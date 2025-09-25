Los Dodgers derrotaron a Arizona y se aseguraron el duodécimo título de la División Oeste de la Liga Nacional en 13 temporadas

No se suponía que fuera tan difícil. No se esperaba que fuera tan frustrante.

Hace seis meses, la pregunta no era si los Dodgers ganarían la Liga Nacional Oeste, sino por cuánto superarían a sus competidores.

No se trataba de si llegarían a octubre en posición de defender su título de la Serie Mundial, sino de si podrían establecer un récord de victorias en una sola temporada.

Lo que ocurrió, por supuesto, fue una temporada regular decepcionante en comparación con las altas expectativas del club antes de la temporada.

El equipo no ganará 100 partidos, y mucho menos los 120 que algunos pronosticaron antes de empezar la temporada. No tendrá pase directo a la primera ronda de los playoffs, tras haber cojeado durante gran parte de la segunda mitad del calendario. No ha aprovechado todo el potencial de su plantilla de 400 millones de dólares, lastrada por las lesiones de los lanzadores titulares a principios de año, las implosiones del bullpen en la recta final y una larga mala racha de la alineación a mediados del verano. No ha jugado como el equipo repleto de estrellas, el imperio malvado o la potencia dinástica en ascenso que el resto del mundo del béisbol había etiquetado.

El bateador designado de los Dodgers, Shohei Ohtani, saluda al mánager Dave Roberts en el banquillo antes de que el equipo se enfrentara a los Diamondbacks el jueves en Phoenix.



(Chris Coduto / Getty Images)

“No ha sido fácil”, dijo el mánager Dave Roberts.

Ahora, sin embargo, nada de eso importa ya.

Con una victoria por 8-0 sobre los Arizona Diamondbacks el jueves en el Chase Field, los Dodgers se aseguraron su duodécimo título de división en los últimos 13 años. Se aseguraron que comenzarán los playoffs en casa, aunque empezarán con una ronda de comodines al mejor de tres que comenzará el próximo martes. Y lo más importante , a pesar de sus dificultades en los últimos meses, sienten que llegan a octubre jugando al béisbol que se les había escapado durante gran parte del año, y por fin empiezan a sentir que están alcanzando su tentador techo.

«Siento que, en general, estamos jugando nuestro mejor béisbol de la temporada», dijo Roberts. “Las victorias y derrotas no lo han reflejado, pero creo que eso es lo más importante. Ha habido muchas cosas buenas y un gran crecimiento por parte de muchos jugadores, lo cual ha sido divertido de ver”.

A shutout to secure the NL West Division title! pic.twitter.com/Uq63CzIsGK — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 25, 2025

Diversión no es una palabra que se haya asociado a menudo con los Dodgers esta temporada.

A principios de año, sus mejores lanzadores titulares se lesionaron y muchos de sus mejores bateadores estaban pasando apuros. Aun así, consiguieron una ventaja de nueve partidos en la división a principios de julio, pero luego jugaron 10 partidos por debajo de .500 durante los dos meses siguientes, lo que permitió a los Padres de San Diego volver a la carrera por la división.

Entrarán en octubre enfrentándose a una serie de interrogantes, ninguno más importante que el del bullpen, que se ha visto mermado por una gran carga de trabajo y decepcionado por las dificultades de sus veteranos más fiables.

Pero con la victoria del jueves que les ha dado el título de la división, también han ganado 12 de sus últimos 17 partidos y entrarán en la postemporada con un impulso que llevaban mucho tiempo sin tener.

«Lo que me parece bastante revelador es que, con todo lo que hemos pasado, este equipo se ha mantenido unido», dijo Roberts. «Ahí es donde se aprende mucho sobre los jugadores, tanto a nivel individual como colectivo. Las cosas se ponen difíciles, se calientan, empiezan las dificultades y las lesiones, pero no pusimos excusas y seguimos luchando. Esa es la cuestión, incluso en los momentos más oscuros, siempre vi a nuestros chicos mantenerse unidos y competir. Creo que el talento y la lucha se verán reflejados en octubre».

El lanzador titular de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, lanza durante la quinta entrada del partido del jueves contra los Diamondbacks.



(Chris Coduto / Getty Images)

Durante gran parte de este año, no pudieron producir esos ingredientes de forma constante.

Pero ahora, con otra corona de división conquistada y la búsqueda de un segundo título consecutivo por delante, se ha hecho borrón y cuenta nueva.

«Tenemos la oportunidad de hacer historia», dijo Roberts, reconociendo las dificultades que ha supuesto intentar convertirse en el primer campeón repetidor de la MLB en 25 años. «Pero eso es parte de ello. No debería ser fácil».

