Los Dodgers vencen a los Giants después de que el bullpen lograra mantener una ventaja precaria

Yoshinobu Yamamoto no estuvo muy acertado el jueves por la noche.

Esto significó que, a pesar de lanzar 5⅓ entradas sin permitir carreras contra los Gigantes de San Francisco, dejó el destino del partido en manos del inestable bullpen de los Dodgers.

En noches como estas, últimamente, un escenario así suele ser sinónimo de desastre. Dada la trayectoria del poco fiable cuerpo de relevo de los Dodgers, que llegó a la noche con una efectividad de 5,65 en septiembre, cualquier cosa que superara unas pocas entradas parecía una tarea difícil.

Esta vez, sin embargo, los relevos de los Dodgers encontraron la manera de salir adelante.

No, Michael Kopech seguía sin tener su control. Y no, Blake Treinen seguía sin parecer él mismo.

Pero cuando más lo necesitaban, los relevos de los Dodgers ejecutaron los lanzamientos. En la victoria por 2-1 en el Dodger Stadium, hicieron lo suficiente para ampliar a tres partidos la ventaja del equipo en la división Oeste de la Liga Nacional.

Yamamoto no les puso las cosas fáciles.

Dave Roberts Estableció un récord personal con seis bases por bolas. Solo encontró la zona en 60 de 108 lanzamientos. Y aunque Roberts intentó que aguantara hasta la sexta entrada, su número de lanzamientos se volvió demasiado alto.

Las cosas empezaron bien con Jack Dreyer, que heredó un corredor de Yamamoto con un out en la sexta y lo dejó en el campo en 11 lanzamientos.

Sin embargo, la séptima entrada se convirtió rápidamente en una aventura, con dos de los relevos más veteranos de los Dodgers poniéndose en un mundo de peligro.

Empezó con Kopech y sus continuas dificultades para colocar la bola desde que regresó de una lesión de rodilla a mitad de temporada. El potente lanzador derecho dio bases por bolas a sus dos primeros bateadores, con un lanzamiento (muy, muy) descontrolado entre medias. Se recuperó para ponchar a Drew Gilbert y conseguir el primer out de la entrada. Pero en ese momento, ya había concedido un total de ocho bases por bolas en sus últimas cuatro salidas, registrando solo ocho outs en ese lapso de tiempo y lanzando 50 bolas y 45 strikes.

Dodgers pitcher Yoshinobu Yamamoto delivers during the third inning against the Giants on Thursday.

Así, Roberts volvió al montículo y sacó a Treinen para intentar apagar el fuego.

Al igual que Kopech, Treinen ha sufrido últimamente una inusual falta de consistencia. Fue el culpable de que los Dodgers desperdiciaran el casi no-hitter de Yamamoto en Baltimore a principios de este mes. Dos noches antes, cedió un jonrón de tres carreras al receptor suplente de los Philadelphia Phillies que decidió el partido.

El jueves, el lanzador derecho parecía dispuesto a desperdiciar otra ventaja.

También concedió bases por bolas a sus dos primeros bateadores, llenando las bases en la primera y forzando una carrera con la siguiente (cuando el árbitro Ryan Wills le apretó con un cutter en la parte alta de la zona con la cuenta completa). La cuenta se completó con Willy Adames en el siguiente turno al bate, dejando a Treinen a una bola de otro desastre.

Sin embargo, fue entonces cuando el guion dio un giro.

Treinen lanzó una sinker en la esquina exterior a Adames para poncharlo mirando. Lanzó su característico sweeper para ponchar a Matt Chapman y retirar al equipo.

En los últimos días, Roberts ha hecho hincapié en la necesidad de que su bullpen se aferre a cualquier momento de confianza que pueda encontrar. Dado que la ventaja de 2-1 del equipo se mantuvo en la séptima entrada, la que de otro modo habría sido una entrada fea, aún así se consideró un paso adelante.

El corredor de los Dodgers, Ben Rortvedt, llega sano y salvo a home después de que el receptor de los Giants, Patrick Bailey, perdiera la pelota.



(Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

“Creo que está en alza y que lo vamos a necesitar”, dijo Roberts sobre Treinen. “Está en el círculo de confianza y solo tiene que encontrar la manera de recuperar la confianza. ... Salir de ese aprieto le ha dado un gran impulso de confianza”.

Después de eso, los Dodgers consiguieron los últimos seis outs con facilidad.

Anthony Banda se fue 1-2-3 en la octava entrada. Alex Vesia se llevó el salvamento con una entrada limpia en la novena.

Mientras tanto, a más de 1600 km al norte de la costa del Pacífico, el equipo vio señales positivas de otra posible opción para el bullpen. En un partido de triple A en Tacoma, Washington, Roki Sasaki salió del bullpen para retirar a tres de los cuatro bateadores a los que se enfrentó con dos strikeouts, una base por bolas y una bola rápida que alcanzó los 100,1 mph. Sasaki volverá a salir como relevo en triple A el domingo, podría reincorporarse a la plantilla de la liga mayor de los Dodgers la próxima semana y sigue en liza por un puesto en la plantilla de la postemporada.

“Esta noche ha rendido. Estuvo realmente bien. Y veamos si vuelve a hacerlo el domingo”, dijo Roberts. “Entonces, la responsabilidad de tomar una decisión recaerá en la organización”.

Brock Stewart, adquirido en el cierre del mercado de fichajes, también se está recuperando de una lesión en el hombro, aunque siguió a Sasaki en el partido del jueves en OKC cediendo cuatro carreras sucias con un sencillo, una base por bolas y un golpeado en dos tercios de entrada. Aún así, en este momento, los Dodgers aceptarán cualquier refuerzo que puedan conseguir.

Después de todo, la alineación del equipo finalmente está generando carreras. Su rotación ha continuado su racha de finales de temporada desde que recuperaron la salud. Al entrar en los últimos nueve partidos de la temporada, el bullpen es la última gran incógnita del equipo. Y durante una noche en Chavez Ravine, hicieron lo suficiente para asegurarse la victoria.

“Es importante”, dijo Freeman. “Puede servir de base. Es como cuando batear es contagioso, pueden alimentarse unos a otros en el bullpen”.