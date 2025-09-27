Anuncio
Calendario y fechas de la serie de Comodín de los Dodgers en playoffs

Los Angeles Dodgers designated hitter Sh /Ryan Sun)
El bateador designado de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, se encuentra en el círculo del bateador durante la quinta entrada de un partido contra los Marineros de Seattle, el viernes 26 de septiembre de 2025, en Seattle. (Foto AP/Ryan Sun)
(Ryan Sun / Associated Press)
Los Filis de Filadelfia aseguraron su pase directo a la Serie Divisional el miércoles por la noche, por lo que los Dodgers de Los Ángeles iniciarán su camino en los playoffs disputando la ronda de Comodín en casa.

La serie de Comodín, al mejor de tres juegos, se jugará totalmente en Dodger Stadium gracias a que la novena angelina finalizó como mejor sembrado en esta fase. El ganador de esta ronda de Comodín avanzará a la Serie Divisional, donde ya esperan los Filis, quienes tendrán ventaja de local en la serie de la Liga Nacional.

Los Dodgers llegan a esta instancia tras conquistar por décimo segundo título de la División Oeste en las últimas 13 temporadas.

El calendario quedó establecido de la siguiente manera:

Juego 1: 30 de septiembre, en Dodger Stadium: Dodgers vs. Equipo por determinar, horario por determinar.

Juego 2: 1 de octubre, en Dodger Stadium: Dodgers vs. Equipo por determinar, horario por determinar.

* Juego 3: 2 de octubre, en Dodger Stadium: Dodgers vs. Equipo por determinar, horario por determinar.

* De ser necesario.

Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

