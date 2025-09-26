Lakers apuestan por la continuidad de JJ Redick y una cultura de excelencia para volver a la cima

Los Lakers dieron el jueves el banderazo de salida a la nueva temporada con una conferencia de prensa encabezada por el presidente de operaciones y gerente general Rob Pelinka junto al entrenador JJ Redick.

Redick, quien recibió una sorpresiva extensión de contrato durante el verano, dijo querer encarar la nueva temporada con una visión más amplia a la anterior, por lo que no perdió tiempo en buscar algunos consejos.

Durante los entrenamientos de los Rams, visitó las instalaciones del equipo de la NFL y conversó con el entrenador Sean McVay, quien elogió su disposición para aprender y compartir ideas sobre liderazgo y gestión de grupos.

Redick relató que pasó cerca de tres horas a solas con McVay, en una charla en la que ambos intercambiaron ideas. Aseguró que la experiencia le resultó muy valiosa porque pudo aprender sobre preparación, estrategia y liderazgo.

De McVay tomó el concepto de las “jugadas de utilidad”, diseñadas para mantener involucrados y efectivos a sus tres principales figuras —Luke Dončić, LeBron James y Austin Reaves— cuando coincidan en la duela.

Durante el verano, el entrenador de los Lakers también compartió tiempo con el legendario mariscal de campo, Tom Brady, enfocándose en principios de liderazgo y metodología.

“Se trataba de descubrir qué es lo mejor para el grupo”, explicó Redick.

En un movimiento poco común en la NBA, Redick, que había firmado en 2024 un acuerdo por cuatro años y $32 millones, se vio beneficiado por la confianza de su directiva que decidió asegurar su permanencia más allá de lo estipulado originalmente.

Pelinka explicó que el movimiento obedece a la confianza en su liderazgo.

“Confianza y creencia … Creemos que es un entrenador especial con una voz especial que realmente nos está ayudando a definir la cultura de excelencia de los Lakers” dijo Pelinka. “Solo queríamos dejar una declaración clara de que esto es en lo que creemos, hacia donde vamos a inclinarnos y en lo que nuestros jugadores se van a moldear mientras continuamos desarrollando la identidad”.

El propio Redick reconoció sentirse sorprendido, pero al mismo tiempo señaló que no es algo común recibir una extensión de esta forma, tal como le ha ocurrido a él en tan poco tiempo de lo que lleva como entrenador.

“No pasa desapercibido para mí, esa especie de rareza de que un entrenador primerizo reciba una extensión”, dijo Redick. “Reconozco lo afortunado que soy de estar en una organización que me apoya de esa manera”.

Pelinka añadió que la decisión también busca dejar claro que Redick es el líder deportivo en todo lo relacionado con la cancha y el rendimiento del equipo.

Durante la conferencia en el UCLA Health Training Center, en donde entrenan el quinteto angelino, también se abordó el futuro de LeBron James, quien activó su opción de jugador por $52,6 millones para esta campaña, pero que no firmó un acuerdo multianual.

Pelinka subrayó que la franquicia respetará su decisión personal.

“Lo primero que queremos hacer con respecto a LeBron y su futuro es simplemente darle el respeto absoluto para que elija su historia con su familia en cuanto a cuántos años va a continuar jugando”, dijo Pelinka. “Se lo ha ganado”.

Redick comentó que sostuvo dos reuniones con James durante el verano, una en Los Ángeles y otra en los Hamptons, en Nueva York, de las cuales salió convencido de su compromiso.

James cumplirá 41 años en diciembre y tan pronto juegue su primer partido de la temporada 2025-26, se convertirá en el jugador con más temporadas jugadas en la historia de la NBA. Será su temporada número 23 desde que debutó en octubre de 2003.

“Me fui de eso pensando que está en un gran lugar mentalmente y sé que nos va a dar lo absoluto, lo mejor de él”, dijo Redick.

El otro gran pilar del proyecto es Luka Dončić, quien ya está vinculado a la franquicia mediante una extensión de tres años que firmó en agosto tras el final de la temporada de la NBA.

Redick destacó la disciplina y el compromiso del esloveno que fue canjeado proviniendo de los Mavericks de Dallas.

“Tengo la sensación de ello, por hablar con él todo el verano … Esta es su rutina … El compromiso diario con el nuevo estándar que él se impuso”, explicó Redick. “Espero la mejor versión de Luka, y es mi trabajo como entrenador sacarla a diario”.

En cuanto a la plantilla, Pelinka señaló que los Lakers cubrieron necesidades específicas durante el receso, pues reforzaron la pintura con un pívot titular como Deandre Ayton, de 27 años, y sumaron defensa y tiro exterior, entre ellos Marcus Smart y Jake LaRavia.

El dirigente enfatizó que todos estos movimientos, junto con la extensión de Redick, forman parte de un plan integral para competir al más alto nivel. También aseguró que, si se presenta la oportunidad de mejorar el presente del equipo, no dudarán en comprometer el capital de un draft futuro para “mantener la excelencia de la organización”.

Con James en un punto decisivo de su carrera, con un Luka aún en crecimiento como estrella y un Redick respaldado por la dirigencia, los Lakers inician la temporada con un mensaje claro, el de construir una identidad de excelencia y hábitos de campeonato que les permita volver a lo más alto de la NBA.