos años fueron difíciles. Entonces quiero regresar a una zona uno que disfrute y estar trabajando con un equipo que tenga la misma ilusión y creo que eso lo encontré en Cadillac”, declaró Pérez.

En otros temas, Pérez aprovechó para elogiar a su compatriota Saúl ‘Canelo’ Álvarez, tras su derrota del sábado ante Terence Crawford en Las Vegas.

“Me gustó mucho la forma en que perdió, dándolo todo y aceptando la derrota. Demuestra que es un gran profesional y por algo ha llegado a donde está. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de Canelo, y disfrutar mucho de él el tiempo que le quede. No porque sin duda después de él será difícil tener a alguien que nos ilusione tanto”.

