Calendario y fechas de la serie de Comodín de los Dodgers en playoffs

El bateador designado de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, se encuentra en el círculo del bateador durante la quinta entrada de un partido contra los Marineros de Seattle, el viernes 26 de septiembre de 2025, en Seattle. (Foto AP/Ryan Sun)

Los Filis de Filadelfia aseguraron su pase directo a la Serie Divisional el miércoles por la noche, por lo que los Dodgers de Los Ángeles iniciarán su camino en los playoffs disputando la ronda de Comodín en casa.

La serie de Comodín, al mejor de tres juegos, se jugará totalmente en Dodger Stadium gracias a que la novena angelina finalizó como mejor sembrado en esta fase. El ganador de esta ronda de Comodín avanzará a la Serie Divisional, donde ya esperan los Filis, quienes tendrán ventaja de local en la serie de la Liga Nacional.

Los Dodgers llegan a esta instancia tras conquistar por décimo segundo título de la División Oeste en las últimas 13 temporadas.

Anuncio

El calendario quedó establecido de la siguiente manera:

Juego 1: 30 de septiembre, en Dodger Stadium: Dodgers vs. Equipo por determinar, horario por determinar.

Juego 2: 1 de octubre, en Dodger Stadium: Dodgers vs. Equipo por determinar, horario por determinar.

* Juego 3: 2 de octubre, en Dodger Stadium: Dodgers vs. Equipo por determinar, horario por determinar.

* De ser necesario.