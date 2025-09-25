Los legendarios Cobi Jones y Sinha enmarcan el LA Galaxy vs. Toluca en la Campeones Cup

El LA Galaxy recibirá al Toluca en un choque de la Campeones Cup que reúne a dos instituciones que viven realidades distintas en sus respectivas ligas.

El Galaxy, campeón de la MLS en 2024, atraviesa una temporada históricamente negativa y para el olvido, pero encuentra en este duelo la posibilidad de redimirse con un título internacional tras su fallido intento en la Leagues Cup. Toluca, en cambio, llega con el impulso de haber vencido 3-1 a las Águilas del América en julio para coronarse en el Campeón de Campeones y con la consigna de refrendar su buen momento en suelo estadounidense.

El encuentro se llevará a cabo el próximo miércoles (7:30 p.m. PT, Apple TV), 1 de octubre, en el Dignity Health Sports Park de Carson, que será el escenario de la séptima edición del torneo que enfrenta en un solo partido al campeón de la MLS y al ganador del Campeón de Campeones de la Liga MX.

En caso de empate tras los 90 minutos reglamentarios, el título se definirá directamente en tanda de penales. Hasta la fecha, MLS y Liga MX se reparten el historial con tres campeonatos cada una desde que este torneo comenzó en 2018, lo que añade un ingrediente extra a un clásico interligas que ha ganado relevancia con el paso de los años.

Para el excapitán Cobi Jones, emblema de la franquicia y testigo de los primeros enfrentamientos del LA Galaxy ante clubes mexicanos, la historia pesa y prepara.

“Si echamos la vista atrás a la historia del Galaxy, hemos jugado contra equipos mexicanos desde que yo jugaba”, dijo Jones. “Y eso te da una buena idea de lo que te vas a encontrar y te permite conocer los distintos equipos que hay en la Liga Mexicana. Así que creo que el Galaxy está preparado y puede planificarlo”.

El histórico mediocampista reconoce que la ausencia de Riqui Puig, lesionado desde antes de la final de la MLS Cup en 2024, ha sido un golpe duro para el equipo.

“Es obvio que Riqui tuvo un gran impacto, y que ningún equipo debería flaquear por culpa de un solo jugador. Pero si nos fijamos en el Galaxy, ese no es el caso. Ha habido muchos cambios con la lesión de Riqui, la salida de [Dejan] Joveljić, de [Gastón] Brugman, y eso ha afectado”, detalló el ganador de dos Copas MLS (2002 y 2005). “Como organización, hay que aceptar que este año no te está yendo bien y seguir adelante. Y creo que miramos la Copa Campeones como otra oportunidad para tener esos momentos de éxito dentro de una temporada que tal vez no sea la mejor”.

Aparte de los malos resultados, la afición galáctica se vio molesta por la actitud del club al guardar silencio durante las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos o ICE, por sus siglas en inglés, que afectan mayormente a las comunidades latinas del Sur de California.

“Mi mensaje para los aficionados sería: recuerden que esto es una familia. Va a haber altibajos dentro y fuera del campo, pero lo que debería ser lo más constante posible es el apoyo de los aficionados a los jugadores”, dijo Jones. “Esta es una gran oportunidad, cuando hablamos de la Campeones Cup, para ganar otro trofeo. Asegúrate de estar allí cuando sabes que ha llegado el momento”.

La mentalidad, afirma Jones, será un factor clave él afirma que “cada vez se hace más difícil” cuando menos éxito se tiene sobre el terreno de juego y mentalmente afecta al jugador.

Jones espera que el ambiente que se vivirá en el estadio, recordando que la relación con la afición ha atravesado tensiones, sea la mejor para aprovechar una oportunidad única de ganar y llevarse algo positivo del año.

“Creo que va a afectar a los jugadores… quizá no de la forma en que todo el mundo piensa”, detalló Jones. “Cuando te estás preparando para un partido, estás mentalmente concentrado, estás en el vestuario, no oyes nada de eso. Se trata de prepararse para salir al campo. Cuando sales al campo, ya está. Te da un impulso, otra ráfaga de energía, estás listo para salir. Y luego te metes en el partido y oyes hablar de ello en todos los deportes, la zona, lo bloqueas todo”.

Pero con su actuación en la Leagues Cup, el LA Galaxy demostró que puede tener una reacción positiva, particularmente contra los equipos mexicanos. El onceno de Greg Vanney derrotó a sus cuatro rivales de la Liga MX: Tijuana, Cruz Azul (penales), Santos Laguna y Pachuca.

Del otro lado, Toluca encara el partido con seriedad y sin dar nada por hecho. Antônio Naelson Matías, leyenda de los Diablos Rojos, subraya la importancia del compromiso.

“El objetivo del club siempre es ganar cosas importantes y una de ellas es la Campeones Cup”, declaró Sinha. “Nosotros no podemos pensar en quién está enfrente, sino en lo que significa ese partido para el club. Venimos en una buena sinergia de situaciones importantes. Ganar el campeonato otra vez ha dado un giro total dentro de la institución, y ese tipo de partidos, aunque sea solo un título, el club está más que enfocado en ganarla”.

El conjunto escarlata llega con la baja sensible de Luan García, pieza clave en los últimos torneos, aunque con una plantilla sólida que ha sabido mantenerse entre los primeros lugares.

Los Diablos Rojos ocupan la tercera posición del Apertura con 19 puntos, a cuatro del líder Cruz Azul.

“El club ha dado un salto importante en todas las áreas. Todos están volcados a que los jugadores se sientan cómodos, y la rotación que ha dado el ‘Turco’ Mohamed dentro de la plantilla ha sido importante. Estamos tranquilos, pero conscientes de que todos los partidos son una historia diferente”, explicó Sinha.

Sobre el rival, el brasileño naturalizado mexicano advierte que los equipos estadounidenses son equipos muy ordenados, con potencial importante individualmente.

“Cuando encuentras ese juego de conjunto, es complicado ganarles. Nosotros no podemos pensar que vamos a enfrentar a un equipo que anda mal en el torneo y que va a ser fácil”, dijo Sinha. “Al contrario, tenemos que encararlo como si fuera el mejor equipo de la liga. Si queremos ganar, no podemos pensar que será un trámite. Nos ha tocado enfrentar equipos de la MLS en la Leagues Cup y siempre ha sido complicado”.

El choque de estilos podría marcar la diferencia, con un LA Galaxy con figuras ofensivas como Joseph Paintsil, Marco Reus y Gabriel Pec, que encuentra en estos torneos motivación adicional, y un Toluca que apuesta a la solidez defensiva y la experiencia de su técnico, Antonio Mohamed.

“Siempre hemos hablado de que cuando juegas ese tipo de partidos definitivos, el equipo que mejor defiende es el que gana. Creo que cuando te paras bien y tienes un buen manejo en bloque, después, cuando tienes la pelota, es mucho más fácil. Por la calidad de jugadores que tenemos, el para adelante siempre es poderoso, pero tenemos que entender que hay que jugar en bloque, tanto a la defensiva como a la ofensiva”, sostuvo Sinha.

Desde su debut en 2018, la Campeones Cup ha sido ganada tres veces por los mexicanos y tres por los estadounidenses. El encuentro entre el LA Galaxy y Toluca rompería el empate actual.

Por los mexicanos, los ganadores anteriores fueron Tigres UANL dos veces (2018, 2023) y las Águilas del América en 2025. Por los estadounidenses, Atlanta United (2019), Columbus Crew (2021) y New York City FC (2022).