Conoce a Trionda, el balón oficial del Mundial 2026

El Mundial 2026 ya tiene balón oficial y se llama Trionda. El esférico fue presentado este jueves por la marca adidas, encargada de suministrar el balón de la Copa del Mundo desde 1970. Con este, la compañía deportiva suma 15 balones diseñados especialmente para el torneo de la FIFA.

Desde el primer Mundial en 1930, en Uruguay, se han utilizado 23 diseños distintos. La era adidas comenzó con el icónico Telstar en México 1970, y desde entonces cada edición ha estrenado un modelo innovador con identidad propia.

El nombre Trionda combina dos conceptos, “Tri”, en referencia a los tres países anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá, y “onda”, palabra que en español evoca vibra, energía y movimiento.

Adidas ha presentado el Trionda, el decimoquinto balón consecutivo suministrado por el fabricante para una Copa Mundial de la FIFA. (Foto Cortesía FIFA)

El balón se utilizará en los 104 partidos del certamen, en 16 sedes. Su diseño destaca por un patrón de colores rojo, verde y azul que rinde homenaje a las naciones coorganizadoras. Además, incorpora una construcción de cuatro paneles geométricos que generan un efecto visual de ondas, los cuales confluyen en un triángulo central que simboliza la unión histórica de los tres anfitriones.

