LAFC suma cuarto triunfo consecutivo con doblete de Son y gol de Bouanga

El LAFC extendió su buen momento al derrotar 3-0 a St. Louis City SC el sábado por la noche, en un partido donde su estrella Son Heung-Min brilló con un doblete y Denis Bouanga volvió a hacerse presente en el marcador.

Bouanga anotó al minuto 15, tras aprovechar un error defensivo de St. Louis City. El gabonés firmó así su quinto encuentro consecutivo anotando y alcanzó los 23 goles en la temporada.

Antes del descanso, Son amplió la ventaja con un disparo imparable para el arquero Roman Bürki. El atacante surcoreano, quien debutó en la MLS el pasado 9 de agosto, suma siete goles en apenas ocho partidos. En la segunda mitad, al minuto 60, volvió a aparecer para sentenciar el triunfo con un gol en una rápida transición ofensiva.

MLS is Son’s world, and everyone else is just living in it 🇰🇷



Seven goals in his last four matches for LAFC.pic.twitter.com/Fuerfb2hXx — Men in Blazers (@MenInBlazers) September 28, 2025

“Creo que es una de las mejores actuaciones de esta temporada fuera de casa, sin duda. Dominamos desde el primer minuto”, destacó Sergio Palencia, jugador del LAFC. “Somos capaces de adaptarnos a lo que sea: si hay que defender más, lo hacemos; si nos presionan, sabemos salir; y si esperan en bloque bajo, también sabemos jugar ese tipo de partidos”.

Con este resultado, el LAFC acumula siete victorias en sus últimos ocho encuentros y llega a 53 puntos, ubicándose en el cuarto lugar de la Conferencia Oeste, dos puntos detrás de Minnesota United, que tiene dos partidos más disputados.

El próximo compromiso del LAFC será el domingo 5 de octubre, cuando reciban en el BMO Stadium al Atlanta United.