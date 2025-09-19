Por qué Clayton Kershaw decidió que la resurgida temporada 2025 sería la última

Clayton Kershaw respiró hondo, agarró el micrófono con la mano izquierda y luego se rió entre dientes mientras observaba la sala que lo rodeaba.

“Esto”, dijo, “es extraño”.

Durante sus 18 temporadas con los Dodgers, Kershaw siempre fue cauteloso a la hora de ser el centro de atención. Ahora, docenas de compañeros de equipo, entrenadores, ejecutivos, miembros del personal y de los medios de comunicación, así como su esposa, Ellen, y sus cuatro hijos, se sentaban ante él, testigos de su anuncio oficial de que ponía fin a su ilustre carrera como jugador.

“Voy a anunciarlo”, dijo Kershaw. “Voy a retirarme”.

Después de años de luchar con la decisión y, finalmente, volver a jugar con los Dodgers en su temporada de 37 años, el futuro miembro del Salón de la Fama, lanzador zurdo, tomó la decisión de finalmente retirarse y lo hizo parecer sencillo.

Sentía que era el momento y que podía hacerlo lanzando bien.

“Al comenzar la temporada, sabíamos que iba a ser así, así que no quería decir nada por si acaso cambiaba de opinión”, dijo. “Pero a lo largo de la temporada, lo agradecido que estoy por haber estado sano y poder salir al montículo y lanzar, creo que hizo evidente que este era un buen momento para decir adiós. Y lo es. Este año lo he pasado muy bien. Ha sido genial».

Aunque Kershaw reconoció que «decir que se retira por decisión propia es algo extraño», eso es exactamente lo que esta temporada le ha ofrecido al tres veces ganador del premio Cy Young y antiguo ganador del MVP.

“No mucha gente tiene esta oportunidad”, dijo. “Poder lanzar, y no lanzar mal... ha sido muy especial”.

Kershaw, por supuesto, ha sido mucho más que «no terrible» en la que será su última campaña en las Grandes Ligas.

Al entrar en lo que de repente se convirtió en la última apertura en casa de su carrera el viernes, el zurdo tenía un récord de 10-2 con una efectividad de 3,53, ocupando el segundo lugar del equipo en victorias y el tercero en entradas lanzadas.

No importó que se perdiera el primer mes y medio recuperándose de las cirugías de pie y rodilla a las que se sometió fuera de temporada. Ni que su bola rápida, ahora menos potente, no haya logrado alcanzar una media de 90 mph.

En su decimoctava temporada, Kershaw ha alcanzado el éxito “solo con astucia y corazón”, como lo describió el mánager Dave Roberts. Ha utilizado toda su sabiduría como veterano para sortear las alineaciones rivales con su característica combinación de bolas rápidas, curvas y deslizantes (además de un nuevo lanzamiento dividido para cambiar de velocidad).

“Los jugadores que llegan a la primera base siguen diciendo: ‘No veo el slider’, y entonces él lanza una bola curva a 71 o 72 millas por hora”, dijo el primera base Freddie Freeman. “Sé que ya no lanza a 94 o 95 millas por hora, como cuando me enfrentaba a él [en el apogeo de su carrera]. Pero sigue sabiendo cómo lanzar. Es el mejor que lo ha hecho nunca”.

Ha sido un año de hitos para Kershaw, ninguno más importante que cuando se convirtió en el vigésimo miembro del club de los 3000 strikeouts de la MLB en julio. Pero también ha sido una campaña de satisfacción, ya que le ha dado al 11 veces All-Star una última oportunidad de ayudar a liderar la World Series.

“Te lo digo, a este tipo nunca se le puede descartar”, dijo Roberts. “Sin duda, no estaríamos en esta posición en la clasificación si no fuera por él. Estoy seguro de ello”.

Por eso, el jueves, Kershaw siguió refiriéndose a esta temporada como el mejor final que podría haber imaginado. No está lesionado, sino que se siente tan bien como hace años gracias a los cambios en su rutina de entrenamiento. No está pasando apuros como la temporada pasada, cuando registró una efectividad de 4,50 en solo siete aperturas entre las operaciones de hombro y pie/rodilla.

Aunque su situación en la postemporada aún está por determinar —Roberts dijo que Kershaw probablemente tendrá un papel en los playoffs, quizás como opción para lanzar varias entradas desde el bullpen, pero aún no es una certeza en la plantilla dada la profundidad de la rotación de abridores del equipo—, su impacto en las aspiraciones del club de ganar el campeonato ya ha sido profundo.

