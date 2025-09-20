Leyenda de la NFL, Anthony Muñoz, impulsa la creación del Salón de la Fama Hispano del Fútbol Americano

El exjugador de fútbol americano Anthony Muñoz llega a la entrega de premios NFL Honors antes del partido de fútbol americano de la Super Bowl 57, el jueves 9 de febrero de 2023, en Phoenix. (Foto AP/Matt York)

El legendario exjugador de la NFL, Anthony Muñoz, recuerda asombrarse al ver jugar a Jim Plunkett y Joe Kapp. Como jugador, admiró mucho a su compañero Max Montoya.

El extacle ofensivo sabe de la importancia del reconocimiento de aquellos jugadores que pueden servir como inspiración para las nuevas generaciones y la importancia de resaltar al talento latino en una liga tan importante como la NFL. Entonces, cuando ejecutivos de la NFL le plantearon ser parte de la creación del Salón de la Fama Hispano del Fútbol Americano (HFHOF, por sus siglas en inglés), no lo pensó dos veces.

“Les dije: ‘es una gran idea, quiero ser parte de ello’”, declaró el originario de Ontario, California, al hablar del acercamiento que tuvo de Troy Vincent Sr., Vicepresidente ejecutivo de Operaciones de Fútbol Americano de la NFL y miembro del Comité Asesor Internacional del Salón de la Fama del Fútbol Americano.

La creación del HFHOF tiene como objetivo honrar las contribuciones de jugadores, entrenadores y colaboradores hispanos en todos los niveles de este deporte. Entre los impulsores también se encuentra Ron Rivera, exjugador y mánager en la NFL, de ascendencia puertorriqueña.

“El fútbol americano siempre ha sido un deporte que une a personas de todos los orígenes. El Salón de la Fama del Fútbol Americano Hispano nos brinda la oportunidad de contar las historias de quienes alcanzaron la grandeza en el campo y, al mismo tiempo, abrieron puertas e inspiraron a innumerables jóvenes en nuestras comunidades”, dijo Rivera en un comunicado.

Muñoz, de raíces mexicanas, miembro del Pro Hall of Fame y exjugador de USC, es considerado uno de los mejores linieros ofensivos en la historia y subrayó la importancia de la representación latina en la liga y recordó a figuras como Montoya y Juan Castillo, a quienes considera merecedores de reconocimiento.

“Esto les da a los jóvenes la oportunidad de ver el legado de los que les han precedido, los que han jugado, los que juegan y los que seguirán jugando, y también les sirve de motivación e inspiración a los más jóvenes que están pensando en jugar al fútbol americano”, dijo Muñoz, de 67 años.

El exjugador y entrenador de la NFL Ron Rivera camina por el campo antes de un partido de fútbol americano de la NFL entre los San Francisco 49ers y los Los Angeles Rams, el jueves 12 de diciembre de 2024, en Santa Clara, California. (Foto AP/Scot Tucker) (Scot Tucker / Associated Press)

Además de la distinción a los nuevos miembros, el Salón de la Fama Hispano organizará un Campeonato Internacional de Fútbol Bandera y campamentos juveniles con jugadores hispanos de preparatoria de distintas partes del mundo.

La primera ceremonia, llamada “Celebración de Fútbol Americano”, está prevista para la primavera de 2026. En ella se reconocerá a los nuevos galardonados, así como a los Jugadores del Año a nivel profesional, universitario y preparatoria.

El comité encargado de las selecciones estará presidido por Sandy Núñez, vicepresidente de NFL Network, e integrado por periodistas y comentaristas de la NFL, como Judy Battista, Rolando Cantú, Paul Gutiérrez, Brandon Huffman, Moisés Linares, Alex Marvez, Armando Salguero y John Sutcliffe.

