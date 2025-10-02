Dodgers vs. Filis de Filadelfia: cuándo y dónde ver la Serie Divisional de playoffs 2025

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, reacciona tras impulsar una carrera con un sencillo durante la sexta entrada del segundo partido de la serie de playoffs de la Liga Nacional contra los Reds de Cincinnati, el miércoles 1 de octubre de 2025, en Los Ángeles. (AP Photo/Mark J. Terrill)

Los Dodgers volvieron a tener problemas en el bullpen ante los Rojos de Cincinnati en su duelo de comodín, pero sobrellevaron los momentos difíciles y ganaron la serie 2-0 para avanzar a la Serie Divisional, donde los esperan los Filis de Filadelfia en un enfrentamiento de cinco juegos a ganar tres.

Los Dodgers jugarán una Serie Divisional por décima tercera ocasión seguida. Los Filis serán anfitriones de los primeros dos partidos en Citizens Bank Park de Filadelfia y luego la serie se mudará a Dodger Stadium. En caso de un quinto partido, el juego se disputará en Filadelfia.

Los Filis obtuvieron 96 victorias en la temporada y son segundos mejores sembrados, con tres juegos de ventaja sobre los Dodgers, con 93 triunfos.

Anuncio

El Juego 1 se espera el duelo de pitchers Cristopher Sánchez ante Shohei Ohtani.

La última vez que ambos se enfrentaron en unos playoffs, los Filis eliminaron a los Dodgers en cinco juegos en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2009. Ese año los Filis perdieron la Serie Mundial ante los Yanquis de Nueva York.

Todos los juegos de la Serie Divisional serán transmitidos por TBS.

Así quedó el calendario de la Serie Divisional entre Filadelfia y Los Ángeles:

Juego 1: Sábado, 4 de octubre: Dodgers en Filadelfia, hora por determinar.

Juego 2: lunes, 6 de octubre: Dodgers en Filadelfia, hora por determinar.

Juego 3: miércoles, 8 de octubre, Filis en Los Ángeles, hora por determinar.

*Juego 4: Jueves, 9 de octubre, Filis en Los Ángeles, hora por determinar.

* Juego 5: Sábado, 11 de octubre, Filis en Los Ángeles, hora por determinar.

*De ser necesario.

