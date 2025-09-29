Luka Dončić presume su nueva condición física de cara a la temporada 2025-26 de la NBA

Los Lakers abrieron oficialmente la temporada 2025-26 con un desfile de 14 jugadores ante los micrófonos durante el Día de Medios celebrado el lunes en el UCLA Health Training Center de El Segundo, en donde entrenan los jugadores angelinos.

Con un Luka Dončić adelgazado con un poco más de 30 libras, un LeBron James que sigue sumando años, un Austin Reaves que ha sido nombrado como un posible futuro canje y un DeAndre Ayton que promete ser la solución en el centro para los angelinos, los Lakers sueñan con volver al protagonismo.

El ambiente fue una mezcla de ilusión y presión, con un mensaje de que no hay tiempo para reconstrucciones ni proyectos a largo plazo, los Lakers creen estar armados para ganar ya.

Dončić todavía está en proceso de asentar su papel tras haber llegado a Los Ángeles a media campaña pasada en un movimiento que sacudió la liga. La estrella eslovena reconoció que la transición no fue sencilla.

“Es complicado cuando llegas a una nueva franquicia a mitad de temporada”, dijo, recordando que tuvo que adaptarse sobre la marcha a un nuevo sistema, compañeros y expectativas. Además de lidiar con lo emocional al haber dejado a los Mavericks de Dallas, en donde pensó que estaría durante toda su carrera.

Por eso, valoró enormemente la posibilidad de encarar una pretemporada completa.

“Me sentí mucho menos cansado, un poco más rápido”, explicó sobre los cambios físicos que experimentó en el EuroBasket tras someterse a un plan de acondicionamiento en el verano. Esa versión más ligera, aseguró, le permitirá mantener la energía durante toda la campaña.

Para Dončić, la clave será el tiempo de trabajo colectivo y la creación de automatismos en el ataque. Su química con James y Reaves en la conducción del balón, así como la conexión con Ayton en el pick-and-roll, son aspectos que el cuerpo técnico de JJ Redick implementará.

“Cuando tienes un pívot que puede recibir y finalizar, todo se abre”, comentó Dončić.

En lo que será su año número 23 en la liga, James volvió a mostrarse entusiasmado. Cuando arranque la temporada de manera oficial para su equipo, James será el líder histórico en la lista de más campañas jugadas en la NBA, superando al legendario Vince Carter.

“Estoy emocionado por el hoy”, aseguró James. Aunque dijo no saber cuánto tiempo más le queda en la liga estadounidense, a sus casi 41 años, su mirada no está en la nostalgia ni en el retiro, sino en la temporada inmediata.

El cuatro veces campeón también habló sobre su familia, descartando cualquier plan de prolongar su carrera solo para coincidir en la cancha con su hijo menor, Bryce, de 18 años. Bryce asiste actualmente a la Universidad de Arizona.

“No, no estoy esperando a Bryce. Él tiene su propio calendario. Yo tengo el mío. No sé si coinciden”, afirmó James. LeBron y Bronny se convirtieron en el primer dúo padre e hijo en jugar al mismo tiempo, en el mismo equipo durante la temporada 2024-25.

En lo deportivo, James entiende que su rol ha cambiado. Si bien sigue siendo un jugador determinante, ahora comparte responsabilidades de creación con Dončić, lo que podría permitirle administrar mejor sus energías a lo largo de la temporada.

“Siempre he creído en adaptarme a lo que el equipo necesita”, comentó James.

El futuro del talentoso Reaves es, quizá, incierto, pues mucho se dice que su estilo de juego se asemeja al de Dončić, por lo que podría incluso crear problemas en el flujo de juego del quinteto angelino.

Con apenas unos años en la liga, Reaves se ha consolidado como una pieza clave, tanto por su versatilidad ofensiva como por su capacidad de competir en momentos decisivos.

Sobre su situación contractual, luego de rechazar una extensión de largo plazo, dijo que sabe que es un riesgo.

“Fue súper difícil”, admitió Reaves sobre la decisión. Para él, quedarse sin extensión implica un riesgo, pero también una oportunidad de mostrar que su valor en el mercado puede crecer.

“Al final del día, confío en lo que puedo aportar”, añadió el jugador.

Reaves enfatizó que sigue cómodo en Los Ángeles y motivado para asumir más responsabilidades. Su rol como tercer manejador de balón, capaz de aliviar la carga de Dončić y James, será vital para que el equipo no dependa de un solo creador en el ataque. Además, su capacidad de tiro perimetral sigue siendo uno de los recursos más confiables del plantel.

Si hubo una declaración que generó eco en las redes fue la de Ayton. El pívot bahameño, que llega con la misión de darle a los Lakers presencia interior, sabe que tiene un enorme reto en los Lakers.

“Es la oportunidad más grande que puedo decir que he tenido en mi carrera. No la voy a dar por sentada”, dijo Ayton. “Es casi como un animal herido. Siento toda la tensión y sé dónde estoy. He estado en el gimnasio todos los días”.

La metáfora del “animal herido” refleja el estado mental de Ayton, un jugador que en Phoenix y Portland dejó dudas sobre su consistencia, pero que ahora ve su llegada a Los Ángeles como un punto de quiebre y un reinicio a su carrera.

“Estar rodeado de jugadores y grandes atletas como Luka y LeBron… simplemente abrazar eso… me hace querer trabajar aún más duro”, agregó Ayton.

El cuerpo técnico confía en que Ayton pueda ser la pieza que equilibre el juego ofensivo. Su capacidad para recibir y finalizar cerca del aro, sumada a su potencial defensivo, es vista como un complemento indispensable para las estrellas perimetrales.

Más allá de los nombres, la palabra clave de la temporada será “química”.

Con tres generadores de balón de alto volumen y un nuevo pívot titular, los Lakers necesitarán tiempo y consistencia para encontrar el balance.

Redick, el entrenador de Lakers, habló de “compartir” el balón y de construir una identidad defensiva que no dependa de individualidades.