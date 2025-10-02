Anuncio
Conoce a Trionda, el balón oficial del Mundial 2026

El balón del Mundial 2026 fue develado esta tarde.
(Foto cortesía FIFA)

Desde el primer Mundial en 1930, en Uruguay, se han utilizado 23 diseños distintos.

Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
Columnist, Staff Writer Seguir

El Mundial 2026 ya tiene balón oficial y se llama Trionda. El esférico fue presentado este jueves por la marca adidas, encargada de suministrar el balón de la Copa del Mundo desde 1970. Con este, la compañía deportiva suma 15 balones diseñados especialmente para el torneo de la FIFA.

Desde el primer Mundial en 1930, en Uruguay, se han utilizado 23 diseños distintos. La era adidas comenzó con el icónico Telstar en México 1970, y desde entonces cada edición ha estrenado un modelo innovador con identidad propia.

El nombre Trionda combina dos conceptos, “Tri”, en referencia a los tres países anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá, y “onda”, palabra que en español evoca vibra, energía y movimiento.

Adidas ha presentado el Trionda,
(Foto Cortesía FIFA)

El balón se utilizará en los 104 partidos del certamen, en 16 sedes. Su diseño destaca por un patrón de colores rojo, verde y azul que rinde homenaje a las naciones coorganizadoras. Además, incorpora una construcción de cuatro paneles geométricos que generan un efecto visual de ondas, los cuales confluyen en un triángulo central que simboliza la unión histórica de los tres anfitriones.

Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

