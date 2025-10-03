Análisis de la Serie Divisional Dodgers vs. Filis con Enrique Burak: ‘Filadelfia es favorito’

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, celebra tras batear un jonrón de dos carreras en la sexta entrada del primer partido de la serie de playoffs de la Liga Nacional contra los Rojos de Cincinnati, el martes 30 de septiembre de 2025, en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill)

Enrique Burak, uno de los cronistas más reconocidos del béisbol en México desde 1984, será la voz de la Serie Divisional entre los Dodgers de Los Ángeles y los Filis de Filadelfia a través de TUDN. En conversación con LA Times en Español, analiza el esperado duelo que comienza este sábado en el Citizens Bank Park (3 p.m., TUDN).

Los Filis parten con ventaja de local tras terminar como segundo sembrado de la Liga Nacional, lo que les otorga los dos primeros juegos de la serie en Filadelfia. El ganador de la serie de cinco juegos a ganar tres enfrentará en la Serie de Campeonato al vencedor entre los Cachorros de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee.

Para Burak, el mejor balance como equipo de los Filis inclina la serie hacia ellos.

“Veo que Filadelfia tiene un equipo mucho más redondo, mucho mejor armado”, señala. “Los Dodgers han tenido problemas con su bullpen toda la temporada”.

El antecedente también favorece a los de Pensilvania, que ganaron la serie de temporada regular por 4-2 ante Los Ángeles.

Aunque Burak ve a Filadelfia como favorito, reconoce la importancia de Shohei Ohtani, quien abrirá el Juego 1 por los Dodgers frente a Kyle Schwarber.

“Es un pelotero extraordinario, un unicornio del béisbol”, describe el comentarista. “No nada más de taquilla, sino de ojos para la gente que lo ve en televisión o en el estadio. Si tú me preguntas por qué el pelotero pagaría un boleto para verlo, sin duda sería Ohtani”.

Burak comparó al japonés con el legendario Babe Ruth, aunque destacó que Ohtani mantiene su doble rol de lanzador y bateador de forma constante, algo casi inédito en la historia moderna de las Grandes Ligas.

El analista también subrayó que la rotación de abridores será la clave para Los Ángeles, un equipo que ha sufrido bajas importantes en su bullpen.

“La única manera en que los Dodgers puedan ganar es si sus abridores logran dar cinco o seis entradas”, advierte. “Tuvieron una temporada muy complicada en cuanto a lesiones; por eso su pitcheo nunca pudo consolidarse como parecía al inicio”.

Más allá de la serie, Burak aplaudió las recientes modificaciones en Grandes Ligas, en particular el uso del cronómetro entre lanzamientos, que ha acelerado el ritmo de los juegos. También valoró la futura implementación de revisiones electrónicas para bolas y strikes, que, según él, dará mayor justicia al deporte.

TUDN transmitirá toda la Serie Divisional y además el Juego 1 de la Serie Mundial.