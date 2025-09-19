Clayton Kershaw protagoniza un momento especial al asegurar los Dodgers su pase a los playoffs

Clayton Kershaw lanzó un beso a su familia, golpeó con el puño su guante y luego hizo su habitual trote desde el banquillo de los Dodgers hasta el montículo de Chávez Ravine.

Esta vez, sin embargo, lo hizo solo.

En lo que fue su última apertura en la temporada regular en el Dodger Stadium, un día después de anunciar que se retiraría a finales de este año, Kershaw saltó al campo mientras el resto de sus compañeros se quedaban atrás y le aplaudían.

En una noche dedicada a rendir homenaje a sus 18 años de carrera, el momento le perteneció a él y a una base de admiradores que ha seguido cada uno de sus pasos.

La primera vez que Kershaw lanzó en el Dodger Stadium, era un prometedor jugador de 20 años muy esperado y con gran expectación. Su talento era inmenso. Tenía ante sí un futuro en el Salón de la Fama.

Cuando lo hizo por última vez el viernes por la noche, era un veterano de 37 años muy querido y admirado desde hacía mucho tiempo. Endurecido por los fracasos que en su día definieron su mortalidad en el béisbol. Aclamado por la forma en que había aprendido a superarlos.

Pocos atletas en el deporte moderno juegan en un mismo equipo durante tanto tiempo. Y aún menos experimentan los extremos emocionales por los que pasó Kershaw, o logran capear el temporal.

Cuando se le preguntó a Kershaw por los aficionados de los Dodgers durante su rueda de prensa de retirada el jueves, esa fue la dinámica que rápidamente señaló.

“No ha sido un camino fácil”, dijo. “Sin duda, hemos tenido nuestros altibajos”.

Entre vítores ilimitados y abucheos intermitentes, hitos históricos y desengaños horribles, veranos triunfales y otoños tortuosos.

En la temporada regular, el béisbol quizá nunca haya visto a un lanzador más consumado. La efectividad de 2,54 de Kershaw es la más baja de la era del béisbol moderno entre los que han disputado 100 partidos como titulares. Es uno de los 20 miembros del club de los 3000 strikeouts de la MLB. Es uno de los cuatro lanzadores que han ganado tres premios Cy Young y un premio MVP.

Sin embargo, en octubre, nadie ha tenido una trayectoria más accidentada. Hubo implosiones contra los St. Louis Cardinals en 2013 y 2014. El infame quinto partido de la Serie Mundial de 2017 contra los Houston Astros, acusados de robar señales. La pesadilla de su aparición como relevo en 2019 contra los Washington Nationals. Nueve participaciones en los playoffs en sus primeras 11 temporadas, sin ganar ningún campeonato.

× Watch Dodgers pitcher Clayton Kershaw’s full start against the San Francisco Giants at Dodger Stadium on Friday night.

En aquellos días, eso complicó la relación de Kershaw con la afición de los Dodgers. Era un héroe hasta que dejó de serlo. Decisivo hasta el otoño. No importaba que a menudo lanzara sin haber descansado lo suficiente, o con lesiones y cargas de trabajo extenuantes, o en situaciones en las que ningún otro lanzador habría sido asignado. Era la encarnación de los repetidos fracasos de los Dodgers en la postemporada. El rostro de una franquicia que nunca pudo superar el último obstáculo.

Sin embargo, en el caso de Kershaw, así es como se construyó un vínculo tan duradero.

Perseverando a través de tales dificultades. Volviendo cada temporada. Superando finalmente el obstáculo con los títulos de la Serie Mundial en 2020 y 2024. Sin rehuir nunca y sin rendirse nunca.

“Con esa responsabilidad como as, tiene que soportar mucho escrutinio o posibles fracasos”, dijo el mánager Dave Roberts. “No todo fue óptimo para él. Pero nunca se quejó por ello. Nunca puso excusas. Creo que los aficionados, sin duda en sus mejores momentos, le han mostrado su cariño y su apoyo. En los demás momentos, creo que los aficionados han sufrido junto a él. Querían mucho a un tipo que ha sido un gran pilar y un gran ciudadano y persona para esta ciudad y esta organización”.

“Creo que el respeto, el respeto universal, está sin duda más que justificado”.

En la victoria por 6-3 contra los Gigantes de San Francisco, que terminó pocos minutos después de que los Dodgers aseguraran su decimotercera clasificación consecutiva para la postemporada, eso fue lo que se celebró desde el primer lanzamiento de Kershaw hasta el último.

El zurdo lanzó 4⅓ entradas con dos carreras, ponchando a seis bateadores con cuatro hits y cuatro bases por bolas, pero lo importante no fueron sus estadísticas. Tuvo problemas con su control, promedió solo 89 mph con su bola rápida y abandonó el montículo con los Dodgers por detrás en el marcador, pero los recuerdos de esta noche irán mucho más allá.

