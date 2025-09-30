Riqui Puig: ‘España tiene hambre de ganarlo todo’; describe su lesión como ‘de lo más complicado en su carrera’

Si alguien puede hablar con autoridad sobre la evolución del fútbol en Estados Unidos, es Riqui Puig. El mediocampista español del LA Galaxy, campeón de la MLS en 2024, ha vivido de primera mano el crecimiento del deporte en este país, marcado por la llegada de figuras como sus excompañeros en el Barcelona como Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, así como jugadores de primer nivel como Thomas Müller y Son Heung-min.

“La llegada de estos grandes jugadores creo que ha hecho que la liga crea mucho más interés a la gente que está en otros países y que puede estar al nivel Top de las ligas de Europa”, dijo Puig en entrevista durante un evento relacionado a la Copa Mundial de la FIFA en Los Ángeles el pasado domingo. “Cuando llegué, sí que es verdad que el campo también no estaba tan lleno y ahora cada partido está súper lleno. La verdad que eso te motiva más como jugador y a seguir creciendo en la MLS porque creo que es un sitio donde se puede aprender mucho”.

Formado en La Masia de Barcelona, Puig aterrizó en la MLS en 2022 como Jugador Designado. Su impacto fue inmediato pues llevó al Galaxy de la parte baja de la tabla a conquistar el título el año pasado, sexto en la historia del club. Lo hizo incluso jugando lesionado en la semifinal ante Seattle Sounders, donde con una asistencia clave permitió el pase a la final al equipo angelino.

“Yo sabía que algo no iba bien porque me fallaba la rodilla. Creo que en el minuto 80 se ve cómo no puedo pisar bien porque me falla. Entonces yo sabía que tenía algo mal. Entonces creo que con la emoción y también con la adrenalina del momento me hizo que no me doliera tanto, pero sí que es verdad que yo en todo momento sabía que me había hecho algo grave”, recordó Puig.

Anuncio

La rotura de ligamentos cruzados en su rodilla izquierda lo dejó fuera de la final contra New York Red Bulls, pero la victoria significó para él uno de los momentos más grandes de su carrera.

“Pasaron cuatro días y ya vi que la rodilla pues no me contestaba. Me hicieron las pruebas y me dijeron que me había roto los ligamentos”, recordó Puig. “La verdad que no me arrepiento de nada, lo volvería a hacer una 2 ó 3 veces y la verdad que muy contento porque ganamos la MLS y creo que es una de las cosas más grandes que he conseguido y más felices que he hecho”.

A sus 26 años, Puig ya figura en la historia del Galaxy, logrando un campeonato que se le negó a figuras como Zlatan Ibrahimovic o Javier ‘Chicharito’ Hernández.

Desde aquella Final de Conferencia del 30 de noviembre, Puig no ha jugado ni un minuto oficial. Aunque lleva dos meses entrenando, el club decidió no arriesgarlo esta temporada, en la que el Galaxy quedó eliminado. Hasta el momento, el conjunto galáctico solo tiene cinco victorias en 31 partidos.

El centrocampista del Los Ángeles Galaxy Riqui Puig (10) levanta la Copa MLS, obtenida en 2024. (Etienne Laurent / Associated Press)

Después de un pésimo campeonato regular, una buena Leagues Cup donde llegaron a semifinales, ahora el Galaxy solamente le queda disputar este miércoles la Campeones Cup 2025 ante el Toluca (7:30 p.m., TUDN y MLS Season Pass) en el Dignity Health Sports Park. Una vez más, a Puig le tocará ver las acciones desde fuera, tal como ocurrió durante toda la temporada, en lo que el jugador español describe como uno de los peores momentos de su carrera.

Anuncio

“Ha sido uno de los años más complicados a nivel de carrera”, dijo Puig. “Nunca es bonito pues vivir una experiencia como la mía de unos ligamentos cruzados, pero creo que de todo se puede aprender… esto me va a hacer más fuerte”.

Puig también destacó y recordó la dificultad de competir en la liga estadounidense.

“La temporada regular a veces no sirve de nada porque los partidos importantes son en playoffs. Tienes que estar concentrado todo el año. Es una liga muy complicada, viajes largos, cambios de horario. Es una liga muy complicada que no te das cuenta hasta que estás aquí. Podemos ver cómo a Miami le está costando, que es un equipo donde tiene al mejor jugador del mundo”, explicó.

El centrocampista del LA Galaxy Riqui Puig, en el centro, celebra con los aficionados la victoria del LA Galaxy sobre el Los Ángeles FC en un partido de fútbol de la MLS disputado en el estadio Rose Bowl. (Alex Gallardo/Los Angeles Times)

España, favorita al Mundial

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, Puig no esconde su ilusión y dijo sentir el calor mundialista a escasos meses del Mundial.

“Es uno de los eventos más grandes del mundo y la verdad que poder estar en Estados Unidos cuando esto pase, la verdad que muy emocionado y muy excitado para que pase esto porque la verdad que es el lugar para estar”, dijo Puig, quien aceptó que España es uno de los grandes candidatos para levantar la Copa del Mundo.

“España está haciendo un equipo increíble. Creo que tenemos de los mejores jugadores del mundo, encima, estamos jugando muy bien. Creo que España es uno de los equipos que tienen que tener mucho cuidado los otros equipos y tienen mucho respeto porque creo que va a hacer mucho daño. Creo que tiene jugadores muy buenos y creo que tienen hambre de ganarlo todo”.

Anuncio

Campeones Cup, el último reto del Galaxy en 2025

Tras ser oficialmente eliminados de la MLS, el Galaxy recibe este miércoles al Toluca en la Campeones Cup en Carson, en un duelo anual que enfrenta al actual campeón de la Liga MX con el monarca de la MLS, en un trofeo más del ecosistema de enfrentamientos entre el fútbol estadounidense y el mexicano.

El juego podría ser considerado un seguimiento de la Leagues Cup 2025 donde el Galaxy obtuvo el tercer puesto y un boleto a la Concacaf Champions League 2026.

“Creo que esta es otra oportunidad para sacar algo positivo de esta temporada”, dijo el técnico del Galaxy, Greg Vanney el martes en conferencia de prensa. “Hemos conseguido una plaza en la Champions League para el año que viene, lo cual es obviamente muy positivo. Ahora tenemos la oportunidad de añadir un trofeo a la vitrina, lo que supondrá un legado para este grupo de jugadores”.

El Galaxy no contará con el alemán Marco Reus, pieza clave en el ataque del equipo angelino, por lesión.

“El Galaxy tiene grandes jugadores, que pueden ser reemplazar a los lesionados”, dijo Antonio Muhammad, director técnico del Toluca.

El equipo mexicano viene en mejor forma que cuando llegó a Leagues Cup en el verano pasado, donde cayó ante Orlando precisamente en Carson en cuartos de final. En aquel torneo fue eliminado sin perder un solo partido en tiempo regular.

Anuncio

“Fue injusto porque terminamos primeros en nuestro grupo, Orlando cuarto y no hubo ningún tipo de ventaja deportiva hacia nosotros”, declaró Muhammad sobre la eliminación en Leagues Cup en penales.

Los Diablos Rojos están actualmente en el primer lugar en la Liga MX, empatados con Monterrey tras 11 partidos disputados.

Desde su fundación en 2018, la Campeones Cup ha tenido tres campeones mexicanos (América en 2024 y Tigres en 2018 y 2023), mientras que la MLS tiene tres ganadores (NY City FC en 2022, Columbus en 2021 y Atlanta en 2019). La Campeones Cup no se jugó en 2020 por el Covid.

