Los Dodgers caen ante los Giants en el último partido de la temporada regular en casa y planean volver en los playoffs.

El lanzador de los Dodgers, Emmet Sheehan, lanza durante la derrota por 3-1 ante los Gigantes de San Francisco el domingo por la tarde.

El domingo por la tarde, las bolsas de viaje medio llenas cubrían el suelo del vestuario de los Dodgers, mientras que una maraña de maletas se amontonaba junto a la puerta del vestuario.

La derrota por 3-1 del domingo ante los Gigantes de San Francisco, un partido que se caracterizó por otro colapso del bullpen en las últimas entradas, fue la última oportunidad de ver a los Dodgers en casa durante la temporada regular y 46 ,601 personas compraron entradas para celebrar la ocasión, lo que elevó la asistencia del equipo por encima de los 4 millones por primera vez.

Pero el ambiente no era tanto de “adiós” como de “volveremos pronto”, ya que el equipo y sus aficionados esperan volver al Dodger Stadium para disputar los playoffs de la Liga Nacional la semana que viene. Incluso el retirado Clayton Kershaw lo señaló cuando se dirigió brevemente al público antes del partido.

“Recuerden, aún nos queda un mes, dijo. “Así que nos vemos a finales de octubre”.

Quizá sea un poco ambicioso. Pero, salvo que se produzca un desastre —nunca hay que descartar al bullpen de los Dodgers—, el equipo tiene garantizados al menos dos partidos más en casa esta temporada. Los Dodgers saldrán de gira el lunes para disputar sus últimos seis partidos de la temporada regular con un número mágico de tres, lo que significa que cualquier combinación de victorias de los Dodgers y derrotas de los Padres que sume tres dará al equipo su duodécimo título de la División Oeste en 13 años, y las fechas de las eliminatorias en el Dodger Stadium que ello conlleva.

“Para ser sinceros, ahora mismo estamos centrados en ganar esta división y seguir adelante”, dijo el mánager Dave Roberts. “Solo quiero ganar la división y llegar a la postemporada”.

El equipo perdió el domingo la oportunidad de dar un gran paso hacia ese objetivo al desperdiciar otra brillante actuación del lanzador derecho Emmet Sheehan, que mantuvo a los Giants a un solo hit en siete entradas, retirando a 15 bateadores consecutivos en un momento dado.

Sheehan, que no permitió que ningún corredor avanzara tras golpear a Andrew Knizner al inicio de la tercera entrada, igualó su récord personal con 10 strikeouts. Pero, por tercera vez en cuatro apariciones, eso no fue suficiente para conseguir la victoria, ya que el relevo Blake Treinen cedió tres carreras en la octava entrada, convirtiendo una ventaja de 1-0 en una derrota por 3-1.

Eso llevó a Roberts a profesar una vez más su fe en un lanzador que ha perdido cuatro de sus últimas cinco apariciones y ha cedido 11 carreras limpias en sus últimas 5 1/3 entradas.

“Tengo que confiar en lo que veo y no apostar únicamente por la persona o el historial”, dijo Roberts sobre Treinen, que tiene un balance de 0-5 con una efectividad de 11,57 en siete entradas este mes.

“Todos necesitamos ver un par de buenas salidas, pero lo más importante es que quiero ver que recupera la confianza. Y, para ser sincero, creo que ahora mismo no tiene tanta confianza en sí mismo como yo en él. Lo principal es que tenemos que recuperar esa confianza”.

Eso no sucedió el domingo, cuando su breve aparición convirtió un duelo de lanzadores en una práctica de bateo.

El abridor de los Gigantes, Trevor McDonald, que debutaba en las Grandes Ligas, estuvo a la altura de Sheehan durante seis entradas, antes de cansarse en la séptima. Max Muncy abrió la entrada con una base por bolas, la única que concedió McDonald, y avanzó a segunda gracias a un sencillo de dos strikes a la derecha de Andy Pages. Michael Conforto conectó entonces el primer lanzamiento que vio al jardín izquierdo para que Muncy anotara y poner fin a la jornada de McDonald tras 89 lanzamientos.

Sin embargo, los Dodgers no pudieron conseguir más, ya que el bateador suplente Tommy Edman conectó un doble play para terminar la entrada. Y eso resultó costoso cuando Treinen (1-7) salió del bullpen para ceder tres hits consecutivos, el último un doble con carrera impulsada del bateador suplente Patrick Bailey.

Tres bateadores más tarde, Willy Adames consiguió una base por bolas con las bases llenas para dar la ventaja a los Giants, una ventaja que ampliaron a 3-1 con un suave roletazo de Matt Chapman al campo corto.

El lanzador de los Dodgers Blake Treinen, a la derecha, habla con el entrenador de lanzadores Mark Prior y el receptor Dalton Rushing tras conceder una base por bolas con las bases llenas el domingo. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

Los Dodgers se quedaron callados después de eso, con un par de relevos de los Gigantes que los mantuvieron a solo un hit en dos entradas, arruinando el día a una multitud bañada por el sol que hizo historia al llevar la asistencia de los Dodgers a un récord de franquicia de 4.012.470 espectadores.

Los Dodgers, que tuvieron una media de 49 537 aficionados por partido en 2025, han liderado la asistencia a los partidos de las Grandes Ligas en los últimos 12 años, excepto en 2020, cuando la pandemia obligó a los equipos a jugar a puerta cerrada. Pero el máximo que habían alcanzado en una temporada anteriormente era de 3 974 309 en 2019.

Los Dodgers son el quinto equipo en superar los 4 millones, junto con los Blue Jays, los Rockies, los Mets y los Yankees, pero el primero en hacerlo desde 2008, cuando lo lograron los dos equipos de Nueva York. Colorado ostenta el récord de las Grandes Ligas con 4 483 350 entradas vendidas durante su temporada inaugural en 1993, cuando jugaba en un estadio de fútbol con capacidad para 80 000 espectadores.

“Como todas las temporadas, ha sido un año con altibajos, un año emotivo. Y que ustedes acudan cada día es increíble”, dijo Roberts. “Hay una razón por la que creo que tenemos los mejores aficionados del deporte, y las cifras lo demuestran”.

Los Dodgers recompensaron esa lealtad con sus 52 victorias en casa esta temporada, lo que les sitúa en segundo lugar en las Grandes Ligas. Lo que no pudieron hacer fue hacerse con el título de la división ante sus aficionados.

Pero si lo consiguen esta semana fuera de casa, volverán a jugar al menos dos partidos más en el Dodger Stadium en los playoffs.

Notas

Los lanzadores diestros Stewart y Roki Sasaki lanzaron entradas sin puntos en relevo para el Oklahoma City de la Triple A el domingo, en sus últimas apariciones de rehabilitación antes de que se confirme la plantilla para la postemporada. Stewart ponchó a uno y cedió un hit, lanzando nueve de sus 15 lanzamientos como strikes. Sasaki no permitió que ningún corredor llegara a base, ponchando a uno de los tres bateadores a los que se enfrentó y consiguiendo strikes en cinco de sus ocho lanzamientos.

Ambos lanzadores se unirán al equipo al comienzo de la gira por Arizona, al igual que el derecho Brusdar Graterol, que lanzó desde el bullpen el domingo. Es una señal de lo incierto que es el cuerpo de relevos de los Dodgers que Graterol, que no ha lanzado en toda la temporada, siga siendo una posibilidad para la plantilla de la postemporada. Graterol solo hizo siete apariciones en la temporada regular el año pasado, pero lanzó tres veces en la Serie Mundial.

