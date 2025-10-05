Los Chargers se desmoronan ante Commanders en casa
Después de un arranque prometedor con marca de 3-0 frente a rivales del Oeste de la AFC, los Chargers no han podido mantener el paso y ahora suman dos derrotas consecutivas ante equipos del Este de la NFC.
Washington remontó una desventaja temprana de 10-0 y terminó imponiéndose 27-10 en el SoFi Stadium de Inglewood, en un duelo donde los locales se quedaron sin respuesta ofensiva durante más de tres cuartos. Jayden Daniels y el corredor Jacory Croskey-Merritt fueron piezas clave para el triunfo de los Commanders.
Daniels, quien regresó tras una lesión en la rodilla, lanzó para 231 yardas y corrió para otras 39 en su primer juego profesional en el Sur de California. Croskey-Merritt, por su parte, acumuló 111 yardas terrestres y dos touchdowns que sellaron la victoria visitante.
“He soñado con momentos como este, poder jugar frente a mi familia en mi ciudad natal”, dijo Daniels, el jugador de 24 años originario de San Bernardino.
Los Chargers contribuyeron a su propia caída con dos pérdidas de balón, además de una serie de errores mentales y castigos que les costaron 85 yardas en penalizaciones.
Los Chargers (3-2) ahora viajan a Miami para enfrentar a los Dolphins el domingo, 12 de octubre, mientras que los Commanders (3-2) reciben a los Bears de Chicago el lunes, 13 de ese mismo mes.