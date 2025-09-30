Los Dodgers sienten la urgencia de llevar otro título de la Serie Mundial a Los Ángeles

En esta misma época del año pasado, la presión era palpable.

Hasta el pasado mes de octubre, los Dodgers tenían fama de fracasar en la postemporada.

No era una distinción injustificada. En cada una de las dos temporadas anteriores, el equipo había sido derrotado en la Serie Divisional de la Liga Nacional por rivales inferiores, los San Diego Padres y los Arizona Diamondbacks. El otoño anterior, su defensa del título se esfumó contra los Atlanta Braves, un equipo menos favorito, en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Sí, ganaron la Serie Mundial en la temporada 2020, acortada por la pandemia. Pero, aparte de eso, habían pasado más de tres décadas desde la última vez que triunfaron en circunstancias normales.

Esa historia irregular les pesaba. Su urgencia por cambiarla en los playoffs del año pasado era ferviente.

“Ese sabor amargo que se tiene cuando se sale temprano de la postemporada, nuestros muchachos están cansados de él”, dijo el mánager Dave Roberts en la víspera de la postemporada del año pasado. “Así que esta es otra oportunidad. Siento esa ventaja”.

Anuncio

Esta semana, por supuesto, los Dodgers se enfrentan a una dinámica diferente.

Tras su memorable camino hacia el campeonato el año pasado, el equipo se ha quitado de encima la losa de su sequía de títulos en la temporada completa. Y aunque las expectativas siguen siendo altas, con los Dodgers y su plantilla récord de 400 millones de dólares lista para comenzar los playoffs con una ronda de comodines al mejor de tres que comienza el martes contra los Cincinnati Reds, las preguntas sobre las decepciones del pasado octubre se han disipado.

Entonces, ¿se siente diferente la presión de esta postemporada?

“Se podría pensar que sí”, dijo el veterano tercera base Max Muncy. “Pero la presión siempre va a estar ahí. Especialmente cuando se es este equipo, cuando se es los Dodgers de Los Ángeles, hay muchas expectativas a su alrededor. Hay mucha presión”.

De hecho, tras una temporada regular decepcionante en la que los Dodgers ganaron la División Oeste de la Liga Nacional por duodécima vez en los últimos 13 años, pero no lograron asegurarse una exención en la primera ronda como uno de los dos mejores clasificados de la Liga Nacional, los Dodgers tienen una nueva tarea por delante.

Borrar las frustraciones de su campaña de 93 victorias. Mantener el impulso que construyeron con un resultado de 15-5 en la temporada regular.

Y recrear la desesperación que les llevó a la tierra prometida el otoño pasado, mientras intentan convertirse en los primeros campeones repetidores de la MLB en 25 años. “Para nosotros, el reto es no dejar que esa presión les afecte y encontrar nuestro ritmo, encontrar lo que nos va a funcionar este año”, dijo Muncy. “Cada año, el equipo tiene que encontrar su identidad cuando llega a este punto”.

Tienen una identidad durante la temporada regular y tienen que encontrar otra identidad completamente diferente en la postemporada».

Anuncio

La identidad preferida de los Dodgers para el equipo de este año parece ser la opuesta a la que funcionó el pasado octubre.

A diferencia del año pasado, el equipo cuenta con una rotación de lanzadores titulares en buen estado físico y repleta de estrellas de cara a los playoffs. También a diferencia del año pasado, el bullpen es una gran incógnita a pesar del alentador final de la temporada regular.

Para la serie de comodines, esto significa que el equipo necesitará grandes entradas del abridor del primer partido, Blake Snell, del abridor del segundo partido, Yoshinobu Yamamoto, y (si es necesario) del abridor del tercer partido, Shohei Ohtani, a quien se está reservando para la posible eliminatoria a un solo partido, en parte para ayudar a gestionar su doble carga de trabajo.

Lo ideal sería que su rendimiento aliviara la carga de un cuerpo de relevo que ocupó el puesto 21 en la clasificación de la ERA durante la temporada regular y que no tiene una jerarquía clara en cuanto a sus brazos más fiables.

“El pitcheo inicial es considerablemente mejor” que el del año pasado, dijo Roberts el lunes. “Esa es probablemente la mayor diferencia con respecto al equipo del año pasado”.

Es cierto que los Dodgers se sienten mejor con su bullpen en este momento, gracias al regreso de Roki Sasaki, la reasignación (al menos para esta serie) de Emmet Sheehan y Tyler Glasnow de la rotación a roles de relevo, y las recientes mejoras de Blake Treinen y Tanner Scott.

Anuncio

“[Tenemos] mucha más confianza que hace un par de semanas”, dijo Roberts sobre el bullpen. “Creo que es porque esos muchachos han demostrado confianza en sí mismos, en sus lanzamientos. Creo que la semana pasada vimos a muchachos más agresivos marcando el tono, en lugar de lanzar por detrás o con demasiada cautela”.

El relevista de los Dodgers, Tanner Scott, lanza contra los Gigantes de San Francisco el 19 de septiembre. (Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

Aún así, nadie sabe quién lanzará en la novena entrada o a quién se recurrirá en los momentos más decisivos.

Lo mejor para los Dodgers sería evitar los partidos reñidos y ajustados.

Para ello, también ayudaría que los Dodgers mantuvieran su reciente mejora en el bateo. Durante una mala racha de 22-32 entre el 4 de julio y el 6 de septiembre, los Dodgers ocuparon el puesto 27 en puntuación, luchando por superar las lesiones de varias piezas clave, el bajón de algunas de sus mayores estrellas y una falta general de ejecución consistente en situaciones oportunas. Sin embargo, en sus últimos 20 partidos, la alineación promedió 5,55 carreras por partido, la mejor de la Liga Nacional, gracias a los avances de Ohtani y Mookie Betts al final de la temporada, además de las mejoras de todo el equipo al batear con corredores en posición de anotar.

“El equipo está empezando a funcionar a pleno rendimiento, por fin”, dijo Muncy. “Es algo que no habíamos sentido en todo el año”.

Los Dodgers recibieron buenas noticias en cuanto a lesiones durante el entrenamiento del equipo del lunes en el Dodger Stadium. Se espera que Muncy, que se perdió los últimos cuatro partidos de la temporada regular por unas contusiones en la pierna y lo que Roberts ha descrito como otros problemas «generales en el cuerpo», esté en la alineación. También lo estará Tommy Edman, que no ha jugado en el campo desde el miércoles pasado debido a una lesión persistente en el tobillo.

Anuncio

La gran incógnita sigue siendo el receptor Will Smith, que lleva fuera desde el 9 de septiembre por una fractura en la mano derecha.

Roberts dijo el lunes que el equipo se siente «animado» por los recientes progresos de Smith. El bateador incluso pudo realizar bateos en vivo el lunes por la noche.

“Si puede superar el día de hoy y se siente bien”, dijo Roberts, “entonces es una posibilidad viable” que pueda estar en la lista definitiva de 26 jugadores que los Dodgers tendrán que presentar antes del partido del martes para la serie de comodines.

En cualquier caso, la mayor preocupación de los Dodgers sigue siendo mantener su nivel de juego reciente. Borrar los fracasos del pasado octubre puede que ya no sea una motivación. Pero, al igual que Muncy, Roberts dijo que la urgencia por ganar otra Serie Mundial sigue siendo la misma.

“No sé si es más fácil o más difícil que ganáramos el año pasado”, dijo Roberts. “Pero, sinceramente, lo único que nos importa es ganar este año”.