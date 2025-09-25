Anuncio
Así serán las mascotas de Canadá, Estados Unidos y México para el Mundial 2026

(Cortesía FIFA)
La FIFA presentó este jueves a las tres mascotas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México. Se trata de Maple, un alce canadiense; Zayu, un jaguar mexicano; y Clutch, un águila estadounidense.

De acuerdo con la FIFA, cada personaje fue creado para reflejar la riqueza cultural, el legado y el espíritu del país anfitrión, además de transmitir un mensaje de unión, diversidad y pasión por el futbol.

Maple, de Canadá es un alce que recorre todas las provincias del país y destaca por su creatividad, resiliencia y autenticidad. Aficionado al arte urbano, la música y el futbol, donde funge como guardameta, Maple representa el liderazgo y la fortaleza de la cultura canadiense.

La FIFA presentó las tres mascotas del Mundial 2026.
(Foto Cortesía FIFA)

Zayu, de México, está inspirado en el jaguar de las selvas del sur. Zayu simboliza la unidad, la fuerza y la alegría. Es un delantero rápido y ágil dentro del campo, mientras que fuera de él comparte la riqueza cultural mexicana a través del baile, la gastronomía y las tradiciones.

Clutch, de Estados Unidos, es un águila estadounidense que encarna la curiosidad, el optimismo y el espíritu competitivo. Se muestra audaz en la cancha e inspira con su energía y determinación, convirtiendo cada reto en una oportunidad de superación.

Con estas tres figuras, la FIFA busca que el Mundial 2026 no solo sea un torneo deportivo, sino también una celebración cultural compartida entre los tres países anfitriones.

Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

