La cima del Oeste no es distante para el LAFC en recta final de la temporada; va vs. Atlanta United

Con cuatro partidos por disputar en la temporada regular para el LAFC, el conjunto angelino se encuentra metido de lleno en la pelea por los primeros lugares de la Conferencia Oeste y este fin de semana comenzará la recta final de cara a los playoffs cuando reciba al Atlanta United en el BMO Stadium el domingo (6 p.m. PT, AppleTV).

El onceno Negro y Oro ya aseguró su boleto a la postemporada, pero busca mejorar su posición en la tabla para encarar con ventaja las series de eliminación. Actualmente marcha cuarto en el Oeste con 53 puntos, gracias a sus 15 victorias, ocho empates y siete derrotas, y se ha consolidado como una de las ofensivas más poderosas de la liga, con 60 goles a favor, solo superados por Inter Miami y Chicago, que han disputado más encuentros.

San Diego FC es el actual lider del Oeste con 57 puntos, al igual que los Whitecaps de Vancouver, mientras que Minnesota FC es tercero con 55 unidades.

“Nos sentimos bien con la forma en que estamos jugando”, dijo Steve Cherundolo, el entrenador angelino, a los medios de comunicación el viernes. “Nos sentimos bien con el espacio en el que estamos. Supongo que, tal y como yo veo las cosas, aprendo mucho de los entrenamientos y me encanta verlos todos los días. La concentración, el hambre, el seguir intentando mejorar, el seguir trabajando en la eficiencia, todo eso está ahí”.

La figura indiscutible de LAFC ha sido Denis Bouanga, quien después de un inicio de temporada discreto sin goles en seis partidos, se encendió y acumula 23 anotaciones en sus últimas 23 apariciones. El delantero gabonés está en plena lucha por la Bota de Oro y junto a Son Heung-min ha conformado una dupla de ataque temible que llega en gran forma para el cierre de la campaña.

Heung-min le ha dado un nuevo aire al LAFC desde su llegada en el verano y desde entonces se convirtió en uno de los favoritos para buscar su segunda estrella de campeón en la Copa MLS.

“Su llegada definitivamente ha cambiado las cosas”, señaló Cherundolo. “No estoy seguro si su llegada por sí sola ha cambiado la actitud en los entrenamientos. No creo que eso sea posible para una sola persona o jugador. Creo que tiene más que ver con todo el equipo. En el momento en que entras, tienes un nuevo jugador y las jugadas se completan con él, Denis y otros jugadores”.

Por su parte, Atlanta United vive una realidad distinta. El conjunto dirigido por Ronny Deila ha tenido un año para el olvido y llega a Los Ángeles sin la presión de pelear por algo, quizá más con la motivación de cerrar la temporada más arriba del sótano.

Atlanta United ocupa la 14ava casilla, de 15 equipos, con 27 puntos en el Oeste apenas superando con dos unidades al D.C. United.