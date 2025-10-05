Los Chargers se desmoronan ante Commanders en casa

El receptor abierto de los Washington Commanders, Luke McCaffrey (11), reacciona tras una recepción durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Los Angeles Chargers, el domingo 5 de octubre de 2025, en Inglewood, California. (AP Photo/Carrie Giordano)

Después de un arranque prometedor con marca de 3-0 frente a rivales del Oeste de la AFC, los Chargers no han podido mantener el paso y ahora suman dos derrotas consecutivas ante equipos del Este de la NFC.

Washington remontó una desventaja temprana de 10-0 y terminó imponiéndose 27-10 en el SoFi Stadium de Inglewood, en un duelo donde los locales se quedaron sin respuesta ofensiva durante más de tres cuartos. Jayden Daniels y el corredor Jacory Croskey-Merritt fueron piezas clave para el triunfo de los Commanders.

Daniels, quien regresó tras una lesión en la rodilla, lanzó para 231 yardas y corrió para otras 39 en su primer juego profesional en el Sur de California. Croskey-Merritt, por su parte, acumuló 111 yardas terrestres y dos touchdowns que sellaron la victoria visitante.

El corredor de los Washington Commanders, Jacory Croskey-Merritt (22), sonríe tras la victoria sobre los Los Angeles Chargers en un partido de la NFL el domingo 5 de octubre de 2025 en Inglewood, California. (AP Photo/Carrie Giordano) (Carrie Giordano / Associated Press)

“He soñado con momentos como este, poder jugar frente a mi familia en mi ciudad natal”, dijo Daniels, el jugador de 24 años originario de San Bernardino.

Los Chargers contribuyeron a su propia caída con dos pérdidas de balón, además de una serie de errores mentales y castigos que les costaron 85 yardas en penalizaciones.

Los Chargers (3-2) ahora viajan a Miami para enfrentar a los Dolphins el domingo, 12 de octubre, mientras que los Commanders (3-2) reciben a los Bears de Chicago el lunes, 13 de ese mismo mes.