Los Dodgers se apoyan en una gran entrada para derrotar a Filis y tomar una ventaja de 2-0 en la Serie Divisional

Una nómina de 415 millones de dólares puede comprar muchas cosas buenas para un equipo.

Bateadores superestrellas. Lanzadores titulares dominantes. Profundidad para aguantar una larga temporada. Un nivel de talento inigualable por ningún otro contendiente.

Los Dodgers de este año tienen todo eso, gracias a una nómina (según los cálculos del impuesto de equilibrio competitivo) que no solo lideró las Grandes Ligas esta temporada, sino que estableció un récord de la MLB.

Lo que también les compró fue la experiencia de veteranos curtidos en mil batallas.

Y en la victoria por 4-3 sobre los Filis de Filadelfia en el segundo partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional el lunes por la noche, eso marcó la diferencia más que cualquier otra cosa.

Cuando los Dodgers se vieron dominados por el zurdo de los Phillies, Jesús Luzardo, al principio, no perdieron su enfoque ni empezaron a presionar en la caja de bateo. Cuando tuvieron su única oportunidad de romper el marcador en la séptima entrada, la aprovecharon con una remontada de cuatro carreras gracias a su implacable aplomo y compostura.

Incluso en la novena entrada, cuando el partido comenzó a complicarse y el bullpen estuvo a punto de desperdiciar una ventaja de tres carreras, mantuvieron la calma, ejecutaron los fundamentos —incluida una jugada de toque que cambió el rumbo de la entrada— y salieron del Citizens Bank Park con una ventaja de 2-0 en la serie al mejor de cinco.

“Gran partido, grandes jugadas”, dijo el mánager Dave Roberts. “Los turnos al bate, las bases por bolas y todo eso. La defensa, el juego de bases, todo. Simplemente de primera categoría”.

Ahora, con una victoria más, los Dodgers estarán un paso más cerca de defender su título de la Serie Mundial.

No siempre lo han tenido fácil esta temporada. No siempre han mostrado la concentración o la intensidad suficientes en una temporada regular de 93 victorias que se calificó como decepcionante. Pero cuando se les ha exigido lo mejor este mes, incluso ante 45 653 fanáticos enloquecidos de los Phillies el lunes, han sido capaces de cumplir.

“‘Estábamos sentados en nuestro vestuario mientras me vestía, y Kiké [Hernández] dijo: ‘Acabamos de ganar dos aquí’”, dijo el primera base Freddie Freeman. “Ganar dos en este entorno es obviamente algo enorme. No se puede subestimar. Este es un lugar realmente difícil para jugar”.

La jugada más importante llegó al final del partido, cuando la ventaja de 4-0 de los Dodgers estaba a punto de desmoronarse.

Tras seis entradas sin anotaciones, un solo hit y nueve strikeouts de Blake Snell, y dos entradas de relevo con una carrera del lanzador convertido Emmet Sheehan, Blake Treinen había echado a perder su oportunidad de salvar el partido en la novena entrada, cediendo dos carreras con un sencillo inicial y dos dobles consecutivos.

De repente, el marcador era 4-3. Los Phillies tenían la carrera del empate en segunda base sin outs.

Sin embargo, cuando el zurdo Alex Vesia salió a enfrentarse a Bryson Stott, el cuadro de los Dodgers se reunió cerca del montículo y elaboró un plan.

Anticipando que Stott haría un toque, los defensores acordaron que “tenemos que intentar algo diferente aquí”, recordó el tercera base Max Muncy. “No podemos limitarnos a jugar de forma estándar”.

Fue el campocorto Mookie Betts, que ha pasado gran parte de la temporada perfeccionando su técnica en su nueva posición defensiva, quien insistió en la estrategia: una jugada a la antigua usanza, llamada “wheel play”, en la que los jugadores de las esquinas del cuadro se lanzan hacia el plato y un jugador del cuadro central (en este caso, Betts) corre hacia la base por delante del corredor para intentar eliminar al corredor más importante.

“Tengo que darle el mérito a Miggy Rojas”, dijo Betts. “Lo hicimos a principios de año en Anaheim, y recuerdo que le pregunté: ‘¿Cuándo es un buen momento para hacerlo?’. Él respondió: ‘En una situación de vida o muerte’”.

Obviamente, esta era una de esas situaciones.

Y cuando los jugadores se lo comunicaron a Roberts, mientras este pasaba la pelota a Vesia, el mánager confió en su instinto.

“Él confía en sus muchachos”, dijo Betts. “Tenemos una idea de lo que cada uno puede hacer. Hacemos un buen trabajo colocándonos en buenas posiciones para tener éxito. Esa fue una de esas ocasiones en las que Doc simplemente nos llamó y nos dijo: ‘Ustedes resuelvan esto’, de una manera muy positiva. Él confía en nosotros. Lo logramos”.

