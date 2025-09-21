El eterno “10”, Carlos Vela, es el primer homenajeado en el Ring of Honor del LAFC

Carlos Vela es recibido por Son Heung-min en el BMO Stadium. Vela fue homenajeado por LAFC.

De la mano de su esposa y sus dos hijos, un emocionado Carlos Vela volvió a pisar la cancha del BMO Stadium, en donde le brindó tantas alegrías a la afición del LAFC.

El exdelantero mexicano fue incorporado al “Ring of Honor”, un nuevo reconocimiento creado para enaltecer a las máximas leyendas de la institución. El número “10” de Carlos Vela quedó inmortalizado como el primero en ocupar ese espacio, colocado en el sector suroeste del estadio, justo sobre la sección 225, donde permanecerá como símbolo de su legado con LAFC.

CARLOS VELA 👏👏👏👏👏



El Capitán has been inducted as the inaugural member of the Ring of Honor at BMO Stadium! pic.twitter.com/Gu2EmAVmID — ESPN Los Angeles (@ESPNLosAngeles) September 22, 2025

El club angelino celebró la “Noche de Carlos Vela” con un fanfest y activaciones previo al juego ante el Real Salt Lake, al que derrotaron por 4-1 el domingo con tripleta de Denis Bouanga y uno de Son Heung-min.

Antes del inicio del partido, Vela también tuvo la oportunidad de impulsar el vuelo a Ollie, la mascota del equipo, y escuchar al Mariachi Las Catrinas al final del primer tiempo.

Una fiesta en Fan Fest 🎶🪅 pic.twitter.com/bClVVXyJs4 — LAFC (@LAFC) September 21, 2025

Vela saludó a varios miembros del equipo, en particular a Son, la nueva estrella del equipo que vestía el uniforme de calentamiento con el número “10” a su espalda en honor al legendario jugador. El surcoreano obsequió un pequeño balón a Vela antes del abrazo.

“Es un momento muy especial para mí y mi familia”, dijo Vela en el césped en medio de la ovación de los seguidores, quienes lo recibieron como en sus mejores tiempos y con un tifo enorme con la leyenda de “Gracias Carlos Vela” con los colores de la bandera mexicana y que sirvió como estampa al horizonte de los rascacielos del Centro de Los Ángeles.

“Cuando firmé con el equipo muchos años atrás, recuerdo haber aceptado el reto de crear un club, de construir una historia para el club, de crear un equipo competitivo”, dijo Vela. “Están en buenas manos”.

Fue una noche nostálgica, en la que la afición no se cansó de corear “Carlos Vela, Carlos Vela” y en la que incluso se dio el lujo de celebrar el tercer gol del equipo junto a Bouanga.

El ‘Bombardero’, quien se retiró oficialmente el 27 de mayo de 2025, dejó una huella imborrable en la historia del LAFC desde que firmó en 2017 como primer jugador franquicia cuando el club se preparaba para debutar en 2018 en la MLS.

Fue capitán y portador del número “10” y se convirtió en el referente absoluto del equipo.

En siete temporadas con la camiseta Oro y Negro, el atacante se consolidó como el máximo goleador histórico de LAFC en temporada regular con 78 tantos, además de liderar en asistencias con 59. También es el jugador con más apariciones y minutos disputados en la corta pero brillante trayectoria del club.

El punto más alto de su carrera en la MLS llegó en 2019, cuando firmó una campaña histórica, en la que anotó 34 goles en temporada regular, cifra con la que rompió el récord de más anotaciones en un año de liga. Ese desempeño le valió ganar la Bota de Oro y ser reconocido como el Jugador Más Valioso de la MLS.

El Rey del Barrio Angelino 👑 pic.twitter.com/CIwe4ptjEZ — LAFC (@LAFC) September 22, 2025

Bajo su capitanía, el LAFC conquistó dos Supporters’ Shield (2019 y 2022) y la primera y única Copa MLS que ha logrado el equipo en 2022. Además, alcanzó dos finales de la Liga de Campeones de la Concacaf, en 2020 y 2023. A nivel individual, Vela fue elegido en cuatro ocasiones para el Juego de las Estrellas de la MLS y tres veces incluido en el “MLS Best XI”.

“Desde el primer día, marcaste el estándar del Oro y Negro”, dijo el copresidente y Gerente General, John Thorrington.

Vela cerró la noche cantando junto a la barra 3252 y disfrutando de unos fuegos pirotécnicos.

Su legado no solo se mide en estadísticas y trofeos, sino en el impacto que tuvo en el crecimiento del club y en la identificación de la comunidad angelina con LAFC.

Vela representó la cara de la franquicia y su figura será recordada como la del futbolista que colocó a los Oro y Negro rápidamente entre los mejores equipos de la liga estadounidense.

