Snell domina y Dodgers cierran serie ante Filis con blanqueada

El lanzador titular de los Dodgers de Los Ángeles, Blake Snell, celebra tras ponchar a Otto Kemp, de los Filis de Filadelfia, para terminar la parte alta de la séptima entrada de un partido de béisbol el miércoles 17 de septiembre de 2025 en Los Ángeles. (AP Photo/Mark J. Terrill)

Blake Snell firmó su mejor apertura desde que viste el uniforme de los Dodgers y fue clave en la victoria de 5-0 sobre los Filis de Filadelfia, este miércoles en el Dodger Stadium.

La postal de la noche llegó en la séptima entrada, cuando Snell había otorgado dos bases por bolas con el marcador 3-0. El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, salió al montículo para retirarlo, mientras Alex Vesia calentaba en el bullpen. Sin embargo, el zurdo pidió una última oportunidad pese a llevar ya 107 lanzamientos, su cifra más alta de la temporada. La apuesta valió la pena y Snell ponchó a Otto Kemp para completar una actuación de 12 ponches, su máxima cifra en la campaña.

El abridor celebró con euforia y la afición respondió con una ovación ensordecedora.

El bateador designado de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, gesticula tras batear un jonrón solitario durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Filis de Filadelfia, el miércoles 17 de septiembre de 2025, en Los Ángeles. (AP Photo/Mark J. Terrill) (Mark J. Terrill / Associated Press)

“Estaba emocionado”, confesó Snell después del encuentro. “No me gusta que el bullpen termine mis entradas. Soy muy firme en eso. Si yo me metí en el problema, yo debo salir de él lanzando”.

El respaldo ofensivo llegó con cuadrangulares de Freddie Freeman y Shohei Ohtani, que ayudaron a los Dodgers a quedarse con el último duelo de la serie.

Con el triunfo, los Dodgers se mantienen dos juegos arriba de los Padres en la División Oeste de la Liga Nacional. Ahora afrontarán su última serie en casa contra los Gigantes de San Francisco, en un compromiso de cuatro juegos que arranca mañana y concluirá el domingo. Después cerrarán la temporada regular con giras en Arizona y Seattle.

El piloto mexicano de Fórmula Uno, Sergio “Checo” Pérez hizo el primer lanzamiento ceremonial.