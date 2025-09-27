Never Made, del arte urbano de Los Ángeles a una colaboración global con el Manchester City

Never Made, conocido por haber diseñado las bufandas de Carlos Vela y LAFC, fue elegido para diseñar las bufandas del Manchester City.

El arte y el fútbol vuelven a encontrarse. Francisco Reyes Jr., conocido en el mundo artístico como Never Made, creció en los barrios obreros de Los Ángeles y hoy lleva su estilo a una de las instituciones más grandes del fútbol mundial, el Manchester City, de la Premier League de Inglaterra.

El artista angelino, que ha dejado huella en su ciudad con colaboraciones de gran alcance, incluido el LAFC, fue llamado por el club inglés para una campaña que fusiona arte, identidad cultural y pasión futbolera.

“Mi filosofía es nunca conformarme, siempre seguir adelante. El nombre Never Made significa que un proyecto nunca está terminado; siempre hay más por crear”, explicó Reyes Jr., nacido en Compton y criado en Carson.

La llamada del City se produjo después de que su trabajo con el LAFC captara la atención internacional. En su colaboración con el equipo de la MLS, Never Made diseñó una bufanda especial en homenaje a Carlos Vela, ídolo del club angelino y referente del fútbol mexicano. El pasado fin de semana también dibujó una imagen del exgoleador de la MLS en Noche de Carlos Vela.

Ahora, con el Manchester City, su propuesta artística mezcla símbolos cargados de historia y cultura: la abeja obrera de Mánchester, la mariposa monarca como homenaje a sus raíces mexicanas y la rosa roja de Lancaster, presente en el escudo del club.

“La abeja obrera representa la identidad trabajadora de la ciudad, con la que me identifico por mi crianza en Los Ángeles. La mariposa monarca, es un símbolo de migración y de mis raíces mexicanas”, dijo Reyes Jr., quien ha colaborado también con LA Kings.

Reyes Jr. comenzó su trayectoria de artista en el diseño gráfico con su pasión por el skateboarding y el arte, lo que le llevó a una carrera inspirada en Shepard Fairey, artista y activista conocido por la imagen de Barack Obama y su póster “Hope”. Trabajó con él en una pasantía en 2010 y siguió ahí por más de 11 años.

Paul Rodríguez Jr. (izq.) posando con Francisco Reyes Jr., mejor conocido como Never Made. (Foto Cortesía Manchester City)

La colección incluye accesorios y una tabla de skateboarding diseñada junto a Primitive Skateboarding, la marca de Paul Rodríguez Jr., leyenda del patinaje profesional y curiosamente uno de los ídolos de Never Made.

“Trabajar en estrecha colaboración con artistas de renombre y marcas consolidadas nos permite celebrar la cultura de una ciudad y destacar los valores compartidos que hacen del fútbol una fuerza unificadora”, dijo Andrés González, director regional de Manchester City en EE.UU. por medio de un comunicado.

La colección estará disponible globalmente a partir del 3 de octubre, confirmando que el arte urbano de Los Ángeles ya está presente en las grandes ligas del fútbol europeo.