“Obviamente, todavía nos queda mucho por hacer este mes, y lo último que quiero es distraer a nadie de nuestro objetivo final, que es ganar el último partido de la temporada”, dijo Kershaw. “Así que vamos a superar esto hoy y luego vamos a ganar el resto de los partidos y estaremos bien”.

Pero primero, sin embargo, tenía que dar algunas gracias.

Kershaw se refirió a los propietarios de los Dodgers, Mark Walter y Todd Boehly, al personal de la oficina central dirigido por el presidente de operaciones de béisbol, Andrew Friedman, y el director general, Brandon Gomes, al presidente del equipo, Stan Kasten, y al director de marketing, Lon Rosen, y, por supuesto, a Roberts y al resto de su equipo técnico y de entrenamiento.

“Sé que a veces soy un fastidio, así que gracias por aguantarme”, bromeó Kershaw. “Gracias por ayudarme a sacar este cuerpo al campo cada cinco días”.

Bajo su gorra de Los Ángeles manchada de sudor, su sonrisa fácil desapareció en cuanto empezó a dirigirse a sus compañeros de equipo. Se le quebró la voz. Se le llenaron los ojos de lágrimas.

El lanzador de los Dodgers, Clayton Kershaw, se emociona mientras señala a sus compañeros de equipo durante la rueda de prensa en la que anunció su retirada el jueves.

“Lo más difícil son los compañeros de equipo, así que ni siquiera voy a mirarlos”, dijo Kershaw. “Solo ustedes los que están sentados en esta sala significan mucho para mí. Nos lo pasamos muy bien. Lo voy a echar de menos. Voy a echar de menos entrenar el primer día en el gimnasio, escuchar música loca con ustedes. Los domingos sin camiseta, voy a echar de menos todo eso. El juego en sí mismo, lo voy a extrañar mucho, pero estaré bien sin eso”, agregó. “Creo que lo difícil es la sensación después de una victoria, celebrar con ustedes. Eso es muy especial”.

“Muy bien”, continuó mientras trataba de recomponerse. “Ya terminé con eso”.

A continuación, Kershaw se dirigió a sus cuatro hijos y a su esposa, que actualmente está embarazada del quinto. Compartió un mensaje de Ellen y cómo ella había vivido los 18 años de Kershaw desde su “mirador” en las gradas.

“Ha llorado por algunas derrotas muy duras y por algunos hitos realmente increíbles”, dijo. “Ha visto cómo nuestros hijos se enamoraban del juego, de los jugadores y de verme lanzar”.

Momentos después, al leer un versículo de la Biblia sobre trabajar «”con todo tu corazón”, su voz comenzó a temblar de nuevo.

“De verdad que no estoy triste, de verdad que no”, insistió. “Estoy realmente en paz con esto. Es solo que me emociona. Intenté contenerme”.

Kershaw volvió a mostrarse ingenioso cuando abrió el turno de preguntas de los periodistas.

Agradeció a los medios de comunicación allí reunidos por “aguantarme” y por mis respuestas a menudo concisas (aunque menos últimamente) en las ruedas de prensa posteriores a los partidos.

La familia de Clayton Kershaw y los jugadores de los Dodgers escuchan a Kershaw durante la rueda de prensa en la que anunció su retiro el jueves.



Sin embargo, cuando se le preguntó una vez más qué había hecho que esta temporada fuera tan especial, Kershaw volvió a ponerse sentimental.

“Es un grupo de chicos estupendo —mira, hoy están todos aquí, eso significa mucho— y creo que todos nos apoyamos mutuamente”, dijo.

“No siempre todo va a ir bien para todos, y los únicos que lo entienden son los que están en el club. El béisbol es un deporte difícil. No es fácil de jugar. Así que creo que es muy importante tener un grupo de compañeros que lo entiendan y estén juntos, y que sean capaces de divertirse mucho todo el tiempo. Cuanto más mayor me hago, más importante me parece”.

Kershaw intentó entonces volver a centrar su atención en lo que queda de temporada, diciendo que está “agradecido de que tengamos otro mes más o menos para jugar”.

Después de eso, sus planes de futuro serán sencillos, ya que sus días estarán ocupados por los entrenamientos de la liga infantil, los recitales de baile y todas las demás actividades de sus hijos en su casa de Texas.

“Voy a hacer eso durante un tiempo, sin duda”, afirmó.

Pero primero, quiere que su última temporada de cuento de hadas tenga un capítulo final de cuento de hadas, con la esperanza no solo de retirarse en sus propios términos, sino de hacerlo con un anillo de campeonato más.

“No sé si necesitamos más inspiración»”, dijo el tercera base y compañero de equipo desde hace mucho tiempo Max Muncy. “Pero, obviamente, sería muy bonito conseguir otro antes de que se retire”.