Los Dodgers remontan y se llevan el primer partido de la Serie Divisional en Filadelfia

Los Angeles Dodgers' Teoscar Hernández, left, and
Teoscar Hernández, de los Dodgers de Los Ángeles, a la izquierda, y Roki Sasaki celebran después de que los Dodgers ganaran el primer partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional de béisbol contra los Filis de Filadelfia, el sábado 4 de octubre de 2025, en Filadelfia.
(Matt Slocum / Associated Press)
Por Redacción

Teoscar Hernández conectó un jonrón de tres carreras en la séptima entrada y Kiké Hernández bateó un doble de dos carreras en la sexta para ayudar a los Dodgers a ganar el primer partido de la serie contra los Phillies en el Citizens Bank Park el sábado.

Shohei Ohtani cedió tres hits y tres carreras, mientras ponchaba a nueve y permitía una base por bolas en seis entradas en el montículo. Alex Vesia escapó de una situación con las bases llenas en la octava.

El segundo partido de la serie será el lunes a las 3:08 p. m. PDT.

