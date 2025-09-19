Sorteo de preventa al Mundial 2026 supera los 4.5 millones de peticiones

FIFA informó el viernes que más de 4.5 millones de aficionados de 216 países y territorios participaron en el sorteo de preventa, que fue el primer paso oficial en la venta de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que será la más grande de la historia con 48 selecciones y 104 partidos.

La mayor parte de las solicitudes provinieron de los países anfitriones, Canadá, México y Estados Unidos.

“Estas cifras no solo son excepcionales, sino también una declaración contundente”, declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino para la página web de la organización. “El mundo entero quiere ser parte de la Copa Mundial de la FIFA 26: el evento más grande, inclusivo y emocionante jamás visto”.

El periodo de registro para esta primera fase se llevó a cabo del 10 al 19 de septiembre y, tras el proceso de selección aleatoria, los solicitantes seleccionados comenzarán a recibir notificaciones a partir del 29 de septiembre.

“Desde Canadá, México y Estados Unidos hasta países grandes y pequeños de todos los continentes, los aficionados demuestran una vez más que la pasión por el fútbol realmente une, ya que esperan con ansias asistir a los partidos en los tres países anfitriones”, continuó Infantino. “Y en 2026, con 48 equipos jugando en 16 ciudades increíbles, el mundo se unirá en Norteamérica como nunca antes”.

Cada uno tendrá asignada una fecha y un horario específico para adquirir sus boletos, el cual iniciará el 1 de octubre. En esta fase estarán disponibles entradas individuales para todos los partidos, así como paquetes por sede y por equipo.

El precio de los boletos para la fase de grupos comienza en $60, aunque FIFA confirmó que aplicará un esquema de precios dinámicos, por lo que los costos pueden variar según la demanda y la importancia de cada encuentro.

La venta también tendrá límites establecidos, pues cada persona podrá comprar un máximo de cuatro boletos por partido y hasta 40 en total durante el torneo. FIFA anticipa que alrededor de un millón de boletos se distribuirán en esta etapa inicial.

Para reducir el riesgo de la reventa no autorizada, la organización rectora del fútbol mundial, anunció que habilitará una plataforma oficial de reventa en la que los boletos adquiridos podrán ser revendidos de forma segura.

Después de la preventa, la siguiente fase de registro, llamada Sorteo Anticipado de Boletos, se llevará a cabo del 27 al 31 de octubre, con periodos de compra programados entre mediados de noviembre y principios de diciembre. Posteriormente, se abrirá el Sorteo de Selección Aleatoria tras el sorteo final de la Copa Mundial, previsto para el 5 de diciembre de 2025, antes de una etapa de venta bajo el sistema “primero en llegar, primero en ser atendido”.

La FIFA recalcó que toda la información oficial sobre boletos, precios y procesos de compra está disponible únicamente en el portal fifa.com/tickets, y sugirió a los aficionados mantenerse atentos a los plazos y anuncios oficiales para evitar fraudes en sitios no autorizados.