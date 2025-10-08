Comentario: Los Dodgers desperdician una victoria segura en el Juego 3 y ahora podrían echar a perder la temporada

Los tenían contra las cuerdas. Los dejaron levantarse.

Los acorralaron hasta el último suspiro. Retrocedieron y les dieron una nueva oportunidad.

En cualquier serie normal de cinco partidos de playoffs, un equipo que va ganando por dos a cero puede perder un partido y mantener una clara ventaja. Pero lo que está sucediendo aquí entre los Dodgers y los Philadelphia Phillies no es una serie cualquiera. Y al perder el miércoles por la noche el tercer partido, que les habría dado la victoria, en un Chavez Ravine atónito y lleno de abucheos, los Dodgers se encuentran de repente y peligrosamente cerca de echarlo todo por la borda.

La derrota por 8-2 ante los Phillies en la Serie Divisional de la Liga Nacional significa, de hecho, que los Dodgers siguen liderando por dos partidos a uno, con dos oportunidades más para acabar con su rival favorito.

Pero, siendo realistas, los Dodgers se enfrentan ahora a un cuarto partido que deben ganar en el Dodger Stadium el jueves, ya que una derrota devolvería la serie a Filadelfia el sábado para un quinto partido decisivo en el campo más difícil del béisbol.

Sí, los Dodgers ganaron dos veces en el Citizens Bank Park al comienzo de esta serie, pero ¿podrán hacerlo una vez más? Y, incluso con Shohei Ohtani y Blake Snell disponibles, ¿querrán siquiera intentarlo?

No, la temporada depende ahora, siendo realistas, del jueves y de Tyler Glasnow, porque, en una larga y frustrante noche de miércoles, los Dodgers no pudieron hacerlo cuando debían haberlo hecho.

Dave Roberts

tenía todas las ventajas. Su as, Yoshinobu Yamamoto, estaba en el montículo. Su ofensiva estaba a pleno rendimiento. El champán estaba cerca. Incluso tomaron una ventaja de una carrera después de tres entradas con un jonrón de Tommy Edman.

Pero Yamamoto se vino abajo, los Phillies se adelantaron y luego Clayton Kershaw subió al montículo en la séptima entrada y, por desgracia para la estrella que se retira, las cosas se pusieron realmente feas.

Al final, el antes imbatible Yamamoto había permitido tres carreras en cuatro entradas, el miembro del Salón de la Fama Kershaw había permitido cuatro carreras limpias en dos entradas y algunos de los Phillies que más estaban sufriendo en la parte alta de su alineación se habían recuperado.

Kyle Schwarber conectó dos jonrones, incluido uno que pareció desaparecer por el techo del pabellón del jardín derecho. Trea Turner conectó tres hits. Bryce Harper conectó dos hits. Dos lanzadores suplentes de los Phillies, Aaron Nola y Ranger Suárez, permitieron una carrera en siete entradas.

Los aficionados de los Dodgers estaban tan molestos con todo que muchos de ellos se marcharon después de que Kershaw fuera vapuleado en una octava entrada con cinco carreras.

Fue horrible. Fue espantoso. Y ahora es un problema, porque los Phillies, que estaban acabados, se han revivido, se han renovado y creen en sí mismos.

Eso es un problema, esa parte de creer, y antes del partido, dos jugadores de los Dodgers advirtieron sobre lo que sucede cuando eso ocurre.

“Obviamente, queremos terminar esto esta noche y no queremos dejar que se nos escape nada”, dijo Max Muncy. “Es una de esas cosas, cuando se habla del impulso, si no lo terminan esta noche, sienten que se les está escapando”.

Sí, bueno, tiene razón, ahora se les está escapando.

“Tienen a estos chicos contra las cuerdas y ustedes están en casa”, dijo el mánager de los Dodgers. “Esperamos un público fantástico y bullicioso. Tenemos a uno de nuestros ases en el montículo. Así que, tal y como estamos jugando, queremos acabar con estos chicos y no dejarles respirar”.

Oh, les dieron mucho aire, empezando en la cuarta entrada, cuando Schwarber abrió el marcador con un jonrón de 455 pies que rebotó en el techo del pabellón del jardín derecho. Luego, los Phillies se acumularon: un sencillo de Harper, un sencillo de Alec Bohm que anotó Harper gracias a un mal lanzamiento del jardinero central Andy Pages, y luego una bola fly de Brandon Marsh que anotó una carrera.

El pitcheo de los Phillies aguantó, pero su ventaja seguía siendo de 3-1 cuando Kershaw subió dramáticamente al montículo en la séptima y sobrevivió a una remontada salvaje durante una entrada.

Los Phillies pusieron a dos corredores en base contra Kershaw con un sencillo de Turner y una base por bolas de Schwarber, pero, con el público rugiendo con cada lanzamiento, Will Smith eliminó a Schwarber y Kershaw sobrevivió a la amenaza.

Sin embargo, una entrada más tarde, no fue así, ya que JT Realmuto abrió con un jonrón y la entrada no terminó hasta que Schwarber también volvió a jonronear, entre una base por bolas, un roletazo fallido de Muncy y un sencillo.

Y pensar que todo había empezado tan bien.

La velada comenzó cuando el héroe de la Serie Mundial Steve Garvey lanzó el primer lanzamiento y luego, durante el tradicional saludo previo al partido, añadió un adjetivo diciendo: “Es hora del béisbol campeón de los Dodgers”.

¿Habló demasiado pronto?

El veterano homenajeado del partido era Jimmy Hernández, un veterano de la Segunda Guerra Mundial de 100 años, y la ovación fue una de las más sonoras de la noche.

El partido que siguió pareció durar 100 años.

Y ahora la temporada de los Dodgers se ha reducido bruscamente a dos días más.

En realidad, a uno.