Desde el momento en que Kershaw salió al campo a las 6:23 p. m., los aficionados se pusieron en pie. Le animaron y corearon su rutina previa al partido en el campo y en el bullpen. Rugieron cuando se anunció su nombre poco antes del primer lanzamiento.

Sabían que esta podría ser su despedida del Dodger Stadium, una oportunidad sentimental para darle las gracias por todo lo que ha logrado y todo lo que ha soportado.

Así que, cuando salió al campo al comienzo de la primera entrada, le dedicaron una prolongada ovación. Solo en el campo, sonrió y saludó desde lo alto del montículo.

“Este es uno de esos momentos en los que los aficionados de los Dodgers, que le han visto durante 18 años y han seguido el crecimiento de su carrera y todo lo que ha pasado”, dijo Roberts. “La gente va a recordar y decir: “Yo estuve allí la última vez que él fue titular en un partido en casa en el Dodger Stadium”.

A partir de ahí, la noche fue sorprendentemente tensa.

Kershaw cedió un jonrón en el tercer lanzamiento del partido a Heliot Ramos. Pasó las siguientes cuatro entradas luchando contra el tráfico, dejando a dos corredores en la primera, otros dos en la segunda y dos más en la tercera después de un sencillo impulsador de Wilmer Flores.

En la cuarta entrada, estaba claro que Kershaw no duraría mucho más esa noche. Su número de lanzamientos iba en aumento. El bullpen estaba activo. Y con dos outs en la entrada, Willy Adames prolongaba un turno al bate con dos strikes.

Sin embargo, en el noveno lanzamiento de esa batalla, Kershaw finalmente consiguió un strike con un slider. Por primera vez desde el primer lanzamiento, el Dodger Stadium volvió a estallar. Cuando Kershaw regresó al dugout, le quedaban fuerzas suficientes para enfrentarse al menos a un bateador más.

Cuando regresó al montículo para comenzar la quinta entrada, ponchó a Rafael Devers con una bola rápida a la altura de la rodilla para un tercer strike cantado.

Con eso, la noche de Kershaw había terminado. Roberts se dirigió al montículo. El cuadro interior lo rodeó con una fila de abrazos.

En las gradas, los aplausos resonaron entre los 53 037 espectadores que llenaban el estadio, entre los que se encontraban sus antiguos compañeros Austin Barnes, Andre Ethier, Russell Martin, Trayce Thompson y AJ Pollock, así como otros iconos deportivos de Los Ángeles, desde Magic Johnson hasta Matthew Stafford (un amigo de la infancia de Kershaw de Texas).

Luego, tras un abrazo con un sonriente Roberts, Kershaw salió lentamente del campo.

Respiró hondo. Hizo un gesto de abrazo a su familia, sentada en el palco. A continuación, se puso la gorra y dio las gracias repetidamente mientras miraba a su alrededor en el estadio. Tras más abrazos con los entrenadores y compañeros de equipo en el banquillo, volvió a aparecer para recibir una ruidosa ovación.

“Estoy muy agradecido a todos y cada uno de los aficionados de los Dodgers que han pasado por las gradas del Dodger Stadium, y a todos los que he conocido a lo largo del camino”, había dicho Kershaw el día anterior. «Ha sido muy especial contar con esa base de aficionados detrás de nosotros durante todos estos años. No hay nada mejor que tener el Dodger Stadium lleno y poder lanzar delante de ustedes».

Ahora les espera un mes de octubre más, con los Dodgers (87-67) asegurándose oficialmente el título el viernes tras ponerse por delante con dos jonrones consecutivos de Shohei Ohtani y Mookie Betts en la segunda mitad de la quinta entrada.

El papel de Kershaw en esta última carrera por el título es incierto. Con una rotación cargada, pero un bullpen inestable, el mejor uso que los Dodgers podrían darle sería en un papel de relevo. Roberts dijo que imagina a Kershaw encajando en algún lugar de la plantilla de los playoffs, pero no ha dado ninguna garantía.

En cualquier caso, Kershaw ya ha dejado su huella esta temporada, terminando el viernes con un récord de 10-2 y una efectividad de 3,55. Su legado con los Dodgers y su afición, eternamente agradecida, está consolidado desde hace tiempo.

“Creo que lo único que puedo decir ahora mismo es muchas gracias”, dijo Kershaw en una entrevista en el campo tras el partido, en medio de una última ovación de todo el estadio. “No siempre ha sido un camino fácil, pero ustedes han estado a mi lado. Muchas gracias. Nos queda un mes más”.