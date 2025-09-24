Los relevistas Roki Sasaki y Clayton Kershaw ayudan a los Dodgers a reducir el número mágico a 1.

Puede que los Dodgers hayan encontrado por fin la solución a sus problemas con el bullpen, que llevaban tanto tiempo volviéndoles locos.

Simplemente, utilizar a algunos inicialistas.

En una victoria por 5-4 en entradas extras sobre los Arizona Diamondbacks, que redujo a uno su número mágico para asegurarse la Liga Nacional Oeste, los Dodgers volvieron a desperdiciar una ventaja al final del partido cuando sus relevos tradicionales fallaron. Aún así, no hicieron que la victoria pareciera tan sencilla como debería haber sido.

Pero ganaron esa noche, gracias en gran parte a dos entradas sin puntos de Roki Sasaki y Clayton Kershaw.

El partido no se decidió hasta la undécima entrada, cuando Tommy Edman dio a los Dodgers una ventaja que finalmente no perderían.

Sin embargo, nunca habrían llegado a ese punto sin la contribución de Sasaki y Kershaw desde el bullpen.

Activado de la lista de lesionados poco antes del partido, y haciendo su primera aparición en las Grandes Ligas desde que sufrió una lesión en el hombro a principios de mayo, Sasaki mostró signos prometedores con una entrada sin puntos en la parte baja de la séptima, protegiendo una ventaja de 3-1 que el equipo había conseguido gracias a la salida de Blake Snell, con seis entradas y una carrera, y a una explosión ofensiva temprana que incluyó un jonrón de dos carreras de Andy Pages.

La bola rápida de Sasaki alcanzó una media de 98-99 mph, se situó con precisión en las esquinas de la zona de strike e incluso provocó un par de swings fallidos, algo que nunca había hecho de forma consistente mientras registraba una efectividad de 4,72 en ocho aperturas al comienzo de la temporada.

La combinó con su característico splitter, que también lanzó con más precisión que en cualquier otro momento de su etapa inicial en la MLB.

Sasaki solo necesitó 13 lanzamientos para retirar a los tres bateadores, rematando su salida con un par de ponches con lanzamientos de cuatro costuras a 99 mph. Mientras regresaba al dugout, miró a sus compañeros con una mirada estoica. Casi todos, incluido Shohei Ohtani, aplaudieron en señal de aprobación.

El desastre se produjo en la octava entrada, después de que los Dodgers ampliaran su ventaja a 4-1 con un doble impulsador de Teoscar Hernández en la primera mitad de la entrada.

El único incondicional del bullpen durante toda la temporada, Alex Vesia, se metió en problemas al ceder un sencillo a Ketel Marte, una base por bolas a Geraldo Perdomo y un doble impulsador a Corbin Carroll, todo ello con un out.

El novato derecho Edgardo Henríquez, lanzador de gran potencia, no pudo apagar el fuego desde allí, cediendo una carrera con un toque de Gabriel Moreno delante del plato que se alejó del receptor Ben Rortvedt, y otra cuando el bateador suplente Adrián Del Castillo se mantuvo vivo gracias a una generosa decisión de dos strikes (sin duda influida por el hecho de que Rortvedt dejara caer el lanzamiento detrás del plato) antes de levantar un fly de sacrificio al centro.

Por segunda noche consecutiva, una ventaja de tres carreras al final del partido se había esfumado.

Esta vez, sin embargo, el mánager Dave Roberts tenía una nueva carta que jugar. Una noche después de que Kershaw se ofreciera voluntario para lanzar en relevo, el futuro miembro del Salón de la Fama fue llamado para la novena entrada.

En lo que fue su primera aparición como relevo desde el infame quinto partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional de 2019, Kershaw fue eficaz. Retiró a los tres bateadores con la ayuda de una atrapada en picada de Tommy Edman en el centro. Se le vio cómodo en el tipo de papel de relevo de alta presión que los Dodgers podrían necesitar que desempeñe en octubre.

En las entradas extras, el resto del bullpen finalmente aguantó. Blake Treinen heredó una situación con las bases llenas y dos outs en la décima entrada, pero consiguió que James McCann bateara una fly al jardín derecho. Justin Wrobleski (otro lanzador que comenzó esta temporada como abridor) se enfrentó a una situación de salvamento en la undécima entrada, después de que Edman impulsara una carrera con su tercer hit de la noche, y retiró a los tres bateadores a los que se enfrentó.