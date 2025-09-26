‘Simplemente un gran ser humano’. Son Heung-min aporta mucho más que goles al LAFC

¿Qué tan bueno es Son Heung-min? La noche en que el LAFC celebró la incorporación de Carlos Vela al salón de la fama del equipo, Vela le pidió un autógrafo a Son.

Y no es el único. Pequeñas multitudes de aficionados han comenzado a reunirse fuera del centro de entrenamiento del LAFC en Cal State Los Ángeles, algunos esperando durante horas, para pedirle a Son que les firme trozos de papel, fotos y peluches con la imagen de la estrella surcoreana con el uniforme del Tottenham.

Una tarde reciente, Son detuvo su coche y accedió a todos sus pedidos.

Olvídense por un momento de lo que ha hecho en el campo, lo cual no es fácil de olvidar, ya que ha marcado seis goles y ha dado tres asistencias en siete partidos, de los cuales el LAFC solo ha perdido uno.

La transformación que Son ha traído consigo desde que se unió al equipo hace siete semanas ha sido impresionante.

Llegó justo cuando los días más calurosos del verano se volvían insoportables. El LAFC había sido eliminado de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA y de la Leagues Cup, solo había ganado cuatro de sus últimos 12 partidos en todas las competiciones y se enfrentaba a un calendario muy apretado de aquí en adelante.

Sin embargo, solo con su personalidad, Son aligeró inmediatamente el ambiente.

“Hace que todos vayan a trabajar con una sonrisa”, dijo el entrenador Steve Cherundolo.

Un mes después, se mostró aún más efusivo.

“Lo que más me impresiona es cómo trata Sonny a la gente. A sus aficionados y a sus compañeros”, dijo Cherundolo. “Es un ser humano increíble. Es muy amable. Es paciente. Y es simplemente una buena persona”.

Por eso, desde sus compañeros de equipo hasta los guardias de seguridad del centro de entrenamiento del equipo utilizan superlativos como «humilde», «especial», «amable», «con los pies en la tierra» y, sí, «agradable» para describir a Son.

El centrocampista Timothy Tillman, nacido en Alemania, dijo que Son, que jugó allí durante cinco años, le sorprendió cuando empezó a hablarle en un alemán “muy bueno”.

“Me encanta que hable alemán conmigo. Tener a alguien que hable alemán en el equipo es muy agradable”, dijo Tillman, quien rápidamente añadió lo que se ha convertido en la reacción habitual hacia Son.

“Me gusta mucho, mucho”, dijo. “Me gusta que esté aquí”.

Son Heung-Min, del LAFC, forma un rectángulo con los dedos tras marcar un gol contra el Real Salt Lake el 17 de septiembre.



(Chris Gardner / Getty Images)

Ser amable no es suficiente para ganar el Premio Nobel. Tampoco lo es ser querido y apreciado por sus compañeros de trabajo. En muchos sentidos, esas cosas parecen ser lo mínimo que debemos esperar unos de otros.

Pero esos rasgos son, en muchas ocasiones, poco comunes entre los atletas superestrellas, o las celebridades de cualquier ámbito. Vela, MVP de la MLS y máximo goleador de la liga en una sola temporada, solía mostrarse malhumorado y distante durante sus siete años en el LAFC. Zlatan Ibrahimovic dominó la tabla de goleadores durante sus dos temporadas en la MLS, pero no dudaba en criticar duramente a sus compañeros de equipo, lo que puede ser una de las razones por las que el Galaxy ganó menos de la mitad de los partidos en los que jugó.

Son, por su parte, anima a todos los que le rodean. La primavera pasada, cuando se acercaba su última temporada en la Premier League con el Tottenham, un periodista inglés —que calificaba a los jugadores en función de su caridad, personalidad y deportividad— bautizó a Son como el jugador más simpático de la historia del fútbol. (Hablando de deportividad, en 2019, cuando una peligrosa entrada de Son fracturó el tobillo de André Gomes, del Everton, Son rompió a llorar en el campo. Después de disculparse —profusamente y en repetidas ocasiones— con Gomes, Son se negó a celebrar dos goles de la Liga de Campeones contra el Estrella Roja de Belgrado, y en su lugar decidió mirar a las cámaras de televisión con las palmas de las manos juntas en señal de oración por la recuperación de Gomes).

Ahora que Son, de 33 años, juega en Estados Unidos, la MLS está viendo de cerca por primera vez lo que los aficionados de Corea del Sur, Inglaterra y Alemania saben desde hace años sobre este jugador. Y la amabilidad y humanidad de Son están resultando contagiosas.

La semana pasada, su compañero de equipo Denis Bouanga, que compite por la Bota de Oro de la MLS, renunció a disparar a una portería vacía y, en su lugar, pasó el balón a Son, que marcó para completar su primer hat trick en la MLS.

“Podría haber marcado. La portería estaba vací”», admitió Bouanga a través de un traductor. “Era bueno para él tener la sensación de marcar un hat trick. Lo celebramos juntos”.

El domingo, Son le devolvió el favor, asistiendo en dos de los tres goles de Bouanga. El segundo hat trick de Bouanga en tres partidos le dio 22 goles en la temporada y lo empató con Lionel Messi en el liderato de la liga. También lo convirtió en el primer jugador en la historia de la MLS en marcar al menos 20 goles en tres temporadas consecutivas.

“Sonny es un jugador muy bueno y un gran compañero dentro y fuera del campo”, añadió Bouanga. “Esta conexión que tenemos, esta química, surgió de forma automática”.

También transformador: Bouanga y Son han sumado entre ambos los 12 goles de los últimos tres partidos de su equipo, todos ellos victorias, convirtiéndose en los primeros compañeros de equipo en marcar hat tricks en tres partidos consecutivos. La pareja de ataque más potente de la liga también ha dado al LAFC (14-7-8) un firme control sobre una plaza en los playoffs en casa y lo ha convertido en un legítimo aspirante a la MLS Cup.

Son, como era de esperar, desvió los elogios y dijo que agradecía la bienvenida que había recibido.

“¿Qué puedo decir? Para ser sincero, nunca esperé esa bienvenida ni ese apoyo”, declaró tras la victoria del domingo. “Me parece una locura. Pero me encanta. Soy un tipo muy, muy feliz, un tipo afortunado, por tener este increíble apoyo a mis espaldas. Quiero devolverles siempre algo a cambio. Solo quiero darles las gracias”.

Eso es exactamente lo que todos en el LAFC han estado diciendo desde que llegó Son.