Comentario: Los Filis están acabados y el camino de los Dodgers hacia la Serie Mundial parece despejado

Esto se ha acabado.

O, desde la perspectiva de los Dodgers, esto acaba de empezar.

Porque los Dodgers vuelven a la Serie Mundial.

Técnicamente, aún tienen que cerrar su serie divisional de la Liga Nacional contra los Philadelphia Phillies. Aún tienen que ganar la serie de campeonato de la Liga Nacional.

Pero lo harán.

Lo harán porque no desperdiciarán la ventaja de dos partidos a cero que tienen tras su victoria por 4-3 sobre los Filis el lunes en el segundo partido de su serie al mejor de cinco.

Lo harán porque los Cerveceros de Milwaukee y los Cachorros de Chicago no tienen la potencia necesaria para derrotar a estos Dodgers en la siguiente ronda.

Los Phillies fueron para los Dodgers este año lo que los Padres de San Diego fueron el año pasado. Fueron su mayor obstáculo. El camino de vuelta a la Serie Mundial está casi despejado.

Los Dodgers pueden eliminar oficialmente a los Phillies el miércoles, y deberían hacerlo.

El tercer partido se jugará en el Dodger Stadium.

Su mejor lanzador, Yoshinobu Yamamoto, estará en el montículo.

Llamen a un sacerdote, o a un capellán. Ha llegado el momento de leerles la última misa a los Phillies.

Los Dodgers no estuvieron ni cerca de ganar 120 partidos, y tuvieron un rendimiento decepcionante en la temporada regular, lo que explica por qué no pudieron asegurarse ninguna de las dos plazas en la primera ronda que se llevaron los Phillies y los Brewers. Entraron en la postemporada con un bullpen alarmantemente poco fiable, y ese bullpen casi echa por tierra una ventaja de cuatro carreras en el segundo partido.

Pero al robar dos victorias en el Citizens Bank Park, los Dodgers demostraron que todavía tienen ese algo especial que ningún otro equipo de béisbol tiene.

Ese algo surgió el lunes por la noche en las seis entradas sin anotaciones lanzadas por Blake Snell, la carrera anotada por Teoscar Hernández en un rodado lento de Kike Hernández, el sencillo de dos carreras de Will Smith que abrió el partido y la carrera de seguridad impulsada por Shohei Ohtani. Ese algo se reflejó en las dos entradas que contribuyó el lanzador Emmet Sheehan, y en las jugadas defensivas que salvaron el partido realizadas por Miguel Rojas, Max Muncy y Mookie Betts.

Los Phillies no tienen ese algo, y la ventana al campeonato que abrieron Bryce Harper y Kyle Schwarber podría haberse cerrado. Sin duda, lo reconocieron, por lo que el mánager de los Phillies, Rob Thomson, no hizo ningún esfuerzo por restar importancia al segundo partido.

En todo caso, Thomson enfatizó lo crítico que era el partido al decir antes del mismo que Ranger Suárez y Aaron Nola podrían lanzar en relevo.

Suárez y Nola eran dos candidatos para comenzar el tercer partido.

“Esta noche es un partido importante”, dijo Thomson. “Llevamos todo el año hablando de ganar series y de lo importante que es el primer partido. Bueno, el segundo partido es bastante importante cuando se trata de una serie de cinco o siete partidos, porque es un partido decisivo”.

Thomson estaba preparado para utilizar a Suárez en una situación de alta presión. Estaba listo para llamar a Nola si el partido se alargaba a entradas extras.

“Y ya veremos qué pasa en el tercer partido”, dijo Thomson.

Los aficionados locales comprendían lo que estaba en juego. El Citizens Bank Park fue un manicomio en el primer partido, pero el público del segundo estuvo relativamente más tranquilo.

La tensión nerviosa en el estadio se transformó rápidamente en una frustración desenfrenada, ya que la alineación de los Phillies fue incapaz de hacer nada contra Snell.

Hubo abucheos cuando el campeón de bateo Trea Turner fue eliminado por strikeout en la tercera entrada. Hubo abucheos cuando Brandon Marsh fue sorprendido robando en un pickoff de Snell para terminar la entrada. Hubo más abucheos cuando Alec Bohm fue eliminado por strikeout en la última jugada de la cuarta entrada.

El primer hit que cedió Snell fue con dos outs en la quinta entrada, un sencillo al centro del campo de Edmundo Sosa. El siguiente bateador, Marsh, fue eliminado con un roletazo. Más abucheos.

¿Cómo de nerviosos estaban los aficionados de los Phillies? Cuando una advertencia por megafonía sobre el streaking fue seguida por un Philly Phanatic con el torso desnudo corriendo por el campo antes de la sexta entrada, no mostraron ninguna reacción. La mascota más emblemática del béisbol fue completamente ignorada.

Hasta ese momento, los Dodgers eran igualmente improductivos contra el abridor de los Phillies, Jesús Luzardo. Betts conectó un sencillo y Teoscar Hernández recibió una base por bolas en turnos al bate consecutivos en la primera entrada, pero Luzardo retiró a los siguientes 17 bateadores seguidos.

Los Phillies amenazaron a Snell por primera vez en la sexta entrada, cuando Turner y Kyle Schwarber consiguieron bases por bolas consecutivas con un out. El siguiente: Harper, dos veces MVP de la Liga Nacional.

En casi cualquier otra postemporada, aquí es donde el mánager Dave Roberts habría dado instrucciones a uno de sus entrenadores para que llamara al bullpen. Pero Roberts no estaba dispuesto a sustituir a Snell, no en esta fase del partido, no con la combustibilidad de sus relevos.

Snell ponchó a Harper y obligó a Bohm a batear una rolata para forzar la salida. El partido seguía sin goles.

Teoscar Hernández conectó un sencillo y Freddie Freeman un doble para comenzar la séptima entrada, lo que obligó a Thomson a ponerse en la misma situación en la que se encontraba Roberts en la entrada anterior. Thomson cometió un error, pero no por haber sustituido a Luzardo. Su error fue en el lanzador que eligió para sustituirlo. Con el cerrador Jhoan Durán disponible, Thomson se decantó por Orion Kerkering.

Con corredores en segunda y tercera, Tommy Edman fue ponchado por Kerkering para el primer out. Pero Kike Hernández bateó un rodado lento al campo corto y Teoscar Hernández superó el lanzamiento de Turner a home para anotar la primera carrera del partido. caminó para llenar las bases, preparando el terreno para un sencillo de dos carreras de Smith. Ohtani, que no había conseguido ningún hit en sus siete turnos al bate anteriores en esta serie, conectó un sencillo al jardín derecho para impulsar una valiosa carrera de seguridad.

Los Dodgers estaban en camino.