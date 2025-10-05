Denis Bouanga mantiene encendido a LAFC con un gol agónico ante Atlanta United

El LAFC derrotó por la mínima diferencia al Atlanta United este domingo en el BMO Stadium, en un partido cerrado que se definió hasta el minuto 86 con un gol de Denis Bouanga.

El atacante gabonés volvió a ser la figura del conjunto angelino al marcar el tanto de la victoria tras una jugada en el área que inició con un centro de Mark Delgado desde fuera del área grande y que se desvió en un defensor antes de quedar servida para que Bouanga empujara el balón al fondo.

Con esta anotación, Bouanga alcanzó los 99 goles en 100 apariciones con LAFC, además de sumar su sexto partido consecutivo marcando. En la presente temporada lleva 24 tantos, 11 de ellos en sus últimos nueve encuentros, en lo que ha sido un excelente año para el atacante del conjunto Negro y Oro. Con la anotación, Bouanga iguala por el momento a Lionel Messi, del Inter de Miami, en busca del Botín de Oro.

Denis Bouanga off the volley in the 86th minute to take the lead! 💥



He is now tied with Messi for the @Audi Golden Boot lead with 24 goals. pic.twitter.com/ilwVtcMuSt — Major League Soccer (@MLS) October 6, 2025

Atlanta apenas generó peligro durante el encuentro, con una sola llegada clara al arco. LAFC controló la mayor parte del juego con más posesión de balón y más aproximaciones ofensivas, aunque el gol se hizo esperar hasta los minutos finales.

El triunfo permite a LAFC alcanzar los 56 puntos en 31 partidos disputados, con lo que se mantiene plenamente en la pelea por los primeros lugares de la Conferencia Oeste.

San Diego FC lidera la tabla con 60 puntos en 33 juegos, seguido por los Whitecaps de Vancouver con la misma cantidad en 32, y Minnesota United con 58 unidades con 33 juegos disputados.

Con dos partidos menos que los líderes, los angelinos mantienen abiertas sus posibilidades de escalar hasta la cima o finalizar entre los dos primeros puestos de la conferencia.

Bouanga sigue siendo el motor ofensivo de un equipo que vive un gran momento con cinco victorias consecutivas y que parece llegar en plena forma a la recta final de la temporada regular.

LAFC volverá a la acción a media semana cuando reciba a Toronto FC (7:30 p.m. PT, Apple TV), aunque lo hará sin Bouanga y sin Son Heung-min, quienes estarán ausentes por compromisos internacionales.

