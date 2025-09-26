Isaac Lucero cosecha triunfos tras una década de sacrificios en Tijuana

Cuando tenía apenas 17 años, Isaac Lucero (17-0, 13 KOs) dejó su natal La Paz para mudarse a Tijuana en busca de mayores oportunidades en el boxeo. Fue una decisión arriesgada, que preocupó a su padre, pero hoy, a sus 27 años, la recuerda como el paso más importante de su vida.

Hijo del exboxeador Isaac Lucero Sr., el joven púgil se acercó al deporte a los 15 años con un objetivo muy distinto, el bajar de peso. Lo que empezó como un método para combatir la obesidad pronto se convirtió en pasión. Dos años más tarde, convencido de que quería convertirse en profesional, se trasladó a Tijuana, tierra de grandes campeones, para perseguir su sueño.

El próximo 25 de octubre, Lucero tendrá una prueba clave en su carrera cuando se enfrente a su compatriota Roberto Valenzuela (31-5, 29 KOs) en un duelo a 10 rounds en peso superwelter. La pelea abrirá la cartelera estelar que protagonizarán Sebastián Fundora, quien defenderá su corona superwelter del Cosejo Mundial de Boxeo (CMB) ante Keith Thurman en el MGM Grand de Las Vegas (Amazon Prime, 5 p.m.).

“Yo le dije a mi papá que quería debutar, pero no en La Paz porque es un pueblo pequeño”, recuerda Lucero. “Fue duro al principio en Tijuana, pero el amor por el boxeo me ayudó a superar todo”.

Esa mentalidad, forjada tanto en la adversidad como en su experiencia amateur, de 100 peleas amateur, se convirtió en su mayor fortaleza.

“Aprendí a no rendirme. Muchos no creían que llegaría lejos. Pero nunca dejé que otros decidieran por mí”, afirma el peleador conocido como ‘La Bestia’.

Su padre, con la experiencia de haber sido boxeador campeón nacional en peso semicompleto, le inculcó disciplina, respeto al deporte y la importancia de alejarse de las malas influencias.

Isaac Lucero (der.) castiga a Omar Valenzuela durante el primer asalto de la contienda disputada el 31 de mayo pasado. (Cortesía TGB Promotions/Sean Michael Ham)

“Ha sido difícil, pero como amo este deporte, todo se ha hecho más ligero”, señala Lucero.

Hoy entrena en Las Vegas bajo las órdenes de Bob Santos, con quien asegura haber alcanzado un nuevo nivel de enfoque.

“Aquí tengo menos distracciones que en Tijuana. Han confiado en mí, en mi disciplina, en mi talento, y eso me motiva a dar más”, asegura.

Isaac Lucero es segunda generación boxeador en su familia y tuvo que hacer sacrificios antes de comenzar a obtener victorias en el pugilismo de paga. (Cortesía TGB Promotions/Sean Michael Ham)

Lucero llega motivado después de su contundente triunfo en mayo sobre Omar Valenzuela, a quien derrotó en apenas dos asaltos, quitándole el invicto. Ahora lo espera otro Valenzuela, sin parentesco con su anterior oponente, un rival de 26 años con una pegada temible.

“Mi oponente es muy fuerte y hábil, pero estoy 100% preparado para salir victorioso en Las Vegas. Con nuestros estilos, estoy seguro de que daremos a los aficionados una pelea de la que se hablará por muchos años”, expresó Valenzuela en un comunicado.

En el resto de la velada, Stephen Fulton Jr., campeón mundial en dos divisiones, subirá al peso superpluma para retar al monarca del CMB O’Shaquie Foster por el título de las 130 libras. Además, el mexicano Jesús Ramos Jr. se enfrentará a Shane Mosley Jr. en un duelo de alto riesgo por el campeonato interino de peso mediano del CMB.