Cuando Stott dirigió su toque hacia la tercera base, Muncy lo atrapó, se giró y vio a Betts corriendo unos pasos por delante de Nick Castellanos hacia la base, y realizó un lanzamiento perfecto que Betts atrapó justo antes de chocar con Castellanos, que se deslizaba, para aplicar el tag.

Fue una primera eliminación crucial que preparó el resto de la entrada, evitando que se anotara una carrera con el sencillo de Harrison Bader en el siguiente turno al bate y permitiendo que Roki Sasaki entrara finalmente y consiguiera el último out.

“Es una jugada de béisbol muy inteligente”, dijo Muncy. “Y el hecho de que [Mookie] viniera inmediatamente hacia mí y me dijera que lo hiciéramos demuestra su intuición en el juego. Es insuperable”.

El lanzador de los Dodgers, Blake Snell, lanza durante la segunda entrada del partido del lunes contra los Phillies. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

[Me sentí seguro con el slider[, dijo Snell, la pieza clave de 182 millones de dólares de la pasada temporada baja, después de lanzar su slider cinco veces en los seis lanzamientos del turno al bate. [Simplemente lo aproveché contra él y acabé ganando”.

Entonces, Rojas (que había comenzado en tercera antes de ser sustituido por Muncy) terminó la entrada con una bola rasa por la línea, tomando el camino más corto, aunque arriesgado, hacia la base con una deslizada de cabeza que apenas superó a Trea Turner.

“Una jugada genial, agresiva y audaz para eliminar a Trea en tercera base en la jugada forzada”, dijo Roberts sobre la decisión de Rojas.

“Creo que fue una decisión equivocada”, replicó el propio Rojas en retrospectiva. “Pero después de llegar a tercera base, sentí que tenía que dar el 100 % de mi esfuerzo. Me alegro de haber llegado allí y de que [la entrada] no fuera más allá”.

Eso preparó el terreno para la séptima entrada, cuando los Dodgers abrieron el marcador con cuatro carreras que silenciaron el estadio.

Hasta ese momento, Luzardo había retirado a 17 bateadores seguidos, abrumando a los Dodgers con lanzamientos bajos y cambios de velocidad. Pero entonces Teoscar Hernández recibió un cambio de velocidad a la altura del muslo que bateó al centro para conseguir un sencillo. Freeman siguió ajustándose a un lanzamiento a la altura de las rodillas, bateando una línea hacia la derecha que convirtió en un doble.

Con Luzardo fuera del partido, Teoscar Hernández hizo una jugada inteligente en las bases dos bateadores más tarde. Después de no salir rápido de la caja en una bola baja al principio de la noche, Hernández corrió con fuerza hacia el home cuando Kiké Hernández envió una bola corta a Turner en el campo corto. Cuando Turner atrapó la bola y la lanzó al home, Teoscar Hernández se deslizó con los pies por delante. El toque del receptor J.T. Realmuto llegó una fracción de segundo demasiado tarde.

Los Dodgers habían abierto el marcador y seguirían sumando con un sencillo de dos carreras de Will Smith (que, al igual que en el primer partido, entró como sustituto a mitad del partido mientras se recupera de su fractura en la mano) y un golpe de Shohei Ohtani que impulsó una carrera, ambos con dos outs.

“Obviamente, fueron dos grandes hits con dos outs de Will y luego también de Shohei”, dijo Freeman. “Gran jugada de Teo al meter el pie. Pasaron muchas cosas buenas en esa séptima entrada”.

La decisión de Roberts de recurrir inicialmente a Treinen en la novena entrada, en lugar de a Sasaki, a quien Roberts dijo que dudaba en utilizar debido a su creciente carga de trabajo reciente, casi lo echa todo por tierra.

Dodgers pitcher Roki Sasaki delivers in the ninth inning against the Phillies on Monday in Game 2 of the NLDS. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

Por un breve instante, el fallido bullpen de los Dodgers parecía destinado a echar por tierra lo que debería haber sido una victoria fácil.

Pero, como han hecho durante la mayor parte de los últimos dos años, con un equipo impulsado por su talento estrella pero respaldado por la experiencia de sus veteranos, el club se puso manos a la obra, ejecutó una complicada jugada defensiva con una ejecución impecable y ahora llevará esta serie de vuelta a Los Ángeles, donde solo necesita una victoria más.

“No podemos bajar la guardia en absoluto”, dijo Betts. “Si lo hacemos, ellos lo aprovecharán y tendremos que volver aquí para el quinto partido”.

Más sabiduría veterana, de un equipo que ha gastado mucho para adquirirla.