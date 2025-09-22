¿Roki Sasaki como relevista en los playoffs? No lo descarte, los Dodgers están desesperados

Hay desesperación, y hay desesperación hasta el punto de buscar a Roki Sasaki como la solución a los problemas de su equipo en las últimas entradas.

El mismo Roki Sasaki que lleva más de cuatro meses sin lanzar en un partido de las Grandes Ligas debido a problemas en el hombro.

El mismo Roki Sasaki que registró una media de carreras limpias de 4,72 en ocho aperturas.

El mismo Roki Sasaki que la semana pasada lanzó por primera vez como relevo en las ligas menores.

La exploración de los Dodgers de Sasaki como opción para las últimas entradas es un reflejo del potencial del novato de 23 años, pero esto no es un comentario sobre Sasaki, sino sobre la plantilla.

Los problemas del bullpen del equipo han persistido hasta la última semana de la temporada regular, y las posibles soluciones parecen milagrosas, empezando por la prueba de Sasaki para un papel en la postemporada como relevista.

Sasaki lanzó dos veces como relevo para el Oklahoma City de la Triple A, alcanzando los 160 km/h en una entrada sin carreras el jueves y retirando a los tres bateadores el domingo.

El mánager Dave Roberts dijo que Sasaki se reincorporaría a los Dodgers para su próxima serie fuera de casa contra los Arizona Diamondbacks. Lo más pronto que Sasaki estaría disponible para lanzar sería el miércoles.

A falta de solo seis partidos para el final de la temporada regular, Sasaki calcula que no lanzará más de dos veces para los Dodgers antes de los playoffs. Siendo así, ¿planean los Dodgers utilizarlo en situaciones de alta presión para ver cómo se desempeña en las últimas entradas?

“Seguimos intentando ganar partidos, y esta sería su tercera salida en el bullpen, la primera en las Grandes Ligas, así que no estoy seguro”, dijo Roberts.

Por otra parte, ¿qué otra opción hay? ¿Seguir utilizando a Blake Treinen?

Treinen, de 37 años, el relevo más fiable de los Dodgers en la Serie Mundial de la temporada pasada, renovó su contrato por dos años y 22 millones de dólares durante el invierno. Se perdió más de tres meses de esta temporada por una lesión en el antebrazo y no ha recuperado la forma que le convirtió en un héroe de la postemporada. Treinen tiene un balance de 1-7 con una media de carreras limpias de 5,55 en la temporada y ha perdido cinco de sus últimos siete partidos.

Treinen le costó a los Dodgers otro partido el domingo cuando heredó una ventaja de 1-0, solo para ceder tres carreras en la octava entrada de una derrota final por 3-1.

Roberts fue abucheado cuando salió del dugout para sustituir a Treinen, pero ¿a quién querían los aficionados que el mánager llamara para lanzar esa entrada?

¿A Tanner Scott?

¿A Kirby Yates?

Alex Vesia es el relevo más fiable, pero si hubiera lanzado la octava entrada, ¿quién habría lanzado la novena?

El lanzador de los Dodgers Blake Treinen, a la derecha, reacciona tras conceder una base por bolas con las bases llenas a los Giants. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

Roberts reconoció que básicamente se veía reducido a mantener la esperanza de que, cuando comenzara la postemporada, Treinen volviera mágicamente a ser el lanzador que fue el año pasado.

¿No sería inquietante tener que contar con Treinen sin haberle visto lanzar mejor en la temporada regular?

“Por supuesto, me gustaría ver un rendimiento más consistente”, dijo Roberts. “Pero al final, habrá ciertos jugadores a los que recurriremos en situaciones decisivas y otros a los que no”.

Evidentemente, Treinen sigue siendo considerado un lanzador para situaciones decisivas.

Roberts dijo: “Mi confianza en él es inquebrantable”.

No hay muchas otras opciones.

Quizás Will Klein, que fue llamado de las ligas menores por tercera vez la semana pasada. El sábado ponchó a los tres bateadores y el domingo cedió un doble en la primera entrada de un partido sin goles.

Quizás Brock Stewart, que ha estado fuera de juego por problemas en el hombro durante la mayor parte del tiempo desde que fue adquirido en el plazo de traspasos. Stewart se reincorporará a los Dodgers en Arizona.

O quizás Emmet Sheehan o Clayton Kershaw, que se espera que sean desplazados de la rotación de la postemporada por Yoshinobu Yamamoto, Blake Snell, Shohei Ohtani y Tyler Glasnow. Sheehan fue titular el domingo y lanzó siete entradas sin anotaciones.

Es poco probable que la situación de los Dodgers en los playoffs cambie de aquí al final de la temporada regular, ya que están a cuatro partidos de los Philadelphia Phillies por el segundo puesto de la Liga Nacional y a tres partidos del segundo clasificado, los San Diego Padres, en la NL Oeste. No obstante, Roberts dijo que no estaba seguro de cómo se distribuirían las entradas de alto impacto durante la próxima semana, lo que pone de manifiesto el grado de incertidumbre sobre el bullpen. ¿Deberían utilizarse estas entradas para enderezar a relevistas que anteriormente habían tenido éxito, como Treinen y Scott? ¿O para experimentar con incógnitas como Sasaki y Klein?

Hace solo un par de semanas, la puerta para que Sasaki lanzara en los playoffs estaba cerrada con llave. Los Dodgers se han visto sacudidos por el pésimo rendimiento de su bullpen, hasta tal punto que una puerta que antes estaba cerrada de golpe ahora está abierta de par en par.

