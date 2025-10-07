Stephanie Vaquer, la campeona chilena que rompió estereotipos hasta conquistar la WWE

Antes de levantar el cinturón de campeona en Wrestlepalooza 2025, Stephanie Vaquer recibió una visita muy especial. Su padre Héctor Vaquer Alvera, había llegado desde Chile. Su papá nunca había salido del país. De hecho, nunca había viajado en avión.

Era la primera vez que su papá la veía luchar en persona y fue en el mejor momento posible, pues presenció cómo su hija cumplió el sueño que le prometió un día.

“Siempre quise que él me viera triunfar en la WWE”, dice Vaquer. “Mi papá es mi héroe, mi ejemplo, la persona que me enseñó lo que es trabajar duro y ser honesta”.

Criada en San Fernando, Chile, Vaquer no tenía antecedentes familiares en la lucha libre, ni nació en un país conocido por producir estrellas del cuadrilátero. Aun así, desde cero, se propuso romper barreras. Con esfuerzo doble y sacrificios, se abrió camino primero en México, donde ganó el respeto del público y títulos con el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), luego viajó a Japón para aprender el estilo japonés, en donde también luchó en las principales empresas y fue campeona. Más tarde, la WWE fijó los ojos en ella, y Vaquer hizo historia como la primera sudamericana en conquistar un campeonato en NXT. También es la primera en ganar campeonatos múltiples en NXT, por lo que su apodo ‘La Primera’ parece quedarle como anillo al dedo.

Hoy, es campeona de WWE en RAW tras derrotar a Iyo Sky en Indianápolis, en una lucha que disputó aun con problemas de salud.

A los 19 emigró a México, enfrentando un país nuevo, una cultura distinta y un circuito profesional de altísimo nivel. A la distancia, su papá le brindaba apoyo moral y económico.

“Cuando estaba empezando en México, muchas veces lloraba y le decía ‘Papá, me quiero devolver’. No tenía para comer y él me mandaba dinero”, recuerda Vaquer. “Le tengo muchísimo respeto. Mi papá ha trabajado muy duro y siempre de manera honesta. Es el mejor ejemplo de cómo ser como persona”.

Fue por eso que en el momento en que Vaquer escuchó la palmada de tres, y venció a Iyo Sky, la chilena respiró hondo y lloró. Once años de esfuerzo, disciplina y renuncias se resumieron en ese instante. Abrazó a su padre, quien saltaba de alegría entre la multitud en la primera fila y él alzó también el cinturón como si fuera suyo.

“No he parado en 11 años de trabajar día con día, no he parado de aprender cosas, no he parado de autoexigirme durante muchos años sin tener una pausa, sin tener sin descansar, sin disfrutar. He sacrificado muchas cosas mi vida personal he sacrificado muchas cosas como mi familia, mi tierra, mi todo””, dijo Vaquer, de 32 años.

Stephanie Vaquer con un Leg Drop a Kairi Sane durante Monday Night RAW en el Mass Mutual Center el 15 de septiembre de 2025 en Springfield, Massachusetts. (Rich Freeda/WWE via Getty Images)

Su ascenso en la WWE fue meteórico, pues debutó en NXT en 2024 y menos de un año después ya estaba en el roster principal, debido a la experiencia que tenía y la fe que depositaron en ella los ejecutivos de la empresa. Pero nada de su éxito ha sido suerte.

“Antes de firmar con WWE, muchas veces escuché ‘tienes más de 30, no hablás bien inglés, no eres familiar de un luchador importante, no tienes contactos”, dice Vaquer. “Ahora que soy campeona y que estoy en la cima de WWE, quiero demostrar que no hay imposible. Muchas veces me dijeron que no iba a lograr nada en WWE porque no hablo perfectamente inglés. Llevo un año estudiando todos los días. Ahora hablo inglés, todavía no lo hablo perfecto, pero soy campeona mundial y eso quiere decir que he trabajado día por día”.

“Muchas veces el talento habla más que otras cosas”, declara Vaquer.

Stephanie Vaquer salta al aire contra Iyo Sky durante Wrestlepalooza en el Gainbridge Fieldhouse el 20 de septiembre de 2025 en Indianápolis, Indiana. (WWE via Getty Images)

Vaquer debutó en la lucha libre profesional a los 20 años con apenas conocimientos básicos.

“Fue bastante difícil porque en Chile no existe la lucha libre profesional”, dice Vaquer. “Pasé de cero a competir en la mejor escuela del mundo. México me obligó a ser fuerte, a no rendirme”.

Hace siete años hizo una prueba con WWE y le dijeron que no estaba lista. Pero su perseverancia pronto la llevó a escenarios internacionales. Entre 2022 y 2023, CMLL y otras empresas comenzaron a reconocer su potencial. El resto es historia al conquistar títulos, tener numerosas giras, y un nombre que empezó a resonar más allá del cuadrilátero.

Vaquer asegura que también siente la responsabilidad de trabajar para abrir caminos para futuras luchadoras en Chile, donde la lucha libre femenil no tiene grandes oportunidades. También destacó que muchas luchadoras chilenas, antes que ella, abrieron puertas para que otras chilenas lograran lo mismo, como lo fue Zatara.

“Yo solo quiero seguir empujando para que haya más igualdad y profesionalismo en la lucha libre chilena”, afirma.

Este sábado Vaquer enfrentará a Tiffany Stratton en WWE Crown Jewel en RAC Arena en Perth, Australia, y su padre la mirará a la distancia, esperando que siga reinando como una vez soñó verla en la cima del deporte.

“Yo diría que lo disfruté; la amo mucho”, dijo Héctor en una entrevista con WWE después de la contienda de su hija.

“Todavía estoy en las nubes”, añadió el orgulloso padre.

Vaquer ahora piensa cumplir otro sueño, como el de luchar en Wrestlemania 2026 como campeona. Sería nuevamente la primera chilena en lograrlo, pero ser la primera ahora no solo es un logro, sino que es parte de su identidad.